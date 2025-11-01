Casusluk skandalında yeni perde! Eski CIA çalışanı Barr Ongun’un telefonuna casus yazılımın yüklendiğini tespit etmiş
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde yer aldığı casusluk soruşturması sürerken flaş bir detaylara ahaber.com.tr ulaştı. İngiliz istihbarat örgütü MI6 ile bağlantılı olan Hüseyin Gün, etkin pişmanlıktan yararlanarak yüzlerce sayfalık ifade vermişti. Hüseyin Gün, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un telefonuna casus yazılımın yüklendiğinin Aaron Barr (eski CIA çalışanı) tarafından tespit edildiğini söyleyerek, “Bu verilere Aaron kişisel telefonlara ulaşması üzerine ulaşmıştı. Ben de bu bilgileri önlem alması açısından Necati'ye (Necati Özkan) aktardım." dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturması sürüyor.
"Casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada şüpheli Hüseyin Gün, ifadesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'un telefonuna casus yazılımın yüklendiğinin Aaron Barr (eski CIA çalışanı) tarafından tespit edildiğini söyledi.
"ARON'IN BANA GÖNDERDİĞİ RAPORDA MURAT ONGUN'UN TELEFONUNA CASUS YAZILIM YÜKLENDİĞİ BELİRTİLMİŞTİ"
Barış Savaş'ın haberine göre, İngiliz ve Amerikan istihbaratının üst düzey yetkilileriyle bağlantısı ortaya çıkan Hüseyin Gün ifadesinde, Murat Ongun'un cep telefonuna casus yazılımın yüklendiğinin tespit edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Hüseyin Gün, "O dönemde eski istihbaratçı Aaron'ın bana gönderdiği ve devamında Necati Özkan isimli şahsa ilettiğim raporda Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendiği belirtilmişti. Bu verilere Aaron kişisel telefonlara ulaşması üzerine ulaşmıştı. Ben de bu bilgileri önlem alması açısından Necati'ye (Necati Özkan) aktardım. Murat Ongun'a iletip iletmediğini bilmiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı özel toplantılarda veri sızma ihtimaline karşı uyarmıştım. Bu bilgiler teknik ekibimin derin analizi sonucunda bana ulaştı. Ben de Necati Özkan'a bilgilendirme yaptım" ifadelerini kullandı.
"CASUS YAZILIM İLE ENFEKTE OLMUŞ DURUMDA"
Hüseyin Gün'ün ait dijital materyallerin incelenmesinde, Wickr isimli haberleşme uygulaması üzerinden Necati Özkan'la yazışmaları tespit edildi. Wickr isimli haberleşme programında "jupiter1881" rumuzunu Hüseyin Gün'ün, "Bluestar81" rumuzunu Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanya direktörü Necati Özkan'ın kullandığı öğrenildi.
Hüseyin Gün'ün Wickr isimli haberleşme uygulaması üzerinden Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan'ı uyardığı tespit edilmişti:
"Murat Ongun'un cep telefonu uzaktan erişimli dinlemeye izin verebilecek casus yazılım ile enfekte olmuş durumda. Bu nedenle Murat'ın Ekrem Bey ile yapılacak hassas özel kampanya toplantılarına telefonunu götürmemesi çok önemlidir."
HÜSEYİN GÜN, AARON BARR'LA ORTAK
Hüseyin Gün'ün ifadesinde geçen isim olan eski CIA çalışanı Aaron Barr, 25 yılı aşkın süredir ABD istihbarat ve siber güvenlik alanında çalışmış bir uzman. Siber güvenlik firması HBGray Federal'in CEO'su olarak görev yaptı. Şu anda PİİQ Medya şirketinin kurucu ortağı ve teknik direktörü olarak görev yapmakta.
Hüseyin Gün, PİİQ Medya'da Aaron Barr'la ortak olarak çalışıyor. Hüseyin Gün ifadesinde; "PİİQ Medya söylemiş olduğumuz analizi yapan şirketimin adıdır. Şirketim olarak bahsettiğim ve Aaron Barr ile ortak olduğum şirkettir. Diğer ortaklarımız Darren Miller ve Ed Suirsky idi. Bu kişiler küçük ortak idi. Darren Miller emekli polistir. Derinlemesine analiz açık kaynak araştırmasıdır" ifadelerini kullandı.
Hüseyin Gün, 4 Temmuz'da "casusluk" suçundan tutuklandı ve yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiği ve farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği tespit edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BEDAŞ kesinti sorgulama: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak?
- O basit alışkanlık hayatınızı değiştirecek! Haftada bir kez yiyin, farkı görün
- Real Madrid-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
- Optik illüzyon testi: Ters '95' sayılarının arasında düz olanı 9 saniyede görebilir misin?
- Altın alımları neden durduruldu? Merkez Bankası kararı altın fiyatlarını etkiler mi? İslam Memiş A Haber’de değerlendirdi
- ŞOK MARKETTEN KASIM İNDİRİMLERİ: Fiyatlar geriye sardı! 100 ürün 2024 Kasım etiketiyle raflarda
- 47. İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi yollar trafiğe kapatılacak?
- Kasım ayı kira zammı ne zaman açıklanacak, TÜFE’ye göre ev ve iş yeri kiralarına ne kadar zam gelecek?
- Hafta sonu bahar havası yaşanacak! Yağış yok, pastırma ayazı etkisini artırıyor: Sis ve pus kapıda
- Tüm hayatınızı etkiliyor! Uzmanlar uyardı: En tehlikeli 3 günlük alışkanlık
- WhatsApp Meta AI nedir, ne işe yarıyor? Facebook, Instagram ve WhatsApp Meta AI nasıl silinir?
- Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman kimdir? Oyuncu Ava Yaman kaç yaşında, nereli?