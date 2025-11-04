ABD’de korku iklimi! Bakanlar üslere taşındı I A Haber’de dikkat çeken analiz

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"VENEZUELA İŞBİRLİĞİNE AÇIK"

Böyle bir politik hedefi koyduğunuz zaman ABD Genelkurmayı, Savunma Bakanlığı, Pentagon buna itiraz eder. Çünkü kime karşı kullanacaksınız? Karşıda ne var? Karteller var. O kartellere sahip çıkan bir Venezuela Hükümeti var, teknik olarak, değil mi? E bunun olmadığını söylüyor zaten Venezuela'lar. Yani uyuşturucuyla mücadele konusunda Venezuela Hükümeti şu anda ABD ile işbirliği yapabilecek durumda. İtiraz etmiyor. "Ben evet üretiyorum bu uyuşturucuyu, karteller vasıtasıyla dünya pazarlarına aktarıyorum" gibi ifadesi de yok. Yani "Bana yardım et, mücadele edelim" diyor. Dolayısıyla burada bir samimiyet sorunu var bana göre.

"YÜKSEK BİR KARARGÂH GRUBU VAR"

Şimdi üç tane bakan var ortada. Biri Savaş Bakanı, Pete Hegseth, diğeri Dışişleri Bakanı, İç Güvenlik Bakanı var. Kara Kuvvetleri Sekreteri var, İç Güvenlik Danışmanı var. İki tane iç güvenlikle ilgili birim var. Üç tane de dışla ilgili birim var. Birisi Savaş Bakanı, Pentagon'un patronu. Dolayısıyla bu kadroyu sen askeri üslere yerleştirirsen eğer, orada bir karargah kurmuşsun demektir. Bu ekibi al Çin'e saldırı ve savaşı da kullan. Aynı ekip.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

Yani karargah bu, yüksek bir karargah grubu var. Asker hiç yok, işleyenlere dikkat ederseniz. Onlar da vardır muhtemelen. Hatta hatırlayın, nerede tam hatırlamıyorum yerini ama bir deniz kıyısında çok büyük bir tatbikat yapıldı, çıkarma tatbikatı yapıldı. Yani adamlar aynen Venezuela'daki tespit edilen, bizim Saros Körfezi gibi düşünün, bir yer tespit etmişler. Ona birebir benzeyen bir sahil şeridinde çıkarma harekatının provasını yapmışlar. Provasını. Ha bu demek ki yani siz şimdi uyuşturucu engelleyebilecek misiniz Venezuela'ya yaptığınız harekatta?"