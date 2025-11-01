Casusluk skandalında yeni perde! Eski CIA çalışanı Barr Ongun’un telefonuna casus yazılımın yüklendiğini tespit etmiş

(Foto: ahaber.com.tr)

Hüseyin Gün'ün Wickr isimli haberleşme uygulaması üzerinden Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan'ı uyardığı tespit edilmişti:

"Murat Ongun'un cep telefonu uzaktan erişimli dinlemeye izin verebilecek casus yazılım ile enfekte olmuş durumda. Bu nedenle Murat'ın Ekrem Bey ile yapılacak hassas özel kampanya toplantılarına telefonunu götürmemesi çok önemlidir."

HÜSEYİN GÜN, AARON BARR'LA ORTAK

Hüseyin Gün'ün ifadesinde geçen isim olan eski CIA çalışanı Aaron Barr, 25 yılı aşkın süredir ABD istihbarat ve siber güvenlik alanında çalışmış bir uzman. Siber güvenlik firması HBGray Federal'in CEO'su olarak görev yaptı. Şu anda PİİQ Medya şirketinin kurucu ortağı ve teknik direktörü olarak görev yapmakta.

Hüseyin Gün, PİİQ Medya'da Aaron Barr'la ortak olarak çalışıyor. Hüseyin Gün ifadesinde; "PİİQ Medya söylemiş olduğumuz analizi yapan şirketimin adıdır. Şirketim olarak bahsettiğim ve Aaron Barr ile ortak olduğum şirkettir. Diğer ortaklarımız Darren Miller ve Ed Suirsky idi. Bu kişiler küçük ortak idi. Darren Miller emekli polistir. Derinlemesine analiz açık kaynak araştırmasıdır" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Gün, 4 Temmuz'da "casusluk" suçundan tutuklandı ve yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiği ve farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği tespit edildi.