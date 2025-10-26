İstanbul seçimlerini etkilemek için dijital istihbarat operasyon! Casusluğu itiraf eden Gün tek tek anlattı: İşte belgelerle yabancı ajanlarla irtibatları | İfadenin tamamı A Haber'de
İBB'ye yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde yer aldığı casusluk soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz istihbarat örgütü MI6 ile bağlantılı olan Hüseyin Gün, etkin pişmanlıktan yararlanarak yüzlerce sayfalık ifade verdi. O ifadenin tamamına A Haber ulaştı. Gün'ün İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yürüten Necati Özkan'la ilgili çarpıcı itiraflarda bulunduğu öğrenildi. İfadesi ortaya çıkan Gün, itiraflarında ABD istihbaratları ile de görüştüklerini belirterek 'Bu kişi benim ortağım olan Aaron'du. Aaron zaman zaman Necati Özkan'a yazışma ve analizleri iletiyordu. Necati Özkan 'Mayor' olarak geçen kişi ile de iletişimdeydi. Burada kastedilen kişi İmamoğlu'ydu' dedi. Ayrıca ifade de İstanbul seçimlerine dijital istihbarat operasyonu ile müdahale hazırlığı olduğunu iddia eden Gün'ün yabacı ajanlar ile konuşmaları da tespit edildi. Öte yandan İsrailli siyonist Bakan Smotrich ve Fetöcü Zekeriya Öz'ü kaçıran şahısla da teması tespit edilen Gün'ün ajanlara yönelik sorulan sorulara cevap vermediği ortaya çıktı.
CHP'nin yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları ile tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında casusluk soruşturması başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun ekibinde yer alan Hüseyin Gün ve Necati Özkan'ın, "Wickr" adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden gizli görüşmeler yaptığı belirlenirken İngiliz istihbaratı bağlantılı Hüseyin Gün itirafçı oldu etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. Hüseyin Gün'ün ifadesinin tamamına A Haber ulaştı.
HÜSEYİN GÜN'ÜN İTİRAFLARI ORTAYA ÇIKTI!
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve siyasal casusluk suçundan gözaltına alınan Hüseyin Gün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini emniyette belirttiğini hatırlatan Gün, "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Emniyette detaylı olarak sorulan sorulara cevap verdim. Verdiğim cevaplar doğrudur. Herhangi bir baskı ve zorlama ile vermedim" şeklinde konuştu.
Gün'ün ifadesine A Haber ulaştı! İşte Hüseyin Gün'ün o ifadeleri...
Yukarıda fotoğrafları gösterilen şahıslardan 1 numaralı fotoğraftaki kişiyi Necati ÖZKAN olarak tanırım. 2 numaralı fotoğraftaki kişiyi Merdan YANARDAĞ olarak tanırım. Adı geçen kişiler hakkında detaylı olarak bilgi vermek gerekirse; Necati ÖZKAN isimli şahsı 2019 yılı ilk seçimleri iptali sonrası mayıs sonları yada haziran ayları başında, yani 2. Seçim öncesinde manevi anne olarak bildiğim Seher Elçili ALAÇAM vasıtasıyla tanıdım. O dönemde manevi annem bana Necati ÖZKAN isimli şahsın ertelenen seçimle alakalı bir kampanyası olduğunu ve benim o konuda Necati ÖZKAN'a yardımcı olmamı rica etmişti. Bunun sebebide benim sosyal medya analiz konularında şirketimin olması sebebiyleydi. Fakat bu talebin Necati ÖZKAN tarafından mı yoksa manevi annem tarafından mı gündeme geldiğini bilmiyorum. Devamında Necati ÖZKAN isimli şahıs ile Etiler'de bulunan ofisinde görüştüm. Bu görüşmede beraberimde manevi annemde vardı. Bu görüşmede benim kendisine ne konularda yardım edebileceğimi, sosyal medya analizinin hangi kapsamda olabileceği gibi sorular sordu bende kendisine sistemin ne şekilde olduğunu anlattım.