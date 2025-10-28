Hüseyin Gün’ün derin istihbarat ağı! FETÖ’cü Zekeriya Öz’ün kasası Aytaç Ocaklı ile ortak çıktı

28 Ekim 2025, Salı
28.10.2025
İstanbul’daki casusluk soruşturmasında, İsrail, İngiltere ve ABD lehine ajanlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Hüseyin Gün’ün derin istihbarat bağlantıları ortaya çıktı. Gün’ün, FETÖ’cü savcı Zekeriya Öz’ün kasası ve firar planlayıcısı Aytaç Ocaklı ile 2010’da Avores Savunma Sanayi Ltd. şirketine ortak olduğu belirlendi.

İstanbul'da casusluk şebekesine yönelik yürütülen soruşturmada, İsrail, İngiltere ve Amerika lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Hüseyin Gün'ün derin istihbarat bağlantıları deşifre oldu.

NEDEN TUTUKLANDILAR?

Hüseyin Gün (ahaber.com.tr)Hüseyin Gün (ahaber.com.tr)

Sabah'ın haberine göre Hüseyin Gün'ün FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün kasası ve firarının planlayıcısı Aytaç Ocaklı ile 2010'da Avores Uluslararası Ticaret Savunma Sanayi Limited şirketine ortak olduğu ortaya çıktı.

Aytaç Ocaklı (ahaber.com.tr)Aytaç Ocaklı (ahaber.com.tr)

ŞİRKETİN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜ FETÖ'CÜ İSME DEVRETTİ

Şirketin adresinin Gün'ün manevi annesi olan ve vefat eden Seher Erçili Alaçam'ın şirketlerine ait ofisle aynı olduğu belirlendi. Gün'ün 17 Temmuz 2013'te şirketteki hisselerinin büyük bir bölümünü kendisi de yurtdışında olan Aytaç Ocaklı ve eşine devrettiği belirlendi.

Seher Alaçam ve Ekrem İmamoğlu (ahaber.com.tr)Seher Alaçam ve Ekrem İmamoğlu (ahaber.com.tr)

Ocaklı'nın Ukrayna'ya firar etmesinin ardından şirketteki hisselerin eşi Yasemin Ocaklı'ya devredildiği kaydedildi.

İşte İmamoğlu'nun da içinde olduğu casusluk düzeni

