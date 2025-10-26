Yaşam

İstanbul seçimlerini etkilemek için dijital istihbarat operasyon! Casusluğu itiraf eden Gün tek tek anlattı: İşte belgelerle yabancı ajanlarla irtibatları | İfadenin tamamı A Haber'de

İBB'ye yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde yer aldığı casusluk soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz istihbarat örgütü MI6 ile bağlantılı olan Hüseyin Gün, etkin pişmanlıktan yararlanarak yüzlerce sayfalık ifade verdi. O ifadenin tamamına A Haber ulaştı. Gün'ün İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yürüten Necati Özkan'la ilgili çarpıcı itiraflarda bulunduğu öğrenildi. İfadesi ortaya çıkan Gün, itiraflarında ABD istihbaratları ile de görüştüklerini belirterek 'Bu kişi benim ortağım olan Aaron'du. Aaron zaman zaman Necati Özkan'a yazışma ve analizleri iletiyordu. Necati Özkan 'Mayor' olarak geçen kişi ile de iletişimdeydi. Burada kastedilen kişi İmamoğlu'ydu' dedi. Ayrıca ifade de İstanbul seçimlerine dijital istihbarat operasyonu ile müdahale hazırlığı olduğunu iddia eden Gün'ün yabacı ajanlar ile konuşmaları da tespit edildi. Öte yandan İsrailli siyonist Bakan Smotrich ve Fetöcü Zekeriya Öz'ü kaçıran şahısla da teması tespit edilen Gün'ün ajanlara yönelik sorulan sorulara cevap vermediği ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul seçimlerini etkilemek için dijital istihbarat operasyon! Casusluğu itiraf eden Gün tek tek anlattı: İşte belgelerle yabancı ajanlarla irtibatları | İfadenin tamamı A Haber'de

CHP'nin yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları ile tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında casusluk soruşturması başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun ekibinde yer alan Hüseyin Gün ve Necati Özkan'ın, "Wickr" adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden gizli görüşmeler yaptığı belirlenirken İngiliz istihbaratı bağlantılı Hüseyin Gün itirafçı oldu etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. Hüseyin Gün'ün ifadesinin tamamına A Haber ulaştı.

HÜSEYİN GÜN'ÜN İTİRAFLARI ORTAYA ÇIKTI!

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve siyasal casusluk suçundan gözaltına alınan Hüseyin Gün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini emniyette belirttiğini hatırlatan Gün, "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Emniyette detaylı olarak sorulan sorulara cevap verdim. Verdiğim cevaplar doğrudur. Herhangi bir baskı ve zorlama ile vermedim" şeklinde konuştu.

Gün'ün ifadesine A Haber ulaştı! İşte Hüseyin Gün'ün o ifadeleri...

Yukarıda fotoğrafları gösterilen şahıslardan 1 numaralı fotoğraftaki kişiyi Necati ÖZKAN olarak tanırım. 2 numaralı fotoğraftaki kişiyi Merdan YANARDAĞ olarak tanırım. Adı geçen kişiler hakkında detaylı olarak bilgi vermek gerekirse; Necati ÖZKAN isimli şahsı 2019 yılı ilk seçimleri iptali sonrası mayıs sonları yada haziran ayları başında, yani 2. Seçim öncesinde manevi anne olarak bildiğim Seher Elçili ALAÇAM vasıtasıyla tanıdım. O dönemde manevi annem bana Necati ÖZKAN isimli şahsın ertelenen seçimle alakalı bir kampanyası olduğunu ve benim o konuda Necati ÖZKAN'a yardımcı olmamı rica etmişti. Bunun sebebide benim sosyal medya analiz konularında şirketimin olması sebebiyleydi. Fakat bu talebin Necati ÖZKAN tarafından mı yoksa manevi annem tarafından mı gündeme geldiğini bilmiyorum. Devamında Necati ÖZKAN isimli şahıs ile Etiler'de bulunan ofisinde görüştüm. Bu görüşmede beraberimde manevi annemde vardı. Bu görüşmede benim kendisine ne konularda yardım edebileceğimi, sosyal medya analizinin hangi kapsamda olabileceği gibi sorular sordu bende kendisine sistemin ne şekilde olduğunu anlattım.

