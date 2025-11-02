Necati Özkan ile Hüseyin Gün’ün yakın ilişkisi deşifre oldu! Ekrem İmamoğlu’nun seçim direktörü ile 5 kez görüşmüş

Casusluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim direktörlüğünü yapan Necati Özkan'ın casus Hüseyin Gün ile görüşmediğini ileri sürmesinin ardından ikilinin yakın ilişkisi deşifre oldu. Özkan'ın İngiliz ve ABD istihbaratıyla ilişkisi belgelenen Gün ile 2019 seçimleri sürecinde 5 kez görüştüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...

