01 Kasım 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Casusluktan tutuklu Necati Özkan’ın kripto telefonunda şok belge! Kirli planları deşifre oldu

Casusluktan tutuklu Necati Özkan’ın kripto telefonunda şok belge! Kirli planları deşifre oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.11.2025 21:57 Güncelleme: 01.11.2025 22:32
ABONE OL
Casusluktan tutuklu Necati Özkan’ın kripto telefonunda şok belge! Kirli planları deşifre oldu

İBB yolsuzluk ve casusluk suçlamasıyla tutuklanan Necati Özkan’ın telefonunda, 22 Aralık 2024 tarihli şoke eden gizli bir belge ortaya çıktı. Belgede üç maddelik kirli plan dikkat çekerken, Özkan’ın “Haberdar değilim” şeklindeki çelişkili savunması da gözden kaçmadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturması sürüyor.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

NECATİ ÖZKAN'IN TELEFONUNDA ŞOK BELGE
İBB yolsuzluk ve casusluk suçundan tutuklu bulunan Necati Özkan'ın telefonunda yapılan incelemede, İBB yolsuzluk operasyonundan 3 ay öncesine ait 22 Aralık 2024 tarihli önemli bir belgeye ulaşıldığı ortaya çıktı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü arşiv) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü arşiv)

BELGENİN ADI: EKREM İMAMOĞLU VE GELİYORUM
Belgede dikkat çeken detaylar yer aldı. "Ekrem İmamoğlu ve geliyorum diyen operasyon" başlıklı belgede, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili değerlendirme ve aday sürecinin bulunduğu görüldü.

ATAMA HAZIRLIKLARI DEŞİFRE
Devamında ise hazırlıklar olarak belirtilen kısımda, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın değiştirilmesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yeni bir ismin atanması, İstanbul'a yeni bir valinin atanması hazırlığı içinde olunması" şekilden olanların olduğu görüldü.

İŞTE 3 MADDEDE KİRLİ PLAN...
3 maddelik belgede, neler yapılması gerektiğini, nasıl önlem almaları gerektiği sıraladıkları görüldü

Söz konusu maddelerde;

1) Öncelikle yakın akraba ilişkileri olmayan, güvenilir bir kişi üzerinden kimsenin bilmediği yeni bir ofis hazırlanmalıdır.

2) İnternete hiç bağlanmamış yeni bir bilgisayar temin edilerek önemli ve özellikli bilgiler ve dosyalar sadece bu bilgisayarda bulunmalıdır.

3) Başkası adına daha önce hic kullanılmamış yeni hat ve yeni sıfır telefon temin edilmelidir. Telefon eski internete bağlı olmayan, akıllı olmayan klasik telefonlardan tercih edilmelidir. Birkaç kişinin bildigi bu yeni numara ve telefon ile sadece özel stratejik görüşmeler yapılmadır.

"DOKÜMANLARDAKİ İÇERİKLERDEN DE HABERDAR DEĞİLİM"
Öte yandan 26 Ekim günü casusluk suçundan tutuklanan Necati Özkan'ın aynı gün savcılık ifadesinde bu belge sorulduğu ortaya çıktı. Savcı, söz konusu belgede yer alan telefonla ilgili kısmın açıklanmasını istedi. Necati Özkan, "Bu dokümanları kimin hazırladığını bilmiyorum, bahsi geçen dokümanlardaki içeriklerden de haberdar değilim. Eğer benim telefonumdan çıktıysa muhtemelen bana biri tarafından gönderilmiştir. Ben dikkate alıp açmamışımdır." şeklinde cevapladı.

Ongun’un telefonuna casus yazılımın yüklendiği tespitiOngun’un telefonuna casus yazılımın yüklendiği tespiti ONGUN'UN TELEFONUNA CASUS YAZILIMIN YÜKLENDİĞİ TESPİTİ
İBB casusluk operasyonunda 4 yeni gözaltıİBB casusluk operasyonunda 4 yeni gözaltı İBB CASUSLUK OPERASYONUNDA 4 YENİ GÖZALTI
Casuslukta yeni detaylar!Casuslukta yeni detaylar! CASUSLUKTA YENİ DETAYLAR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Casusluktan tutuklu Necati Özkan’ın kripto telefonunda şok belge! Kirli planları deşifre oldu Casusluktan tutuklu Necati Özkan’ın kripto telefonunda şok belge! Kirli planları deşifre oldu Casusluktan tutuklu Necati Özkan’ın kripto telefonunda şok belge! Kirli planları deşifre oldu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör