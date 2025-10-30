30 Ekim 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Ajan Hüseyin Gün CHP'nin akıl hocası çıktı! Cep telefonunda dikkat çeken notlar

Ajan Hüseyin Gün CHP'nin akıl hocası çıktı! Cep telefonunda dikkat çeken notlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2025 08:05 Güncelleme: 30.10.2025 08:10
ABONE OL
Ajan Hüseyin Gün CHP’nin akıl hocası çıktı! Cep telefonunda dikkat çeken notlar

Casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan Hüseyin Gün’ün cep telefonunda yapılan incelemede, 721 farklı not kaydı tespit edildi. Bu notlar arasında, 2020 yılında CHP’nin iktidara gelebilmesi için hazırladığı değerlendirme ve planlama notlarının da yer aldığı belirlendi. Sorgusunda bu notlarla ilgili soruları yanıtlayan Gün, “Ben sürekli not almayı seven bir insanım. Her şeyi not alarak kendimde saklarım” ifadelerini kullandı.

27 Mayıs 2020'de oluşturulan ve son değiştirilme tarihi 4 Temmuz 2020 olan 'CHP' başlığı ile kaydedilen notlarda, CHP'nin hızlı bir şekilde ortak küme oluşturması gerektiği, gündemi belirlemesinin şart olduğuna dikkat çekilerek, gölge bir kabine kurulmasını tavsiye eden ifadeler yer alıyor.

CHP ARMUT TOPLUYOR

Notlarda, "Kendisine ve üyelerine sahip çıkamayan bir parti görüntüsü nasıl bir millete sahip çıkacak?" sorusu soruluyor.

Ajan Hüseyin Gün CHP’nin akıl hocası çıktı! Cep telefonunda dikkat çeken notlar

Sabah'ın haberine göre CHP'nin korkak, cesaretsiz, programsız olduğu için armut topladığını dile getiren Gün, "Kuvayı Milliye ruhu sözde var, özünde yok" tespitinde bulunuyor.

Ajan Hüseyin Gün CHP’nin akıl hocası çıktı! Cep telefonunda dikkat çeken notlar

AK Parti'yi eleştirmek değil, halka gölge hükümet programının açıklanması gerektiğini salık veren Gün, "Her zaman seçime hazırız diye diye bu salaklar CHP'yi ve Türkiye'yi bitirdi. Hazırsın da neden 60 yıldır tek başına hükümet olamadın?" ifadelerine yer veriyor.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör