Hüseyin Gün, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı yönlendirmiş!

4 Temmuz'da "casusluk" suçundan tutuklanan ve yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli Hüseyin Gün'ün, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı da yönlendirdiği ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 22 Haziran 2023 tarihinde TELE1 Televizyonu'nun canlı yayınına katıldı ve aralarında Merdan Yanardağ'ın bulunduğu gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Merdan Yanardağ'ın, "casusluk" suçundan tutuklanan Hüseyin Gün'e 23 Haziran 2023 tarihinde WhatsApp üzerinden mesaj yazdığı ve "Soru desteğiniz için teşekkürler" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

İŞTE O MESAJLAR

Hüseyin Gün'ün, Merdan Yanardağ'la WhatsApp üzerinden yazdığı mesajlar şöyle:

MERDAN YANARDAĞ: "SORU DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Tarih: 22 Haziran 2023 Saat: 20.06 - Saat: 20.08

Hüseyin Gün: (Merdan Yanardağ'a yazıyor) / Jöntürklerin sancağını yere düşüren parti CHP'dir. Bu öfke radikal bir değişim olana kadar devam edecek, haberi yok. Radikal öyle makyaj mukyaj değil. Dişe diş göze göz. Tuncaygiller (Tuncay Özkan'ı ima ediyor) Toprakgiller (Erdoğan Toprak'ı ima ediyor) Taşkınlar hepsi temizlenene kadar… Beceriksizler ordusu. Yiyiciler, küçük adamlarla büyük işler bugüne kadar olmadı. Olamaz! (Hüseyin Gün, TELE1 Televizyonu canlı yayınına çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor)

Tarih: 23 Haziran 2023 Saat: 11.13

Merdan Yanardağ: (Hüseyin Gün'e yazıyor) "Günaydın.. Kesinlikle öyle olacak, size katılıyorum. Mutlaka zihniyet ve kadro değişimi gerekiyor. Soru desteğiniz için teşekkürler. Sevgiler."

HÜSEYİN GÜN: "BU KAÇINCI İLETİŞİM HATASI…"

14 Aralık 2022 Saat:21.39

Hüseyin Gün: (Merdan Yanardağ'a yazıyor): "Kemal beyin (Kemal Kılıçdaroğlu) Almanya'ya gitmesini tavsiye eden danışmanları veya gnl bşk yard ları (genel başkan yardımcıları) kimse istifa etmesi gerek. Bu kaçıncı iletişim hatası… Bu kadar kendi ayağına sıkmak görülmemiştir. Hangi sivri akıllı danışmanı KK'nın (Kemal Kılıçdaroğlu) pasaport kontrolde sıra beklerken görüntüyü paylaşıyor… Bu kadar aptallık ancak eğitimle olur herhalde. İnanılmaz hatalar…"

HÜSEYİN GÜN: "SİZİN UYGUN OLDUĞUNUZ SAAT DİLİMİNDE EVE BEKLİYORUM"

17 Nisan 2023 Saat: 17.06

Hüseyin Gün: (Merdan Yanardağ'a yazıyor): "Merdan bey, 19 veya 20 Nisan öğleden sonra saat 14.30-17.00 arası. Sizin uygun olduğunuz saat diliminde eve bekliyorum. İyi haftalar diliyorum. Saygı ve sevgiler."

17 Nisan 2023 Saat: 18.05

Merdan Yanardağ: (Hüseyin Gün'e yazıyor): "Merhaba Hüseyin bey.. 20 Nisan, 14.30 benim için uygun.. Sevgiler."

17 Nisan 2023 Saat: 18.08

Hüseyin Gün: (Merdan Yanardağ'a yazıyor): "Evet 20 Nisan saat: 14.30 görüşmek üzere. Saygı ve sevgiler"

17 Nisan 2023 Saat: 18.19

Merdan Yanardağ: (Hüseyin Gün'e yazıyor): "İyi akşamlar"

17 Nisan 2023 Saat: 18.39

Hüseyin Gün: (Merdan Yanardağ'a yazıyor): "Size de Merdan bey"

HÜSEYİN GÜN: "BASKI KURUN. TUNCAY ÖZKAN, GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ VE (SİZİN DAHA İYİ BİLDİĞİNİZ DİĞER GEREKSİZ VASIFSIZLAR) GÖREVDEN ALINSIN"

Tarih: 16 Mayıs 2023 Saat: 15.01

Hüseyin Gün: (Merdan Yanardağ'a yazıyor): "Merdan bey, sizden rica ediyorum… Baskı kurun. Tuncay Özkan, Gamze Akkuş İlgezdi ve (sizin daha iyi bildiğiniz diğer gereksiz vasıfsızlar) görevden alınsın. Eksik zekalı Onursal Adıgüzel zaten gitti ama böyle liyakatsiz ve güvenilmez insanlarla bu mücadele sürdürülmez. Nokta! Saygı ve sevgiler, H"

Tarih: 17 Mayıs 2023 Saat: 00.06

Merdan Yanardağ: (Hüseyin Gün'e yazıyor): İyi geceler Hüseyin bey, çok haklısınız.. Ben gerekli baskıyı yapıyorum. Ne kadar etkili olacak kestiremiyorum ama bir sonucu olacaktır. Selam ve sevgiyle.."

