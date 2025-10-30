Ajan Hüseyin Gün CHP'nin akıl hocası çıktı! Cep telefonunda dikkat çeken notlar
Casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan Hüseyin Gün’ün cep telefonunda yapılan incelemede, 721 farklı not kaydı tespit edildi. Bu notlar arasında, 2020 yılında CHP’nin iktidara gelebilmesi için hazırladığı değerlendirme ve planlama notlarının da yer aldığı belirlendi. Sorgusunda bu notlarla ilgili soruları yanıtlayan Gün, “Ben sürekli not almayı seven bir insanım. Her şeyi not alarak kendimde saklarım” ifadelerini kullandı.
27 Mayıs 2020'de oluşturulan ve son değiştirilme tarihi 4 Temmuz 2020 olan 'CHP' başlığı ile kaydedilen notlarda, CHP'nin hızlı bir şekilde ortak küme oluşturması gerektiği, gündemi belirlemesinin şart olduğuna dikkat çekilerek, gölge bir kabine kurulmasını tavsiye eden ifadeler yer alıyor.
CHP ARMUT TOPLUYOR
Notlarda, "Kendisine ve üyelerine sahip çıkamayan bir parti görüntüsü nasıl bir millete sahip çıkacak?" sorusu soruluyor.
Sabah'ın haberine göre CHP'nin korkak, cesaretsiz, programsız olduğu için armut topladığını dile getiren Gün, "Kuvayı Milliye ruhu sözde var, özünde yok" tespitinde bulunuyor.
AK Parti'yi eleştirmek değil, halka gölge hükümet programının açıklanması gerektiğini salık veren Gün, "Her zaman seçime hazırız diye diye bu salaklar CHP'yi ve Türkiye'yi bitirdi. Hazırsın da neden 60 yıldır tek başına hükümet olamadın?" ifadelerine yer veriyor.
Gün'ün notlarında, CHP'nin kayıkçı kavgasında olduğuna dikkat çekiliyor. Bu notları neden tuttuğu sorulan Gün, "Ben sürekli not almayı seven bir insanım. Her şeyi not alarak kendimde saklarım" cevabını verdi.
