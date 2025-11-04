04 Kasım 2025, Salı

ABD'de bakanlar neden üslerde kalıyor?
Giriş: 04.11.2025 01:30
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Maduro’nun sayılı günleri kaldığını belirtti. Bölgede yüksek askeri hareketlilik devam ederken Trump’tan nükleer test mesajı dikkat çekti. Amerika-Venezuela gerilimi sürerken konuyu Washinton’dan son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, ABD’deki Atlantis Gazetesi’nin ortaya attığı iddiayı gündeme getirerek, Beyaz Saray’dan 6 bakanın güvenlik nedeniyle askeri bölgelere alındığını bildirdi.
