TSK’ya ait düşen kargo uçağından yeni görüntüler ortaya çıktı

Giriş: 12.11.2025 10:51
Azerbaycan’ın Gence kentinden havalandıktan sonra Gürcistan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının parçalarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 20 askeri personelin şehit olduğu kazanın ardından bölgede yürütülen enkaz inceleme ve arama çalışmaları sürüyor.
