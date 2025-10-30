Ajan Hüseyin Gün CHP’nin akıl hocası çıktı! Cep telefonunda dikkat çeken notlar

27 Mayıs 2020'de oluşturulan ve son değiştirilme tarihi 4 Temmuz 2020 olan 'CHP' başlığı ile kaydedilen notlarda, CHP'nin hızlı bir şekilde ortak küme oluşturması gerektiği, gündemi belirlemesinin şart olduğuna dikkat çekilerek, gölge bir kabine kurulmasını tavsiye eden ifadeler yer alıyor.

CHP ARMUT TOPLUYOR

Notlarda, "Kendisine ve üyelerine sahip çıkamayan bir parti görüntüsü nasıl bir millete sahip çıkacak?" sorusu soruluyor.