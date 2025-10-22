Uluslararası Adalet Divanı’ndan İsrail kararı! Terör devletinin soykırımı tescillendi

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlara yönelik sorumluluklarına ilişkin danışma görüşünü açıkladı. Divan, kararında "İsrail, Filistin halkının temel yaşam gereksinimlerini karşılamakla yükümlüdür" ifadesine yer verdi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yükümlülüklerine ilişkin açıkladığı danışma görüşünü A Haber'de aktardı.

Yüksel, kararın tarihi nitelikte olduğunu vurgulayarak, "Uluslararası Adalet Divanı bugün çok önemli bir karar verdi. Daha önce de İsrail aleyhine benzer nitelikte bir karar açıklamıştı. Bugünkü karar, İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'deki sorumluluklarını ve Filistin halkının haklarını açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Yüksel, mahkemenin kararında "açlığın bir suç olduğu" yönündeki tespitine dikkat çekti:

"Divan, İsrail'in işgalci bir devlet olarak hem negatif hem pozitif sorumlulukları bulunduğunu belirtti. Yani sadece saldırmamakla değil, aynı zamanda Filistinlilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakla da yükümlü olduğunu vurguladı."