Kendisi kampanya yürüttüğü için teknoloji ve analiz konularında uzman birisiydi. Kendisine Aaron BARR isimli ortağımdan bahsettim ve kendisinin ANONYMOUS ile bir dönem mücadele ettiğini, siber konularında istihbarat analizinde çok etkili olduğunu, bir dönem CIA çalışanı olduğundan bahsettim. Ben herhangi bir ücret talep etmedim. Kendisi de ücret talebinde bulunmadı.

Analizin ne üzerinden yapılacağını sorduğumda İBB veritabanı verilerinin Osint Darkweb içerisinde yer alıp almadığını sordu. Bende bakmadığımı ama teknik ekibime baktırabileceğimi belirttim. Aaron BARR isimli ortağıma bu konuyu anlattığımda bana ad soyad e posta telefon gibi verileri sağlayıp sağlayamayacaklarını sordu. Bende İBB veritabanı verilerinin Osint Darkweb'te yer alıp almadığını araştırmasını istedim. Bizim sistemimiz açık kaynak üzerine çalışıyor olsa da sosyal medya uygulaması kullanıcılarının kendi aralarında yani bire bir yapmış oldukları konuşmaları, mail hesaplarının içeriklerinide görüp analiz edebiliyordu. Bu işlemin yapılabilmesi yada yasal sayılabilmesi için yetkili makamların izni gerekiyordu. İbb.gov.tr olarak bir çok mail adresi ve şifrelerinin burada bulunduğunu Osint darkweb üzerinde gördü. Hatta bu mail adresleri ve şifrelerinden yaklaşık olarak 20 adet kadarının fotoğrafını Necati ÖZKAN isimli şahsa gönderdim. O da bana bu "Bu veriler üzerinde analiz işlemi yaptırabilir misin? Seçim kampanyamızda bunu kullanabilir miyiz?" Dedi. Bende teknik ekibimin bunu yapabileceğini söyledim ve ücretsiz olarak kendisine bu konuda yardım
ettim.

Necati ÖZKAN isimli şahsın isteği üzerine yaptırmış olduğum Açık Kaynak İstihbaratı sonucu ulaşmış olduğum ibb.gov.tr uzantılı mail adres ve şifrelerini kendi veritabanımıza çektirdim. Yani ben herhangi bir yerden İBB veritabanını hacklemedim yani çalma girişiminde bulunmadım. Necati ÖZKAN isimli şahıs bana İBB verileri OSİNT sisteminde olabilir bir bak dedi.

Teknik ekibimde yapmış olduğu araştırmalarda bu verilerin orada bulunduğunu gördü. Bu sistemde verilerin ne zaman yüklendiğini araştırma yapmadan görmek mümkün değildir. OSİNT altında bulunan Darkweb'de yüklenen verilerin hacklenmiş verilerden oluştuğu gibi herhangi bir şahsın kendi rızasıyla ekleme yapabileceği bir sistemdir. O yüzden İBB verileri hacklendi mi yada rızaen birisi tarafından Darkweb'e yüklendi mi bunu benim bilmem mümkün değildir. Bu verilerin orada olup olmadığını bana soran Necati ÖZKAN'dı. Bende bu talebin üzerine teknik ekibime bu verilerin orada bulunup bulunmadığını araştırttım. Bu verilerin analiz edilmesi kısmında yani teknik bölümünde Aaron BARR isimli çalışanım vardı. Necati ÖZKAN isimli şahıs benden tarif ettiği yerde bulunan mail ve şifre adresleri üzerinden analiz işlemi yapmamı talep etmişti. Bu verilerden iki kişinin kendi iç yazışmaları üzerinden analiz işlemi yapılabiliyordu. Aaron BARR ile Necati ÖZKAN arasında herhangi bir irtibat yoktu. Raporu Aaron BARR düzenler ve bana gönderirdi. Teknik ekibim her ne kadar genel itibariyle açık kaynak verilerini kullansa da derin analiz yada önemli bir bilgi öğrenme ihtiyacı doğduğunda iki kişinin arasında gerçekleşen konuşma verilerini analiz ettikleri ve rapora ekledikleri çokça oldu. Ben sadece hazırlanmış raporları görürdüm. Bu raporlarıda Necati ÖZKAN isimli şahsa gönderirdim. Ben düzenlemiş olduğum raporları başkan Ekrem İMAMOĞLU'na göstermesini
söylerdim. Kendisi bana başkana ulaştırdığını mesajlardan yada kullanmış olduğum uygulama üzerinden yaptığı aramalarda söylerdi. Göndermiş olduğum rapor içeriğinde İstanbul ilinde farklı bölgelerin ne gibi talepleri olduğu, neye ihtiyaç duydukları yada neye kızgın oldukları yönünde bilgiler bulunmakta idi. Bunun dışında Ekrem İMAMOĞLU'nun ne şekilde davranması gerektiğide belirtilirdi. Bende Necati ÖZKAN'a bu bilgiler doğrultusunda İstanbul gönüllüleri olan toplulukta olan kişilerin sosyal medya üzerinden etkileşimde bulunmalarını
söylüyordum.

