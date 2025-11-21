21 Kasım 2025, Cuma
Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında patlayıcı izine rastlandı mı? Laboratuvar raporu ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2025 07:40
Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında patlayıcı izine rastlandı mı? Laboratuvar raporu ortaya çıktı

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının enkazının büyük bölümü, oluşturulan özel ekip tarafından tırlarla yurda getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, C-130 uçağına ait parçaların Kayseri’de detaylı olarak inceleneceğini duyurdu. Jandarma Kriminal Laboratuvarı raporu ortaya çıkarken “Olayda patlayıcı izine rastlanmadığı” tespiti yer aldı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin Milli Savunma Bakanlığı Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi Komutanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

TSK'YA AİT DÜŞEN KARGO UÇAĞINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

C-130 AÇIKLAMASI

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 uçağına dair incelemelerdeki son duruma da yer verilen bakanlık açıklamasında, "Askeri kargo uçağımızın karakutusunun TUSAŞ tesislerinde incelenmesine ve kaza kırım ekibimizin olay yerindeki çalışmalarına devam edilmektedir. Düşen uçağımıza ait enkaz parçaları Kayseri'de bulunan 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde detaylı olarak incelenecektir. Yapılan ayrıntılı inceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Resmi açıklamalarımız haricinde yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir" bilgisi paylaşıldı.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 uçağının enkazıAzerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 uçağının enkazı

DÜŞEN ASKERİ UÇAĞIN ENKAZI TIRLARLA YURDA GETİRİLDİ 

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının enkaz parçaları büyük bir hassasiyetle tırlara yüklendi. C-130 tipi askeri kargo uçağı enkazının büyük bölümü, oluşturulan özel ekip tarafından tırlarla yurda getirildi.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 uçağının enkazıAzerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 uçağının enkazı

Enkaz parçalarının Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Kayseri'deki 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde inceleniyor.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 uçağının enkazıAzerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 uçağının enkazı

PATLAYICI İZİNE RASTLANMADI

Askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili olarak Jandarma Kriminal Laboratuvarı da bir rapor hazırladı. Sabah'ın haberine göre, raporda "Olayda patlayıcı izine rastlanmadığı" tespiti yer aldı.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 uçağının enkazıAzerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 uçağının enkazı

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü kapsamında uçuş yapan F-16'ların bakım ekibini Türkiye'ye getirmek amacıyla Azerbaycan'dan havalanan ve uçuş ekibi ile birlikte 20 personelin bulunduğu C-130 tipi askeri kargo uçağı 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmüş, 20 asker şehit olmuştu.

