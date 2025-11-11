CANLI | Askeri kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! Karakutu bulundu | Şehitlerimizin naaşı Ankara'da

20:39 11 Kasım 2025

A Haber askeri kargo uçağımızın düştüğü noktadan canlı yayın ile anbean gelişmeleri aktarıyor.

A Haber yayınına bağlanan AZ TV Muhabiri Ruslan Hasanov'un aktardıkları şu şekilde:

"Şu anda kaza yerinden biraz uzaktayız ve şunu dikkatinize sunayım ki, burada bir Gürcü polisi aracı var ve buradan bizi artık bölgeye, tam olayın yaşandığı noktaya bırakmıyorlar, yani izin vermiyorlar. Çünkü bildiriliyor ki, şu anda orada soruşturma işlemleri devam ediyor, araştırma işlemleri devam ediyor. Ve biliyorsunuz ki, biraz önce de Gürcistan İçişleri Bakanlığı bölgeye geçti ve çok büyük ihtimalle, yani bir saat önceye kadar oradaydılar ama şu anda elde ettiğimiz bilgiye göre de şu anda da Gürcistan İçişleri Bakanlığı oradadır ve şu anda bölgede soruşturma işlemleri devam ediyor. Ve şu anda bulunduğumuz mesafe, belirttiğim gibi Türkiye askeri uçağının Sighnaghi belediyesinde kazaya uğradığı yerdeyiz ve bildirdiğim gibi ilgili kurtarma ve soruşturma işlemleri aktif bir şekilde burada devam ettiriliyor.

UÇAK SIGHNAGHI BÖLGESİNE DÜŞTÜ

Ve İçişleri Bakanlığı'nın biraz önce açıkladığı bilgiye göre, Gela Gelashvili, birinci yardımcısı Roni Meskhi ve çeşitli polis departmanlarının başkanlarıyla birlikte uçağın düştüğü bölgeye inceleme yapmışlar ve şu anda bu inceleme süreci devam etmekte ve ayrıntılı yapılan işler hakkında onlara bilgi verilmiş. Ve yerel medya da şunu bildiriyor ki, Türkiye askeri uçağı, Gürcistan'ın devlet sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunduğumuz bölge, yani Sighnaghi belediyesinin bölgesidir. Ve bildiğimiz gibi artık böyle bilgiler aldık ki, uçak Azerbaycan'dan Türkiye'ye uçuyormuş. Evet.

Ulaşılması, rölyef (yer şekli) bakımından zor bir rölyef, ama toprak yoldur. Şimdi kamerayı çevireyim, biraz bölgeyle sizi tanıştırayım. Bakın, görüyorsunuz, böyle bir rölyefli, çok zorlu bir yol, yolsuzluk şartlarıdır. Bakın bu yoldan geliyoruz, karşıdan tam araba görüyorsunuz, ışıkları görüyorsunuz. Bakın olay yeri orasıdır. Ve o bölge biraz o taraftadır.

GÜRCİSTAN OLAĞANÜSTÜ HALLER BAKANLIĞI ÖZEL ARACI BÖLGEDE

Tam o istikamette olay yeri. Evet. Ve burada artık yine olay yerine diğer bir araba geldi. Biz yoldan gelirken birçok acil yardım 112... Artık görüyoruz biz, bölge yerine gidiyor. Bakın görüyorsunuz ve burada da Gürcü polisi var. Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nın çalışanlarıdır ve onların bildirdiğine göre, bölgeye gitmek şu anda yasak. Yani şu anda soruşturma işlemlerinin yapılmasıyla ilgili olarak biz olayın yaşandığı noktaya gitmeye iznimiz yok. Yani özel medya için özel bir izin alınıyor, diyor, henüz bu konuda hiçbir bilgi verilmemiş. Ve bölgede de Azerbaycan'dan diğer gazeteciler var ve onlar da olay yerini artık incelemek istiyorlar, olay yeri hakkında röportajlar sunmak istiyorlar. Ve hala ki bu mekândayız. Bakın diğer araba artık olay yerine doğru, o acil yardım arabasıydı, yani zor durumlarda Gürcistan Olağanüstü Haller Bakanlığı'nın özel arabasıydı, öyle diyelim. Ve burada da polis çalışanları hala ki nöbet bekliyor ve bölgeye girişi yasaklamışlar.

UÇSUZ BUCAKSIZ DAĞLIK BİR ALAN

Bakın, çok uçsuz bucaksız, uçsuz bucaksız bir yerdir. Düz yerlerdir. Yani herhangi yakın bölgede herhangi bir köy yok, yalnız bir şehir yok, bir kent yok. Sadece bu Sighnaghi belediyesinin ekim alanları var, burada üzüm bağları var ve tarımla meşgul olan insanlar bölgede mal, hayvan, koyun otlatıyorlar. Yani böyle bir dağlık bölgedir. Rölyef bakımından hem düzlük hem dağlık bölgedir ve yol da toprak bir yoldur. Yani artık biz tam olay yerine, yani Gürcistan İçişleri Bakanlığı çalışanlarının izni olmadığından biz o olay yerine artık şu anda gidemiyoruz. O bakımdan tam uçağın kazaya uğradığı olay yerini henüz size gösteremiyoruz.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı'nın bununla ilgili herhangi bir resmi açıklaması yoktur. Sadece Gürcistan yerel medyası, bu 20 askerin uçakta olduğu bilgisini Türkiye medyasına dayanarak paylaştı.

Biz buraya geldiğimiz zaman bu zor bir zemindi, zor yol şartlarıydı. Birkaç ambulansla karşılaştık, yani polis, Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nın polis çalışanlarıyla. Yani üç-dört ambulans artık Tiflis'e doğru hareket ediyordu. Yani çöllük bir alanda biz onlara rastladık.

ULAŞILMASI ÇOK KOLAY BİR YER

Evet. Evet, ama şunu merak ettiğim için sormuştum, bölgenin nasıl bir yer olduğunu. Eğer olası bir yaralanma varsa, hızlı bir şekilde ekipler müdahale edebilir, değil mi? Yaralılarımıza çok hızlı bir şekilde ulaşabilirler, çünkü uçak kazalarından biz tecrübemiz var. Pek çok konuda biliyoruz, yani dağların zirvesi, uçurumlar, ulaşılması çok güç yerler. Burası anladığımız kadarıyla ulaşılması çok kolay bir yer. Olası yaralılarımıza varsa da ekipler hızlı bir şekilde müdahale edebilirler diye en azından içimizden geçiriyoruz. Bu inşallah hayatını kaybetmeyenler de vardı...

Ulaşılması o kadar zor değil. Zaten arazide toprak yol var, kaydettiğim gibi. Ve Gürcistan İçişleri Bakanlığı, aynı zamanda Gürcistan Olağanüstü Haller Bakanlığı, tıbbi personeli, yani bütün herkes işbirliği içinde.