Fakat bu konuda kendilerini çok yeterli görmüyordum. Bu rapor gönderimi WİCKR programı üzerinden gerçekleşiyordu. Wickr herkesin app store yada Google store üzerinden indirebileceği bir uygulama idi. Wickr isimli program gizliliğe whatsapptan daha çok riayet eden bir programdı. O yüzden bu programı kullanıyorduk. Bu program üye olmak için telefon numarası istiyordu. Fakat rumuz yani nickname olarak görünüyorduk. Benim kullanıcı
adım Jupiter1881 di. Necatinin rumuzunu şuan hatırlamıyorum. Ama kendi ismi ile kayıtlı değildi. Bu süreç 2. Seçim gerçekleşene kadar devam etti. Seçim dönemi içerisinde ben şahsen bir rapor hazırlamadım. Çünkü teknik bölümünde bulunan Aaron BARR bu işlemleri yapmaktaydı. Seçimi Ekrem İMAMOĞLU kazandı ve devamında Necati ÖZKAN isimli şahıs bana belediyenin sosyal yardımı daha etkin yapmak için teknolojiyi nasıl kullanabilecekleri şeklinde sorular sordu.

Bende bu kapsamda bir proje üretebileceğimi söyledim. Bu projeyle alakalı çalışma teknik ekibim tarafında yapıldı ve neyi nasıl yapacağımız yönünde taslak bir sunum hazırlandı. Bende bu sunumu Necati ÖZKAN isimli şahsın koordine etmesi sonucu piyalepaşa Dolapdere civarında bulunan İBB'ye ait bir binada toplantı odasında gerçekleştirdim. Bu sunumu şu aşamada isimlerini hatırlayamadığım İBB'de üst düzey konumlarda bulunan 1'i kadın toplam 4 yada 5 kişi vardı diye hatırlıyorum. Bu kişilerle bir kez civarı görüştüğüm için şuan isimlerini hatırlayamıyorum. Ama o dönemki üst düzey İBB görevlileri gösterilirse bu kişileri hatırlayabilirim. Toplantı esnasında ben yapabileceğimiz şeyleri anlattım ve buradan ayrıldık. Sunum sonrası herhangi bir ticari faaliyetimiz gerçekleşmedi. Devamı süreçte tam hatırlamadığım bir tarihte Necati ÖZKAN isimli şahsın organize etmesi sonucu manevi annem ile birlikte Ekrem İMAMOĞLU'nu ziyaret ettik. Bu ziyarette kendisini seçimi kazanması nedeniyle tebrik ettik. Kendiside manevi annem ve bana hitaben "Kampanya sürecindeki yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim." Dedi. Bu görüşme yaklaşık olarak 10 dakika
kadar sürdü ve ayrıldık.

Devamı süreçte kendisi ile görüşmem olmadı. Necati ÖZKAN ile de bu süreç sonrası Ekim aylarına kadar falan sunum amacıyla görüştüm diye hatırlıyorum Devamında sadece medyadan duymuş olduğum haberler sonrası kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmiştim. Oda bana teşekkür etti. Başkaca bir görüşmemiz yoktur. Merdan YANARDAĞ isimli şahıs hakkında detaylı bilgi vermek gerekirse; Kendisi manevi annemin bana yadigarı gibidir. Çünkü bana daha önce Merdan YANARDAĞ'ın iyi bir insan olduğunu iyi bir gazeteci olduğunu söylemiş olması ve tanıştırması üzerine tanıdım. Tanışıklığım 2019 yılı civarından itibarendir. Kendisiyle ara ara sohbet amaçlı görüşmüşlüğüm olur.

