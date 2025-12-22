Fırtına Ankara ayazına takıldı! MAÇ SONUCU GENÇLERBİRLİĞİ 4-3 TRABZONSPOR

Fotoğraf (AA)

Fırtına, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazandığı haftada çok büyük bir yara aldı. Ayrıca Stefan Savic de sakatlandı.

Trabzonspor bir sonraki maçına Süper Kupa'da Galatasaray karşısında çıkacak.

MUÇİ GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Trabzonspor'un Arnavut orta saha oyuncusu Muçi, bordo-mavili formayla gollerine devam etti.

Penaltıdan takımının 3. golünü atan Muçi, üst üste 5. maçında da gol sevinci yaşadı. Son haftalarda performansıyla adından söz ettiren Muçi, bordo-mavili formayla Süper Lig'de 7 gol kaydetti.

5 GOL KAFA VURUŞUYLA

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında 7 golün 5'i kafa vuruşuyla atıldı.

Başkent ekibinde Goutas, Oğulcan Ülgün ve Koita, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Trabzonspor'da da Augusto, fileleri iki kez kafa vuruşuyla havalandırdı.