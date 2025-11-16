Karayipler’de savaş alarmı! Trump kararını verdi: CIA ve Pentagon müdahaleye hazır

Maduro, ABD’nin Karayipler’deki askeri hareketliliği üzerine doğrudan Amerikan kamuoyuna çağrıda bulundu

MADURO'DAN ABD VATANDAŞLARINA ÇAĞRI: YENİ BİR GAZZE Mİ İSTİYORSUNUZ?

Maduro, Gazze'deki saldırılara vurgu yaparak şunları söyledi:

"ABD halkına sesleniyorum; insanlık Gazze'de yaşananlardan yeterince acı çekti. Dünya halkları, özellikle genç kuşaklar, bu yaşananları soykırım olarak değerlendiriyor. Siyonist İsrail'in bombardımanlarında çocuklar ve kadınlar öldürüldü. Bu bir gerçek. Şimdi soruyorum: Güney Amerika'da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?"

Maduro, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"ABD halkına soruyorum: Yeni bir Afganistan mı, yeni bir Vietnam mı istiyorsunuz? Libya'nın tekrar yaşanmasını mı istiyorsunuz? Yoksa Gazze'den daha kötü bir senaryo mı? Biz buna 'hayır' demenizi istiyoruz. Bu süreçte uluslararası hukuk kazanacak, barış kazanacak. Halkımız egemenliğini koruyacak."

"CIA VE PENTAGON DEVREDE"

Washington'daki son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askerî ve istihbarî baskısını hızla artırdığını, bölgedeki hareketliliğin müdahale ihtimalini güçlendirdiğini bildirdi.

Muhabirimiz İrfan Sapmaz şunları kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya yönelik askerî ve istihbarî baskıyı belirgin biçimde artırması, Karayipler'de tansiyonu hızla yükseltti. Başkan Donald Trump'ın "operasyon seçenekleri masada" mesajı, ABD ana akım medyasında geniş yankı bulurken, Caracas yönetimi olası bir müdahaleye karşı savunma hazırlıklarını hızlandırdı.

Trump, son haftalardaki açıklamalarında Venezuela yönetimini uyuşturucu trafiğine doğrudan destek vermekle suçlayarak ABD'nin bölgedeki askerî varlığını artırdığını açıkladı. Deniz operasyonlarının ardından kullandığı ifadeler, Washington'ın kara harekâtı seçeneğini de masada tuttuğu yorumlarına yol açtı. Beyaz Saray kaynakları, yürütülen operasyonların hem uyuşturucu hatlarını kesmeyi hem de Maduro yönetimi üzerindeki baskıyı artırmayı hedeflediğini belirtiyor.

Trump'ın talimatıyla CIA'in Venezuela'ya yönelik yüksek riskli, hedef odaklı gizli operasyonlara yetkilendirilmesi, Washington'daki güvenlik çevrelerinde doğrulanmış durumda. Bu kapsamda kritik altyapı unsurları ile askerî tesislerin hedef listesine alındığı, sınır ve kıyı bölgelerinde insansız hava araçlarının sayısının artırıldığı ve bölgedeki müttefik ülkelerle ortak operasyon planlarının yeniden gözden geçirildiği aktarılıyor.

ABD yönetiminin baskı sürecinin yalnızca deniz unsurlarıyla sınırlı kalmadığı, istihbarat ve savunma koordinasyonunun giderek genişlediği görülüyor. Karayip Denizi'nde ABD Donanması'na bağlı destroyer, denizaltı ve devriye gemilerinin sayısı son bir ayda belirgin biçimde yükseldi. Pentagon'un açıklamalarında bu konuşlanmanın resmî olarak "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" çerçevesinde yapıldığı ifade edilse de uzman çevreleri gerçek hedefin daha geniş bir stratejik denge kurmak olduğunda birleşiyor."