Görüşmelerimiz sonrası kendisini daha yakınen de tanıma fırsatım oldu. Hayat görüşü açısından saygı duyduğum bir insandır. Kendisinin ne şartlar altında yayın yaptığını ve gazetecilik yapmaya çalıştığını bilirim. Maddi açıdan sıkıntılı bir yayın hayatı vardır. Bu yüzden hem anne yadigarı olması hemde saygı duyduğum bir gazeteci olması sebebiyle kendisine yılda birkaç kez olmak üzere cüzi miktarlarda yani 2000-3000 Euro yada dolar tutarında destek verirdim. Kaldı ki manevi annemde vefatından önce kendisine ara ara yardımcısıyla para gönderirdi veya eve ziyarete geldiğinde elden yardımda bulundurdu. Bunuda zarf içerisinde gerçekleştirirdi. Bende hani böyle bir gelenek gibi ondan gördüğüm şekliyle bu işleme devam ettim. Yani banka hesabı isteme gibi bir ihtiyaçta bulunmadım.

Çünkü banka hesabı isteyip bu parayı kendisine göndermem böyle bir insana harçlık burs verir gibianlaşılabilir ve bu onu kendisini kötü durumda hissedebilir gibi düşündüm. O yüzden görüştüğümüzde yapmış olduğunuz haberciliğe saygı duyuyorum buda yayınlarınıza ufakta bir katkı olsun şeklinde masum bir düşünce ile verirdim. Buradaki amacım herhangi bir şekilde bir partiyi yada şahsı baskı altına alması için değil tamamen kendisine bir yurtdaş olarak destek olma amaçlıdır.

Bu paraları genel itibariyle yüzyüze görüşmelerimizde verirdim. Zaten bu paralar herhangi bir partiye yada üst düzey bir görevlinin görevden alınmasına etki edebilecek kadar büyük para değildir. Berkay YAĞLICI isimli şahısta o dönem manevi annemin şoförüydü ama benimde şoförlüğümü yaptığı olurdu. Bu kişiylede Merdan beye para teslim etmesini söylemişliğim oldu. Dediğim gibi bu parayı göndermemin amacı zor şartlar altında yayın yaptığını bilmem ve ufakta olsa yurttaş olarak manevi destek sağlama amaçlıydı

Ayrıca ifade de İstanbul seçimlerinin dijital istihbarat yolu ile nasıl manipüle edildiğini tek tek itiraf eden Gün'ün yabacı ajanlar ile konuşmaları da tespit edildi.

Öte yandan İsrailli siyonist Bakan Smotrich ve Fetöcü Zekeriya Öz'ü kaçıran şahısla da teması tespit edilen Gün'ün ajanlara yönelik sorulan sorulara cevap vermediği ortaya çıktı.

İşte o ajanlarla ilgili kayıtlar...

"ESKİ DOSTLAR" AĞINDA YABANCI SERVİSLERİNDE EN KİLİT İSİMLERİ YER ALIYOR

Hüseyin Gün'e "eski dostlar ağı" lkistesi soruldu ve Gün bu soruya "Daha önce belirttiğim gibi ticari işlerimden dolayı birçok bürokrat ve iş adamı tanıdığım vardır. Bunlarıda ilerde ticaretimde lazım olabilir diye kaydetmişimdir. Bir kısmıyla iletişim kurmuşta olabilirim. Fakat bunlar ticari kapsamdadır." diye cevap vererek detaylara girmeden yanıtlarla geçiştirdi

İşte o isimlerden sadece birkaçı...

