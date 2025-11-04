04 Kasım 2025, Salı
ABD'li bakanlarda "Kartel" korkusu mu?
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Maduro’nun sayılı günleri kaldığını belirtti. Bölgede yüksek askeri hareketlilik devam ederken Trump’tan nükleer test mesajı dikkat çekti. Konuyu A Haber'de değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, ABD başka bir forma mı geçiyor? sorusunu yanıtlayarak, ABD tarafından "yüksek bir karargâh grubu" oluşturulduğunu vurguladı.