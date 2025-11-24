24 Kasım 2025, Pazartesi
CHP'li vekilden CHP'li isimlere protesto: Halk TV bana sabıkalı diyor susuyorsunuz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2025 17:06 Güncelleme: 24.11.2025 17:18
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP içinde yeni bir kriz yaşandı. CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Halk TV’nin kendisi hakkında “sabıkalı” ifadelerini kullanmasına sert tepki gösterdi. Çakır, ayağa kalkarak CHP sıralarına dönüp, kendisini savunmayan parti vekillerini protesto etti ve “Namuslu adamım ben, nerem sabıkalı?” diyerek salonu terk etti.

Dünkü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP grubu bir kez daha 'iç kriz' yaşadı.

CHP'Lİ VEKİLDEN PARTİSİ VE HALK TV'YE PROTESTO

CHP'Lİ İSİMDEN CHP'LİLERE PROTESTO

Ayağa kalkıp bağırarak CHP sıralarına dönen CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, "Halk TV benim aleyhime konuşma yapıp 'sabıkalı' diyor. Buna ses çıkarmayan CHP'lileri protesto ediyorum. Halk TV bana sabıkalı dedi, namuslu adamım ben nerem sabıkalı" şeklinde ifadeler kullandı.

Öfke patlaması yaşayan Çakır'ı diğer CHP'li vekiller sakinleştirmeye çalıştı.

GERGİNLİĞİN ARKA PLANINDA NE VAR?

Hasan Ufuk Çakır, geçtiğimiz günlerde parti içi muhalefete mensup 10 milletvekilinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yazdığı mektuba imza atan isimler arasında yer alıyordu.

HALK TV'nin olaya konu olan haberi (X)HALK TV'nin olaya konu olan haberi (X)

HALK TV 'SABIKALI' DEDİ

Adı yolsuzluk soruşturmalarına karışan tüm isimlerin parti içerisinde de yargılanmasını talep eden mektup, gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu mektuba imza atan Çakır'a yönelik adeta kara propaganda hamlesi başlatan Halk TV, "CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın geçmiş yıllara ait adli sicil kayıtları ortaya çıktı" içerikli bir haberi imzasız olarak yayımladı.

Haberin detayında "Milletvekili adaylığı süreci öncesinde düzenlenen belgelere yansıyan kayıtlarda, Çakır hakkında 2006-2013 yılları arasında çok sayıda adli işlem yapıldığı, bu dosyaların bir bölümünün mahkumiyete dönüştüğü ortaya çıktı" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu ifadeler sebebiyle oldukça sinirlendiği görülen Çakır, bu habere sessiz kalan CHP'li vekilleri de protesto ederek salondan ayrıldı.

CHP’li eski vekillerden arınma çağrısıCHP’li eski vekillerden arınma çağrısı CHP'Lİ ESKİ VEKİLLERDEN "ARINMA" ÇAĞRISI