Majestelerinin Kraliyet Yüceliği, Prens Michael of Kent
Sir Christopher Geidt, Kraliçe Majestelerinin Özel Sekreteri
Huseyin Gun, Yatırımcı & Hayırsever
Sir Iain Lobban (GCHQ'nun eski Direktörü), Glasswall Danışma Kurulu Küresel
Başkanı
Mike Hermus, Teknoloji Direktörü, İç Güvenlik Bakanlığı
Phil Reilly (CIA Gizli Operasyonlar Eski Başkanı)
Rick Ledgett (Yakın zamanda emekli olmuş NSA Direktör Yardımcısı ve Ulusal
Güvenlik Ajansı'nın eski üyesi)
Ari Mahairas (Sorumlu Özel Ajan, FBI Siber Suçlar – New York)
Tümgeneral John Holly (Birleşik Krallık Atom Silahları Kuruluşu Eski Başkanı, ABD
Füze Savunma Ajansı Eski Başkan Yardımcısı, Lockheed Martin Füze Savunma
Sistemleri Başkan Yardımcısı, KPMG Kıdemli Savunma Danışmanı)
Stan Black (Citrix Bilgi Güvenliği Direktörü)
Adrian Asher (Londra Borsası Bilgi Güvenliği Direktörü ve HSBC Eski Global
CISO'su)
Sir Peter Westmacott (Birleşik Krallık'ın ABD ve Türkiye Eski Büyükelçisi)
Lord Jonathan Evans (MI5 Eski Genel Direktörü)
Lord Bernard Hogan-Howe (Eski Londra Metropolitan Polisi Komiseri)
Sir Nigel Knowles (DLA Piper Eski Küresel Başkanı)
Paddy McGuinness (Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Eski Danışmanı)
Guillaume Poupard (ANSSI Başkanı, Fransa Ulusal Siber Güvenlik Ajansı)
Conrad Prince (Birleşik Krallık Siber Büyükelçisi)
Anthony Finkelstein (Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik için Bilim Danışmanı)
Korgeneral Sir Graeme Lamb (Birleşik Krallık Özel Kuvvetleri'nin eski direktörü ve İngiliz Ordusu Komutanı

İfadede Gün'e neden İsrail'e gittiği de soruldu. Ticari maksatla gittiğini söyleyen gün bir kere de düğün için gittiğini belirtti.

Ayrıca Gün'ün "manevi annem" dediği "Mamim" rumuzlu Seher Erçili Alaçam'ın ise İmamoğlu ile olan fotoğrafı ortaya çıktı.

Bu kişinin kim olduğunu ilişkin de Gün'ün mesaj kayıtşları ortaya çıktı.

"HASSAS BİLGİLERE RAHATÇA ULAŞILABİLİYORDU"

Gün'ün İfadesinde "10 Haziran 2019 tarihinde manevi annem Seher Alaçam yönlendirmesi ile Necati Özkan ile tanıştım, sonrasında ilk seçim tarihi olan 31 Mart 2019 ile ikinci seçim tarihi olan 23 Haziran 2019 tarihleri arasında seçim süreciyle alakalı beraber çalıştık. Necati Özkan Ekrem İmamoğlu'nun hem siyasi danışmanı hem de seçim kampanyasının menajeriydi. Benim Piiq isimli firmam vardı." diyen Hüseyin Gün sözlerini şöyle sürdürdü:

"Darren, Aaron ve Ed isimli ortaklarım vardı. Aaron isimli şahıs eski istihbarat servisinde çalışandı. Şirketteki tüm analiz işlemlerini teknik ekiple birlikte Aaron yapardı. "Osint (Açık Kaynak İstihbarat)" programı vardı. Bu program şemsiye bir programdır. Bu şemsiye altında dark web gibi internette hassas bilgiye ulaşabileceğiniz alanlar bulunur. Bu internetin yer altıdır. Necati Özkan benden Osint'e bir bakmamı istedi. Osint'te yaptığımız araştırmada İBB'ye ait çok sayıda kurumsal mail ve şifreler vardı.

