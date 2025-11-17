Maduro boyun mu eğdi? Petrol bölgelerini ABD işletecek iddiası
ABD-Venezuela arasında savaş söylemleri ipleri daha da gererken, Venezuela’da bazı petrol bölgelerinin işletme hakkının ABD’ye verildiğine yönelik iddialar gündeme geldi. Bununla akıllarda Maduro boyun eğmek zorunda mı kaldı? Sorularını da beraberinde getirdi. Konuyu Washington’dan bağlanarak değerlendiren A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, Amerikan’ın askeri hazırlıkları tüm hızıyla sürdüğünü ve Karayipler’de bu zamana kadar 20 tekne vurduğunu söyledi. Sapmaz, Trump’ın bu yöntemlerle Maduro'yu masaya oturtmaya çalıştığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik uyuşturucu ticareti özellikle Amerika'da yaymaya yönelik faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle sınır bölgelerinde askeri hazırlıklarına devam ediyor. Bölgeden gelen son bilgilerde Maduro'nun baskılara boyun eğerek Venezuela'daki bazı petrol bölgelerinin işletmesini ABD'ye verdiği iddia edildi. Konuyu Washington'dan bağlanan A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken, öte yandan Putin-Trump yeniden görüşür mü sorusunu Moskova'dan bağlanan A Haber Muhabiri Agşin Kişiyev yanıtladı.
"TRUMP MADURO'YU MASAYA OTURTMAYA ÇALIŞIYOR"
"ABD medyasında çeşitli iddiaların gündeme geldiğini belirten A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, Trump'ın da yapmak istediğini bu olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri potansiyelini sürekli olarak gündeme getirmenin bir nevi stratejik hamle olduğunu belirten Sapmaz, şu ifadeleri kullandı:
Tabii çok çeşitli iddialar var, malum ama tabii Donald Trump'ın yapmak istediği şu: Sürekli olarak dikkat edersen, senin de altını sık sık çizdiğin gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri potansiyelini, askeri gücünü sürekli olarak gündeme getiriyor. İşte şu ana kadar dün, eski adıyla Savunma, yeni adıyla Savaş Bakanı Pete Hegseth de açıkladı. Yeni bir tekneyi vurduklarını söyledi. Şu ana kadar 20 tekne vuruldu. Ama bölgedeki operasyona yönelik tüm hazırlıklar da bir taraftan devam ediyor. Yani açıkçası askeri anlamda baskı oluşturuyor Maduro üzerinde. Diğer taraftan da masaya oturtmaya çalışıyor.
"CIA BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATTI"
72 saat içerisinde ki hareketliliğe de bir bakmamız gerekiyor. İşte savaş gemileri, denizaltılar, F-35 uçakları, özel operasyon birimleri, gelişmiş gözetleme sistemleri tüm bölgeye konuşlandırılmış vaziyette. Bir taraftan da Merve, CIA daha önce Donald Trump'ın kendisi açıklamıştı, CIA'in bölgede operasyonlara başladığını söylemişti. Tabii ilk kez bu operasyonların yürütüldüğünü ve devam ettiğini belirtti Donald Trump açıklamasında. Tabii özellikle de ana hedef Maduro'nun etrafındaki 16 ismin, daha önce CIA tarafından sızdırılan 16 ismin, etkisiz hale getirilmesi. O açıdan çok ciddi bir baskı var. Donald Trump, "Maduro benimle görüşmek istiyor" dedi. Her hafta sonu olduğu gibi Florida'ya gitti. Florida'dan dönüşte de bu açıklamayı yaptı. Ama şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin tam anlamıyla karadan, denizden, havadan topyekün bir savaş başlatıp başlatmayacağı konusuna gelince henüz erken olduğunu düşünüyorum.
KARA VE HAVA OPERASYONLARI BAŞLAR MI?
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki savunma sanayi şirketlerinin, Amerikan ana akım medyasındaki paylarını biliyoruz, %8-9'lara kadar varan payları var. Bu payların harekete geçirilmesi yönünde mesajlar verilmeye başlanınca borsada hareketlilikler başlıyor. Bugün için %2, %3'lere kadar bir hareketlilik var. Ama tam anlamıyla şu anda Venezuela'ya yönelik bir kara operasyonu ya da havadan, denizden tam bir savaş moduna geçilmesi konusunda erken olduğunu düşünüyorum. En azından buradaki havaya bakınca onu söylüyorum."
