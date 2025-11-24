CHP’li vekilden CHP’li isimlere protesto: Halk TV bana sabıkalı diyor susuyorsunuz

Dünkü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP grubu bir kez daha 'iç kriz' yaşadı.

CHP'Lİ İSİMDEN CHP'LİLERE PROTESTO

Ayağa kalkıp bağırarak CHP sıralarına dönen CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, "Halk TV benim aleyhime konuşma yapıp 'sabıkalı' diyor. Buna ses çıkarmayan CHP'lileri protesto ediyorum. Halk TV bana sabıkalı dedi, namuslu adamım ben nerem sabıkalı" şeklinde ifadeler kullandı.

Öfke patlaması yaşayan Çakır'ı diğer CHP'li vekiller sakinleştirmeye çalıştı.