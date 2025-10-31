Doğu Avrupa’dan Akdeniz’e yeni denklem

NATO Genel Sekreteri Rusya'yı çok büyük bir tehdit ve Avrupa'ya saldırabilecek bir güç olduğuna yönelik ifadeleri sonrası Avrupa-Türkiye ilişkileri yeniden gündeme geldi. Akabinde Avrupa'nın Türkiye'den beklentileri merak konusu olurken konuyu A Haber'de değerlendiren Gazeteci Mete Sohtaoğlu, Doğu Avrupa ile Akdeniz'de yeni bir denklemin ipuçlarına dikkat çekerek Trump eliyle yeni bir masanın kurulabileceğini söyledi.