TRUMP VE PUTİN BİR KEZ DAHA MASAYA OTURUR MU?
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Maduro'yu kansız sayabileceğimiz bir baskı neticesinde kontrol altına almayı başardığı yönünde haberler gelirken diğer tarafta ABD-Rusya ilişkileri de yeniden gündeme geldi. Konuyu Moskova'dan bağlanarak son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Agşin Kişiyev, önemli açıklamalarda bulunarak, iptal edilen Trump-Putin görüşmesine ilişkin Kremlin'den görüşmelerin en kısa süreden yapılmasını umduklarını belirten bir açıklama yapıldığını bildirdi.
Putin-Trump arasında olası bir görüşmenin yapılıp yapılmayacağı konusu merak uyandırırken konuşmasına devam eden Kişiyev, şunları söyledi:
Putin'le Trump'ın en son Budapeşte'de bir araya gelmesi bekleniyordu fakat o görüşme ertelenmişti. Bugün de Kremlin'den konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Aslında buna yeni bir açıklama da denmez şöyle ki, her zaman olduğu gibi yine de Kremlin Sarayı Putin'le Trump arasında zirvenin gerekli hazırlıkların ardından en kısa sürede yapılmasını umduklarını söyledi. Biliyorsunuz ki daha önce Budapeşte zirvesi öncesinde de Moskova zirveye gerekli hazırlıkların yapılması halinde Putin'in Budapeşte'ye gideceğini ifade ediyordu. Kremlin sözcüsü Peskov bu koşulların ne zaman oluşacağını tahmin etmenin şimdilik pek mümkün gözükmediğini fakat Moskova'nın bu koşulların bir an önce gerçekleşmesini istediğini ifade etti.
RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLAR…
ABD'de Rusya ile ticarete devam eden ülkelere yönelik yasa tasarısıyla ilgili süreci de izlediklerini de kaydettiğini Peskov, tasarının kabulünün Rusya tarafından son derece olumsuz şekilde karşılanacağını da altını çizdi. Şunu diyelim ki daha önce Rusya Devlet Başkanı Putin'in yardımcısı Yuri Uşakov da Putin'le Trump arasında Alaska'da yapılan zirvenin ardından iki ülke arasında diyaloğun hala devam ettiğini ifade etmişti. Peki, Trump ABD'de göreve geldikten sonra tabii Moskova Trump'ın gelişini sevinçle karşılamıştı fakat son dönemler Trump'tan gelen açıklamalar Moskova'yı hayal kırıklığına uğrattığını diyebiliriz. Gerçi resmi açıklamalarda Trump'a karşı sert ifadeler kullanılmasa da Rusya'nın artık Trump'ı eskisi gibi dost olarak görmediğini de tahmin edebiliriz.
ALASKA'DAN SONRA İKİNCİ ZİRVE MÜMKÜN MÜ?
Putin ile Trump arasında yeni bir görüşme olur mu? Sorusu Washington'dan bağlanan İrfan Sapmaz'a da yöneltildi. Konuya ilişkin, böyle bir görüşmenin ABD basınında gündemde olmadığını belirten Sapmaz, şu ifadelere yer verdi:
"Böyle bir görüşme gündemde yok ama Donald Trump şunu yapmaya çalışıyor: İşte bir taraftan "Ukrayna'nın elinde hala kazanma potansiyeli var" diyerek Ukrayna'ya yönelik silah satışlarını artırmaya çalışıyor. Tabii özellikle de ABD ve NATO desteğiyle Ukrayna işgal edilen tüm toprakları alabilir diye bir açıklama yapmıştı son olarak. Bir taraftan da Avrupa Birliği ve NATO üzerinden de yine silah sevkiyatlarını sürdürmeyi düşünüyor. Ama şu anda gündemde henüz net olarak Donald Trump'ın Putin'le bir araya geleceği yönde herhangi bir net mesaj yok işin açıkçası."