BENİ İSTİHBARAT UYGULAMASINA YÖNLENDİREN NECATİ ÖZKAN

Bu mail ve şifrelerle belediyenin en derinlerindeki bilgiye ulaşabilme kabiliyeti veriyordu. Burada belediye içi yazışmalar ve bilgi akışı görülebiliyordu ancak herhangi bir müdahale yapılmıyordu. Necati Özkan da bu Osint alemine hakimdi. Ben de zaten ofisindeyken genel bir bilgilendirme yapmıştım. Dolayısıyla Necati Özkan oradaki verilerin neye mal olabileceğini bilebilecek durumdaydı. Osint'te tekrar yaptığımız kontrollerde ilk gördüğümüz datadan daha fazlası olduğunu gördük. Beni Osint'e yönlendiren Necati Özkan'dı. Zaten bir kez girdiğiniz zaman sonradan gelen bilgilere de sahip oluyorsunuz. Osint'teki veriler ya hackleme yoluyla ya da birinin oraya yüklemesiyle orada olur. Biz sahip olduğumuz imkanla sadece yüzde onluk bir kısmı çıkarabiliyorduk. Bu paylaşım ve analizleri Necati Özkan ile paylaşıyordum.

ABD İSTİHBARATI İLE ÇALIŞMIŞLAR: MAYOR KİŞİ İMAMOĞLU'YDU

İtirafçı olan Gün, "Bizim şirkette ayrıca operasyon direktörlüğünü de yapan, yazılım mühendisi bir Amerikalı vardı. Amerika istihbarat birimlerinden bağlantılı kişilerle görüşmelerimiz oluyordu. Bu kişi benim ortağım olan Aaron'du. Aaron zaman zaman Necati Özkan'a yazışma ve analizleri iletiyordu. Necati Özkan "Mayor" olarak geçen kişi ile de iletişimdeydi. Burada kastedilen kişi Ekrem İmamoğlu'ydu." dedi ve ifadesinde sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Yazışmada "Mayor" olarak geçen bu kelime, Belediye Başkanı anlamına gelmektedir. Crisis isimli 2016 yılında beri İngiltere'de olan bir kuruluşla irtibatımız vardı. Crisis eski istihbaratçılardan oluşuyordu. Bir toplantıda "İstanbul Senin" isimli bir projenin tanıtımı yapıldı. O toplantıda Melih Geçek'in eski sektörden IT olarak tanıttıkları kişiler de vardı. Toplantıda Melih Geçek'in bazı belediyelerde IT olarak çalışanlara ulaştığı söylendi. Toplantıya katılan kişiler arasında Merdan Yanardağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı röportajı gündeme getiren birisi de vardı. Bu kişi Merdan Yanardağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı röportajın yayınlanmasında "tarif ettiği" yöntemle ilgili bilgi paylaşmıştı."

Genel olarak 2019 seçimlerinde Necati Özkan'ın başında olduğu analiz ve raporlama ekibine sistemden sağladıkları verileri verdiklerini anlatan Gün "veriler destek mahiyetindeydi. Necati Özkan da Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde bu bilgileri talep ediyordu. İrtibatım Necati Özkan'laydı. Bazen ummadığı noktalarda serzenişleri oluyordu. Yönlendirmelerimizde büyük oranda Seher ile birlikte çalıştık. Bazen ofisinde, bazen Saraçhane'de belediye binasında görüştük. O da bize yardımlarımız için teşekkür etti. Dolayısıyla teşekkür etmesinden de anlaşılacağı üzere tüm faaliyetlerimizden haberdardı" dedi.

MERDAN YANARDAĞ'A DÖNEM DÖNEM ELDEN PARA VERİRDİM

Merdan Yanardağ ile manevi annesinin kendisini tanıştırdığı anlatan Gün "Dönem dönem elden para verirdim. Bu parayı kanalına destek maksadıyla verirdim. Merdan Yanardağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile röportaj yaptığı yayında sorulmasını tarif ettiğim soruları ilettim ve aynı olmasa da benzer nitelikte sorular soruldu" dedi.

WİCKR UYGULAMASI ÜZERİNDEN CASUSLUK FAALİYETİ!
İmamoğlu'na yönelik casusluk soruşturması kapsamında çarpıcı detaylar ortaya çıkmıştı. Sabah'ın haberine göre ekibinde yer alan Hüseyin Gün ve Necati Özkan'ın, "Wickr" adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden gizli görüşmeler yaptığı anlaşılmıştı. Soruşturmada, "Bluestar81" rumuzlu kullanıcının Necati Özkan, "Jupiter1881" isimli kullanıcının ise şüpheli Hüseyin Gün olduğu tespit edilirken Gün ve Özkan'ın, seçmenlere ait bilgileri yabancı istihbarat servisleriyle paylaşarak casusluk faaliyeti yürüttükleri öne sürülmüştü.

