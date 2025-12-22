Fırtına Ankara ayazına takıldı! MAÇ SONUCU GENÇLERBİRLİĞİ 4-3 TRABZONSPOR
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği’ne konuk oldu. Hem haftanın hem de sezonun kapanış maçında gol düellosu yaşandı. Geriye düştüğü mücadelede skoru dengelemeyi başaran bordo-mavililer, kırmızı-beyazlıların direncine karşı koyamayarak sahadan 4-3 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Trabzonspor, devreyi 35 puanla 3’üncü sırada tamamladı. İşte nefes kesen karşılaşmada yaşananlar…
Karşılaşmada gol perdesini Dimitris Goutas açtı. 5. dakikada öne geçen Alkaralar, Daryl Frano'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. 31. dakikada skor üstünlüğünü ele alan rakibine karşı 45'te Felipe Augusto'yla ilk reaksiyonunu veren Fırtına, devrenin 2-1 bitmesini sağladı.
İkinci yarıda da Brezilyalı forvet yine sahneye çıktı. 50. dakikada skor 2-2'ye geldi. 52'de Oğulcan Ülgün ve 58'de Sekou Koita ile fark yeniden ikiye yükseldi. Ernest Muçi 67'de penaltıdan tabelayı 4-3'e getirdi. Maç bu şekilde sona erdi.
Fırtına, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazandığı haftada çok büyük bir yara aldı. Ayrıca Stefan Savic de sakatlandı.
Trabzonspor bir sonraki maçına Süper Kupa'da Galatasaray karşısında çıkacak.
MUÇİ GOLLERİNE DEVAM ETTİ
Trabzonspor'un Arnavut orta saha oyuncusu Muçi, bordo-mavili formayla gollerine devam etti.
Penaltıdan takımının 3. golünü atan Muçi, üst üste 5. maçında da gol sevinci yaşadı. Son haftalarda performansıyla adından söz ettiren Muçi, bordo-mavili formayla Süper Lig'de 7 gol kaydetti.
5 GOL KAFA VURUŞUYLA
Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında 7 golün 5'i kafa vuruşuyla atıldı.
Başkent ekibinde Goutas, Oğulcan Ülgün ve Koita, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Trabzonspor'da da Augusto, fileleri iki kez kafa vuruşuyla havalandırdı.
7 GOLLÜ 4. MAÇ
Süper Lig'de bu sezon 4. kez bir maçta 7 gol atıldı.
Ligde daha önce Mısırlı.com Fatih Karagümrük-Trabzonspor (3-4), Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor (2-5) ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (2-5) maçlarında 7 gol atılmıştı.
Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında ise en son 2007 yılındaki karşılaşma 7 gollü geçmişti. 2007'de Gençlerbirliği'ni 4-3 yenen Trabzonspor, bu kez rakibine 4-3 mağlup oldu.
METİN DİYADİN DÖNEMİ GALİBİYETLERLE BAŞLADI
Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin'in 3. döneminde ligdeki ilk maçında zorlu rakibi Trabzonspor'u mağlup etmeyi başardı.
Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Sipay Bodrum FK'yi 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen Gençlerbirliği, Trabzonspor galibiyeti sonrası Diyadin yönetiminde 2'de 2 yaptı.
EVİNDE KAZANMAYA DEVAM ETTİ
Gençlerbirliği, Süper Lig'de evinde üst üste 3 maçını kazandı.
Kırmızı-siyahlı ekip, TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyeti sonrası Eryaman Stadı'nda RAMS Başakşehir'i 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Trabzonspor'u da 4-3 mağlup etti.
Başkent ekibi, bu sezon bir maçta ilk kez 3'den fazla gol attı.
Gençlerbirliği, 4 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de ilk yarıyı 18 puanla 11. sırada bitirdi.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
5. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Göktan Gürpüz'ün sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Yunan stoper Goutas, ceza sahasında kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
23. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Oğulcan Ülgün'ün içeriye çevirdiği topu Tongya, Metahan Mimaroğlu'na aktardı. Metehan, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı Onana'nın üzerine gönderdi.
29. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Zubkov'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sikan'ın vuruşunu kaleci Velho kurtardı. Pozisyonun devamında Velho, Muçi'nin şutunda da gole izin vermedi.
31. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağdan ceza sahasına giren Oğulcan Ülgün'ün içeriye çevirdiği topu Tongya, yaptığı tek vuruşla filelere gönderdi: 2-0.
35. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sağ kanattan yaptığı ortada Pereira ceza sahasında ayağıyla topu Koita'ya indirdi. Koita'nın penaltı noktasında verdiği kısa pasta Göktan Gürpüz'ün şutunu kaleci Onana, direğin dibinden çıkardı.
45+2. dakikada Pina'nın ceza sahasının sağından yaptığı ortada Augusto, altıpasta kafa vuruşuyla farkı 1'e indirdi: 2-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
(İKİNCİ YARI)
50. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Muçi'nin sol kanattan yaptığı ortada Augusto, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-2.
52. dakikada Gençlerbirliği yeniden öne geçti. Metehan Mimaroğlu'nun soldan ortasında Oğulcan Ülgün, kafayla kaleci Onana'nın yanından topu filelerle buluşturdu: 3-2.
58. dakikada Göktan Gürpüz'ün sağdan kullandığı serbest vuruşta Koita, kafayla takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-2.
61. dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Tongya, ceza sahasında topu Göktan Gürpüz'le buluşturdu. Göktan, meşin yuvarlağı direğin hemen üzerinden auta yolladı.
66. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına giren Zubkov, Thalisson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
67. dakikada penaltıyı kullanan Muçi, topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi: 4-3.
72. dakikada Göktan Gürpüz'ün sağdan kullandığı köşe vuruşunda Metehan Mimaroğlu'nun kafayla indirdiği topu Tongya, arka direkte ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
77. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Koita'nın pasında topla buluşan Göktan Gürpüz'ün kale önünde yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
Gençlerbirliği, karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.
