CHP’li vekillerden TBMM’de provokasyon rüzgarı: Bakan Tunç’tan yanıt: Şov yapmayın

CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, Bakan Tunç'un masasına siyah zarf bıraktı (ahaber.com.tr)

BAKAN TUNÇ'TAN SERT TEPKİ: ŞOV YAPMAYIN

CHP'li Kaya'nın tahrik edici sözlerine devam etmesi üzerine konuşmasına ara veren Bakan Tunç, "Kadına şiddet kırmızı çizgimiz. Kadına şiddette cezaları artıran biziz hanımefendi. Siz kadına şiddetle ilgili ne yaptınız? Onu söyleyin. Şov yapmayın, şov yapıyorsunuz. Kadınlar üzerinden siyaset yaptırmayız. Böyle bir saygısızlık olabilir mi?" diye konuştu.