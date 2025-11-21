Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında patlayıcı izine rastlandı mı? Laboratuvar raporu ortaya çıktı
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının enkazının büyük bölümü, oluşturulan özel ekip tarafından tırlarla yurda getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, C-130 uçağına ait parçaların Kayseri’de detaylı olarak inceleneceğini duyurdu. Jandarma Kriminal Laboratuvarı raporu ortaya çıkarken “Olayda patlayıcı izine rastlanmadığı” tespiti yer aldı.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin Milli Savunma Bakanlığı Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi Komutanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.
C-130 AÇIKLAMASI
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 uçağına dair incelemelerdeki son duruma da yer verilen bakanlık açıklamasında, "Askeri kargo uçağımızın karakutusunun TUSAŞ tesislerinde incelenmesine ve kaza kırım ekibimizin olay yerindeki çalışmalarına devam edilmektedir. Düşen uçağımıza ait enkaz parçaları Kayseri'de bulunan 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde detaylı olarak incelenecektir. Yapılan ayrıntılı inceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Resmi açıklamalarımız haricinde yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir" bilgisi paylaşıldı.
DÜŞEN ASKERİ UÇAĞIN ENKAZI TIRLARLA YURDA GETİRİLDİ
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının enkaz parçaları büyük bir hassasiyetle tırlara yüklendi. C-130 tipi askeri kargo uçağı enkazının büyük bölümü, oluşturulan özel ekip tarafından tırlarla yurda getirildi.
Enkaz parçalarının Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Kayseri'deki 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde inceleniyor.
PATLAYICI İZİNE RASTLANMADI
Askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili olarak Jandarma Kriminal Laboratuvarı da bir rapor hazırladı. Sabah'ın haberine göre, raporda "Olayda patlayıcı izine rastlanmadığı" tespiti yer aldı.
NE OLMUŞTU?
Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü kapsamında uçuş yapan F-16'ların bakım ekibini Türkiye'ye getirmek amacıyla Azerbaycan'dan havalanan ve uçuş ekibi ile birlikte 20 personelin bulunduğu C-130 tipi askeri kargo uçağı 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmüş, 20 asker şehit olmuştu.
