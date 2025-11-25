CHP'li vekillerden TBMM'de provokasyon rüzgarı: Bakan Tunç'tan yanıt: Şov yapmayın
CHP’li milletvekilleri, Adalet Bakanlığı’nın 2026 bütçe görüşmelerinde bir dizi provokasyona imza attı. CHP'li Veli Ağbaba, Bakan Tunç'a "Beyaz Toros" gösterirken karşılığını "1990'lı yılların sembolü, siz o zaman iktidardaydınız." sözleriyle aldı. Öte yandan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da kadına şiddet olayları üzerinden ortamı provoke etmeye çalışırken "Kadına şiddet kırmızı çizgimiz. Şov yapmayın, şov yapıyorsunuz. Kadınlar üzerinden siyaset yaptırmayız." yanıtını aldı. İşte o anlar...
Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda CHP'li isimler tansiyonu yükseltti. Provokasyona kalkışan CHP'li isimlere Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yanıt verdi.
İMAMOĞLU PROVOKASYONUNA YANIT: ADALET VAR AYRICALIK YOK
Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan Bütçe Komisyonu görüşmeleri öncesinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, partisinden tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarından oluşan dövizin içerisinde yer aldığı kafesi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a gösterdi.
Bunun üzerine Tunç, "Adalet var, ayrıcalık yok." ifadesini kullandı.
BEYAZ TOROS GÖSTERDİLER
CHP milletvekillerinin beyaz renkli toros model otomobilin maketini göstermesine karşılık Tunç, "1990'lı yılların sembolü, siz o zaman iktidardaydınız." dedi.
BİTMEYEN PROVOKASYONLAR
Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan Bütçe Komisyonu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın provokasyonuna sahne oldu.
CHP'li Kaya, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladığı sırada usule aykırı şekilde Adalet Bakanı Tunç'un yanına giderek elindeki siyah zarfları bıraktı. Kadına yönelik şiddetle ilgili kendisine gelen mektuplar olduğunu iddia eden Kaya, "Kadına yönelik şiddet politiktir." dedi.
Komisyonun toplantı kurallarını ihlal ederek Bakan Tunç'un masasına kadar gelen Kaya burada şovunu sürdürdü.
BAKAN TUNÇ'TAN SERT TEPKİ: ŞOV YAPMAYIN
CHP'li Kaya'nın tahrik edici sözlerine devam etmesi üzerine konuşmasına ara veren Bakan Tunç, "Kadına şiddet kırmızı çizgimiz. Kadına şiddette cezaları artıran biziz hanımefendi. Siz kadına şiddetle ilgili ne yaptınız? Onu söyleyin. Şov yapmayın, şov yapıyorsunuz. Kadınlar üzerinden siyaset yaptırmayız. Böyle bir saygısızlık olabilir mi?" diye konuştu.
"BANA ŞİDDET UYGULUYORSUNUZ" YALANI
Bakan Tunç'un sert tepkisi üzerine bağırmaya başlayan Kaya, Bakan Tunç'un verdiği cevapları da çarpıtarak "bana şiddet uyguluyorsunuz" dedi. Asu Kaya bu sözleriyle CHP'li milletvekillerinin de şaşkın bakışları arasında komisyonda görülmemiş bir şova imza attı.
TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, CHP'li Asu Kaya'nın Bakan Tunç'un masasından uzaklaşmaması ve tahrik edici sözlerini sürdürmesi üzerine oturuma ara verdi.
KOMİSYONU TAKİP ETMEDİ
Toplantı düzenini bozarak oturuma ara verilmesine neden olan CHP'li Asu Kaya'nın komisyonu takip etmediği ve salona geri dönmediği görüldü.