MERDAN YANARDAĞ: "KAYGILARINIZDA HAKSIZ OLDUĞUNUZU SÖYLEYEMEM. AMA ÖNCE ŞUNLARI BİR GÖNDERMEYE BAKALIM"

19 Mayıs 2023 Saat: 15.06

Hüseyin Gün: (Merdan Yanardağ'a yazıyor): Tünaydın ve iyi pazarlar Merdan bey. 3 rakamı şu an 28'e çıktı. Ama ne için bu uğraş? Bu aptal, köğne ve sığ çıkarcı insanlarla yol yürünmez. Bahar Feyzan'ı dinledim. Birçoğu bilindik şeyler ama yine de memleket namlunun ağzındayken bu yapılanın ve kabul görülmesinin adını koyamıyorum. Aklıma sadece bunlar bilinçli şekilde bizleri sömürüyor. Biri dinle, diğeri Cumhuriyetle. Malum kişiyi hala görevde tutan da büyük sorun var.

19 Mayıs 2023 Saat: 15.38 Saat: 15.41

Merdan Yanardağ: (Hüseyin Gün'e yazıyor): "Merhaba Hüseyin bey.. Elinize sağlık, iyi yapmışsınız. Kaygılarınızda haksız olduğunuzu söyleyemem.. Ama önce şunları bir göndermeye bakalım.. Sonrasını konuşuruz. Benim de çok büyük tepkilerim var. Şimdilik askıya aldım."

HÜSEYİN GÜN: "16 NİSAN KİRLİ REFERANDUMDAKİ PISIRIK TUTUMUNUZ NEYDİ?

21 Mayıs 2023 Saat:20.20- Saat: 20.24

Hüseyin Gün: (Merdan Yanardağ'a yazıyor): "Ayıptır yahu, yaşını başını almış. Bir insanın bu kadar büyük bir sıfırı savunması. 16 Nisan kirli referandumdaki pısırık tutumunuz neydi? Bir zarfta 4 pusuladan 3'ü doğru biri yanlış, yine tıs. 40 milletvekili tabansız partilere dağıt. Sonra da utanmadan 'Biz bir yere kaymadık' de. Yuh artık, edep yahu… Bu saatten sonra CHP'ye bir gram oy moy yok… Yeni geldim Muğla'dan her yer berbat. Biri büyük biri küçük götürüyor. Bunlar dincilerle gizli ittifak da ve bizim gibileri sömürüyorlar. Artık bitti! Kapattım TV'yi. Kendi çalsın kendi oynasın."

HÜSEYİN GÜN: "BU KADAR MI ZOR MEDYA DÜZENLEMESİ YAPMAK? İNANILMAZ BASİRETSİZLİK"

Saat:13.50

Hüseyin Gün: (Merdan Yanardağ'a yazıyor): "Merdan bey, size tekrar geçmiş olsun. Bunlar mı yönetecek? Bu kadar mı zor medya düzenlemesi yapmak? İnanılmaz basiretsizlik. Zaten halkın doğru haber alma şansı yok seviyesine yakın. Kemal bey doğru kişi ama kadrosu evlere şenlik. Saygı ve sevgiler"

Merdan Yanardağ: (Hüseyin Gün'e yazıyor): "Hiç sormayın Hüseyin bey.. Biz de olmasak halleri daha da kötü olacak."

İŞTE O YAZIŞMALAR

MERDAN YANARDAĞ'IN HÜSEYİN GÜN İLE İRTİBATI BULUNDU

Şüpheli Hüseyin Gün'ün, "Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" yöneticilerinden Necati Özkan'ın hiyerarşik olarak üstünde olduğu ve yönetici olarak örgütte faaliyet gösterdiği belirlenen soruşturmada, "İmamoğlu suç örgütünün asıl amacının maddi menfaat elde ederek örgüt elebaşı İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak olduğu" tespiti yapıldı.

Soruşturmada, "Örgütün yöneticilerinden şüpheli Hüseyin Gün'ün şüpheli Necati Özkan ile örgütün bu amacı doğrultusunda 2019 Yerel Seçim Kampanyasında işbirliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması suretiyle bu amaç doğrultusunda eylemde bulundukları, seçim bölgelerine ilişkin analiz yaparak seçmen profili çıkardıkları ve strateji belirledikleri, bu çalışmayı gerçekleştirirken de seçmenlere ait bilgilerin yabancı istihbarat servisleri ile paylaşıldığı ve eylemin casusluk faaliyeti kapsamında olduğu" değerlendirildi.

Elde edilen delillere göre, şüpheli Merdan Yanardağ'ın Gün ile casusluk faaliyetlerine ilişkin çok sayıda irtibat ve yazışması da tespit edilerek, bunlar tanık beyanlarıyla doğrulandı.

Şüpheli Yanardağ'ın "şüpheli Gün'den menfaat temin etmek suretiyle seçim sürecinin basın ayağını organize ettiği ve 2019 yerel seçimlerinde yabancı istihbarat servisleri ile iştirak halinde seçimlerin manipüle edilmesi noktasında faaliyette bulunduğu ve 'casusluk' suçunu işlediği" değerlendirildi.

TELE1 TELEVİZYONUNUN SAHİBİ OLAN ŞİRKETE TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yanardağ'ın, TELE1 kanalının genel yayın yönetmeni olduğu, söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Resmi kayıtlarda ise Yanardağ'ın oğlu Alp Yanardağ'ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE1 kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ'ye sulh ceza hakimliği kararıyla, TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi.