12 Kasım 2025, Çarşamba
TSK’ya ait düşen kargo uçağından yeni görüntüler ortaya çıktı
Azerbaycan’ın Gence kentinden havalandıktan sonra Gürcistan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının parçalarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 20 askeri personelin şehit olduğu kazanın ardından bölgede yürütülen enkaz inceleme ve arama çalışmaları sürüyor.