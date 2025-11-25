CHP'de yeniden "tek adam" hevesi! Özel düğmeye bastı: Büyük kıyım geliyor

Barış Yarkadaş, Berhan Şimşek ve Gürsel Tekin gibi tanıdık partililer, genel merkeze muhalif tutumlarından dolayı bir bir ihraç edildi.

Kongreler takvimi kapsamında, genel merkezin işaret ettiği aday ve listelere destek vermeyen birçok yerel yöneticinin ise 'görevden alma' tehditlerine maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.