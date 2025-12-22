Özel hastane otoparkında skandal olay! Valeler müşterilerinin aracıyla drift attı

Giriş Tarihi: 22.12.2025 22:23

Maltepe'de gündüz saatlerinde Cevizli Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, hastanenin otoparkında görevli 2 vale, müşteriye ait bir otomobille otopark içinde tehlikeli manevralar yaptı. Valelerden biri araçla drift atarken, diğeri yaşananları cep telefonuyla kaydetti.

ŞÜPHELİNİN 2 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren Maltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit etti. Drift atılan yerin özel bir hastaneye ait müşteri otoparkı olduğu belirlenirken, drift atan M.S.M.(20)'nin vale belgesi olmadan çalıştığı ve 2 adet suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Aynı otoparkta vale hizmeti verdiği belirlenen M.E.Ö. ve B.K(26)'nin de vale hizmet belgelerinin bulunmadığı anlaşıldı.