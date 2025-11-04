04 Kasım 2025, Salı
ABD'de bakanlar neden üslerde kalıyor?
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Maduro’nun sayılı günleri kaldığını belirtti. Bölgede yüksek askeri hareketlilik devam ederken Trump’tan nükleer test mesajı dikkat çekti. Amerika-Venezuela gerilimi sürerken konuyu Washinton’dan son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, ABD’deki Atlantis Gazetesi’nin ortaya attığı iddiayı gündeme getirerek, Beyaz Saray’dan 6 bakanın güvenlik nedeniyle askeri bölgelere alındığını bildirdi.