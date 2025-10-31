Doğu Avrupa’dan Akdeniz’e yeni denklem “Trump eliyle yeni bir masa kurulabilir!”

Rusya-Avrupa arasında Doğu Avrupa üzerinde hava ihlali gerilimi devam ederken, İngiltere'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı için Türkiye ile anlaşması Avrupa'nın güvenliği için yeni bir yol haritası mı kuruluyor? Sorusunu gündeme getirdi.

EUROFİGHTER TYPHOON SATIŞ ANLAŞMASI

Gazeteci Mete Sohtaoğlu, A Haber'de yayınlanan Arka Plan programına katılarak Türkiye ile Avrupa arasında yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Sohtaoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı ziyaretinin Eurofighter Typhoon satış anlaşmasından birkaç gün sonra gerçekleşmesine dikkat çekerek bunun Yunan ve İsrail lobilerine karşı Ankara'nın büyük bir başarısı olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİNDE TÜRKİYE FAKTÖRÜ

"2019'dan beri Almanya'nın Türkiye'ye savunma sanayinde uyguladığı, bazı engeller, çıkartmalar ya da 'yaptırım' demeyeceğim ama 'yaptırımlar' diyeyim, pek sıcak bakmıyordu silah satışı önümüze çıkıyor. Fakat bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan görüşmeden sonra önümüzdeki dönemde büyük bir değişiklik göreceğiz. Çünkü burada sadece Gazze meselesi, Filistin meselesinde ki Cumhurbaşkanının, oradaki çıkışı gerçekten ben canlı olarak da A Haber'den izledim, gerçekten çok güzel bir tavır sergiledi çünkü Almanya Cumhurbaşkanının aklında emin olun sizin sorduğunuz soru vardı: Avrupa'nın güvenliği Türkiye'yle bu konuda ne yapabiliriz?