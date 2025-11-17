Maduro boyun mu eğdi? Petrol bölgelerini ABD işletecek iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik uyuşturucu ticareti özellikle Amerika'da yaymaya yönelik faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle sınır bölgelerinde askeri hazırlıklarına devam ediyor. Bölgeden gelen son bilgilerde Maduro'nun baskılara boyun eğerek Venezuela'daki bazı petrol bölgelerinin işletmesini ABD'ye verdiği iddia edildi. Konuyu Washington'dan bağlanan A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken, öte yandan Putin-Trump yeniden görüşür mü sorusunu Moskova'dan bağlanan A Haber Muhabiri Agşin Kişiyev yanıtladı.

"TRUMP MADURO'YU MASAYA OTURTMAYA ÇALIŞIYOR"

"ABD medyasında çeşitli iddiaların gündeme geldiğini belirten A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, Trump'ın da yapmak istediğini bu olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri potansiyelini sürekli olarak gündeme getirmenin bir nevi stratejik hamle olduğunu belirten Sapmaz, şu ifadeleri kullandı:

Tabii çok çeşitli iddialar var, malum ama tabii Donald Trump'ın yapmak istediği şu: Sürekli olarak dikkat edersen, senin de altını sık sık çizdiğin gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri potansiyelini, askeri gücünü sürekli olarak gündeme getiriyor. İşte şu ana kadar dün, eski adıyla Savunma, yeni adıyla Savaş Bakanı Pete Hegseth de açıkladı. Yeni bir tekneyi vurduklarını söyledi. Şu ana kadar 20 tekne vuruldu. Ama bölgedeki operasyona yönelik tüm hazırlıklar da bir taraftan devam ediyor. Yani açıkçası askeri anlamda baskı oluşturuyor Maduro üzerinde. Diğer taraftan da masaya oturtmaya çalışıyor.