HÜSEYİN GÜN JUPİTER1881 RUMUZU KULLANMIŞ!
Şüpheli Gün'ün iş insanı adı altında istihbarat servisi elemanı olarak faaliyetlerde bulunduğu belirlenen soruşturmada, Gün'ün telefonunun notlar kısmında "Wickr Jupiter1881 sehergul1950" şeklinde kayıtlı not ve farklı sosyal medya ile diğer platformlarla ilgili şifre bölümlerinin içerisinde yer alan bilgilerde benzer nitelikte kullanıcı adı ve şifre kombinasyonları tespit edildi.

WİCKR'DE ÇARPICI MESAJLAR: DİJİTAL İSTİHBARAT TOPLUYORUZ!
Soruşturma dosyasına giren "Wickr" yazışmalarında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Öyle ki "Bluestar81" rumuzlu kullanıcıyla yapılan konuşmada, "Şu anda AKP kontrolündeki kalan İstanbul ilçelerinden gerçek zamanlı dijital istihbarat topluyoruz" ifadeleri yer aldı. Bir diğer mesajda ise, "Yapay zekâ dijital ordumuzu (etki aracı) devreye soktuk; Böyle hassas araçları kullanırken dikkatli olmalıyız çünkü bize resmi yetki verilmiş değil, ama ben riski aldım umarım bu siz ve kampanya tarafından dikkate alınır" ifadeleri dikkat çekti.

İŞTE SKANDAL YAZIŞMALAR… TANIMLA, ZEHİRLE, ZAYIFLAT VE YOK ET
Jupiter1881: İmamoğlu bilgi hazinesinin üzerinde oturuyor fakat bu bilgiyi silaha dönüştüremiyor ve bu yüzden derin etkililik ve nüfuz sağlayamıyor. İmamoğlu'nun uygun bir koruma (ring-fencing) ve tam kapsamlı PWG saldırı kabiliyetine ihtiyacı var. Böylece şu hedeflere ulaşılabilir: ITD2 (Identify, Toxicify, Degrade & Destroy → Tanımla, Zehirle, Zayıflat ve Yok Et) Bu şekilde, İmamoğlu'na manevra yapması için daha geniş bir alan verilmiş olur.

"İBB VERİTABANINI KOPYALAMAK İÇİN YAPAY ZEKA KULLANDIK"
Jupiter1881: Bilmenize memnun olacaksınız ki, İstanbul Belediyesi veritabanı kopyalama sorununu risklerini azaltmak için yapay zekâ dijital ordumuzu (etki aracı) kullandık ve aktive ettik. Bu kadar hassas araçları kullanırken dikkatli olmalıyız çünkü bize resmi yetki verilmiş değil ama ben riski aldım. Umarım bu siz ve kampanya tarafından not edilmiştir.

"EKREM BEY İSTİHBARAT ANALİZİMİZİ UYGUN ŞEKİLDE KULLANIR"
Jupiter1881: Rica ederim. Umarım siz, kampanya ve dolayısıyla Ekrem Bey dijital istihbarat analizimizi faydalı bulur ve uygun şekilde kullanır. Herhangi bir sorunuz olursa bana bildirin.

SOSYAL MEDYADA 'SÜRÜ SALDIRISI' PLANI
Jupiter1881: Twitter'daki #BYvsEİ (Binali Yıldırım vs Ekrem İmamoğlu) etiketi giderek daha fazla ivme kazanıyor ve maalesef sahada İstanbul Gönüllüleri'ni göremiyoruz. Keşif analizimiz, İmamoğlu'nun gönüllü tabanının tamamen devreye sokulmasını ve dijital alanı kaplamak için bir sürü (swarm) saldırısı yapılmasını tavsiye ediyor. Bunun yapılması için gereken tek şey, birinin liderliği üstlenip komuta/kontrol sağlamasıdır. Artık iş sizde. Ekibim şu anda #BYvsEİ üzerinde derin analiz yapıyor.

