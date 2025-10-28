Hüseyin Gün'ün derin istihbarat ağı! FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün kasası Aytaç Ocaklı ile ortak çıktı
İstanbul’daki casusluk soruşturmasında, İsrail, İngiltere ve ABD lehine ajanlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Hüseyin Gün’ün derin istihbarat bağlantıları ortaya çıktı. Gün’ün, FETÖ’cü savcı Zekeriya Öz’ün kasası ve firar planlayıcısı Aytaç Ocaklı ile 2010’da Avores Savunma Sanayi Ltd. şirketine ortak olduğu belirlendi.
İstanbul'da casusluk şebekesine yönelik yürütülen soruşturmada, İsrail, İngiltere ve Amerika lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Hüseyin Gün'ün derin istihbarat bağlantıları deşifre oldu.
Sabah'ın haberine göre Hüseyin Gün'ün FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün kasası ve firarının planlayıcısı Aytaç Ocaklı ile 2010'da Avores Uluslararası Ticaret Savunma Sanayi Limited şirketine ortak olduğu ortaya çıktı.
ŞİRKETİN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜ FETÖ'CÜ İSME DEVRETTİ
Şirketin adresinin Gün'ün manevi annesi olan ve vefat eden Seher Erçili Alaçam'ın şirketlerine ait ofisle aynı olduğu belirlendi. Gün'ün 17 Temmuz 2013'te şirketteki hisselerinin büyük bir bölümünü kendisi de yurtdışında olan Aytaç Ocaklı ve eşine devrettiği belirlendi.
Ocaklı'nın Ukrayna'ya firar etmesinin ardından şirketteki hisselerin eşi Yasemin Ocaklı'ya devredildiği kaydedildi.
