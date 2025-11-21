Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında patlayıcı izine rastlandı mı? Laboratuvar raporu ortaya çıktı

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin Milli Savunma Bakanlığı Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi Komutanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

C-130 AÇIKLAMASI

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 uçağına dair incelemelerdeki son duruma da yer verilen bakanlık açıklamasında, "Askeri kargo uçağımızın karakutusunun TUSAŞ tesislerinde incelenmesine ve kaza kırım ekibimizin olay yerindeki çalışmalarına devam edilmektedir. Düşen uçağımıza ait enkaz parçaları Kayseri'de bulunan 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde detaylı olarak incelenecektir. Yapılan ayrıntılı inceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Resmi açıklamalarımız haricinde yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir" bilgisi paylaşıldı.