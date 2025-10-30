30 Ekim 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri İBB'ye yönelik casusluk operasyonunda flaş gelişme: 4 kişi daha gözaltında

İBB'ye yönelik casusluk operasyonunda flaş gelişme: 4 kişi daha gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2025 10:16 Güncelleme: 30.10.2025 11:55
ABONE OL
İBB’ye yönelik casusluk operasyonunda flaş gelişme: 4 kişi daha gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni hedef alan “casusluk” soruşturması genişliyor. “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden milyonlarca kullanıcının kişisel verilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığı iddiası kapsamında, ikisi Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı’nda, ikisi İletişim Koordinasyon Merkezi’nde görevli toplam 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "casusluk" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

4 YENİ GÖZALTI

"İstanbul Senin" uygulaması üzerinden milyonlarca kullanıcının kişisel verilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığı iddiası kapsamında, ikisi Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı'nda, ikisi İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görevli toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ekrem İMAMOĞLU tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; "İSTANBUL SENİN" isimli uygulama üzerinden 4.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılması, 3.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin "darkwebde" satışa çıkartılması ve aynı uygulama içerisinde yer alan "İBB HANEM" isimli alt uygulama içerisine 11 milyon vatandaşımızın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırılmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerde adı geçen ve örgüt yöneticileri ile ilişkisi tespit edilen, verilerin işlenmesi ile yurtdışına gönderilmesinde dahili bulunduğu anlaşılan ikisi İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı, diğer ikisi ise İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görevli toplam (4) şüpheli hakkında kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma ve suç örgütüne üye olma suçlarından gözaltı kararı verilmiştir" bilgilendirmesi yapıldı.

İstanbul Senin skandalında gelişme!İstanbul Senin skandalında gelişme! "İSTANBUL SENİN" SKANDALINDA GELİŞME!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İBB’ye yönelik casusluk operasyonunda flaş gelişme: 4 kişi daha gözaltında İBB’ye yönelik casusluk operasyonunda flaş gelişme: 4 kişi daha gözaltında İBB’ye yönelik casusluk operasyonunda flaş gelişme: 4 kişi daha gözaltında
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör