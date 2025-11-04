ABD'de korku iklimi! Bakanlar üslere taşındı I A Haber’de dikkat çeken analiz
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Maduro’nun sayılı günleri kaldığını belirtti. Bölgede yüksek askeri hareketlilik devam ederken Trump’tan nükleer test mesajı dikkat çekti. Amerika-Venezuela gerilimi sürerken konuyu Washinton’dan son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, ABD’deki Atlantis Gazetesi’nin ortaya attığı iddiayı gündeme getirerek, Beyaz Saray’dan 6 bakanın güvenlik nedeniyle askeri bölgelere alındığını bildirdi.
ABD-Venezuela arasında yaşanan askeri gelirim nükleer test denemelerine evrilirken, bölgede hareketlilik sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika'da uyuşturucu kartelleri ile mücadele kapsamında savaş hazırlıkları yapıldığına ilişkin açıklamalar da peş peşe gelmişti. Bölgede yaşanan son gelişmelerde uyuşturucu kartellerine yönelik ABD'de yeni bir karargah kurulduğu iddiaları gündeme gelirken 6 bakanın askeri üslere alınması dikkat çekti.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Atlantik gazetesinin ortaya attığı iddiaya ilişkin konuşan A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, askeri bölgeye alınan 6 bakanın kim olduğuna ilişkin önemli bilgiler verdi. Bakanların üsse taşınmasının nedenine ilişkin konuşan Sapmaz, uyuşturucu kartelleri tehdidine dikkat çekerek şöyle konuştu:
"Birinci derecede Stephen Miller, başkan danışmanının ideologlarından, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, daha önce altını çok çizdim ben bunun, Florida'daki Donald Trump'a destek çıkan çeşitli çevrelerin, Venezuela, Küba merkezli, milyar dolarlık paralarla oynayan ve Donald Trump'a son seçimlerde 200 milyon dolar destek çıkan grupların başındaki isim Marco Rubio. Ben burada özellikle Marco Rubio'nun, özellikle uyuşturucu kartelleri tarafından bir tehdit edildiğine yönelik, ciddi tehdit algıları nedeniyle koruma altına alındığına inanıyorum. Mike Pompeo, Savunma Bakanı şu anda Venezuela'daki bütün bu operasyonların başındaki isim."
"UYUŞTURUCU DIŞ GÜVENLİK DEĞİL İÇ GÜVENLİK MESELESİDİR"
Bakanların kartellerden korunmak için üsse taşındığı iddia edilirken konuyu Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, ABD başka bir forma mı geçiyor sorusunu yanıtlayarak şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi uyuşturucuyla mücadele biraz iç güvenlik meselesi. Yani çok öyle orduları, hava kuvvetlerini ve deniz kuvvetlerini kullanarak yapılacak bir harekat çeşidi değil. Dolayısıyla bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri tarafından oluşturulan askeri yığınaklanmanın temel maksadı kartel grubunu engellemek çok bana akla, mantığa rasyonel gelmiyor daha doğrusu. Çünkü bakın, nereden taşıyorlar bunlar uyuşturucuyu? Deniz yoluyla, değil mi?
"VENEZUELA İŞBİRLİĞİNE AÇIK"
Böyle bir politik hedefi koyduğunuz zaman ABD Genelkurmayı, Savunma Bakanlığı, Pentagon buna itiraz eder. Çünkü kime karşı kullanacaksınız? Karşıda ne var? Karteller var. O kartellere sahip çıkan bir Venezuela Hükümeti var, teknik olarak, değil mi? E bunun olmadığını söylüyor zaten Venezuela'lar. Yani uyuşturucuyla mücadele konusunda Venezuela Hükümeti şu anda ABD ile işbirliği yapabilecek durumda. İtiraz etmiyor. "Ben evet üretiyorum bu uyuşturucuyu, karteller vasıtasıyla dünya pazarlarına aktarıyorum" gibi ifadesi de yok. Yani "Bana yardım et, mücadele edelim" diyor. Dolayısıyla burada bir samimiyet sorunu var bana göre.
"YÜKSEK BİR KARARGÂH GRUBU VAR"
Şimdi üç tane bakan var ortada. Biri Savaş Bakanı, Pete Hegseth, diğeri Dışişleri Bakanı, İç Güvenlik Bakanı var. Kara Kuvvetleri Sekreteri var, İç Güvenlik Danışmanı var. İki tane iç güvenlikle ilgili birim var. Üç tane de dışla ilgili birim var. Birisi Savaş Bakanı, Pentagon'un patronu. Dolayısıyla bu kadroyu sen askeri üslere yerleştirirsen eğer, orada bir karargah kurmuşsun demektir. Bu ekibi al Çin'e saldırı ve savaşı da kullan. Aynı ekip.
Yani karargah bu, yüksek bir karargah grubu var. Asker hiç yok, işleyenlere dikkat ederseniz. Onlar da vardır muhtemelen. Hatta hatırlayın, nerede tam hatırlamıyorum yerini ama bir deniz kıyısında çok büyük bir tatbikat yapıldı, çıkarma tatbikatı yapıldı. Yani adamlar aynen Venezuela'daki tespit edilen, bizim Saros Körfezi gibi düşünün, bir yer tespit etmişler. Ona birebir benzeyen bir sahil şeridinde çıkarma harekatının provasını yapmışlar. Provasını. Ha bu demek ki yani siz şimdi uyuşturucu engelleyebilecek misiniz Venezuela'ya yaptığınız harekatta?"
