Özel hastane otoparkında skandal olay! Valeler müşterilerinin aracıyla drift attı
Maltepe'de özel bir hastanenin otoparkında çalışan 2 vale, müşterilere ait otomobille drift attı. Tehlikeli manevralar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri, aracı kullanan şüpheliye 46 bin 392 lira, diğer şüpheliye ise 'Emire aykırı davranış' suçundan cezai işlem uyguladı.
Maltepe'de gündüz saatlerinde Cevizli Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, hastanenin otoparkında görevli 2 vale, müşteriye ait bir otomobille otopark içinde tehlikeli manevralar yaptı. Valelerden biri araçla drift atarken, diğeri yaşananları cep telefonuyla kaydetti.
ŞÜPHELİNİN 2 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren Maltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit etti. Drift atılan yerin özel bir hastaneye ait müşteri otoparkı olduğu belirlenirken, drift atan M.S.M.(20)'nin vale belgesi olmadan çalıştığı ve 2 adet suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Aynı otoparkta vale hizmeti verdiği belirlenen M.E.Ö. ve B.K(26)'nin de vale hizmet belgelerinin bulunmadığı anlaşıldı.
46 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
Olayın ardından gözaltına alınanlardan drift atan M.S.M.'ye 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan 46 bin 392 lira para cezası uygulanırken, M.E.Ö ve B.K.'ye ise 'Emire aykırı davranış' suçundan polis ekipleri tarafından idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.