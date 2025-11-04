ABD'li bakanlarda "Kartel" korkusu mu?

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Maduro’nun sayılı günleri kaldığını belirtti. Bölgede yüksek askeri hareketlilik devam ederken Trump’tan nükleer test mesajı dikkat çekti. Konuyu A Haber'de değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, ABD başka bir forma mı geçiyor? sorusunu yanıtlayarak, ABD tarafından "yüksek bir karargâh grubu" oluşturulduğunu vurguladı.