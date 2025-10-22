Uluslararası Adalet Divanı’ndan İsrail kararı! Terör devletinin soykırımı tescillendi

22 Ekim 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 22.10.2025 18:59 Güncelleme: 22.10.2025 19:32
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında BM ve diğer uluslararası kuruluşlara karşı yükümlülükleriyle ilgili danışma görüşünü açıkladı. Divan, “İsrail, Filistin halkının temel ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür” ifadelerini kullandı. Kararın detaylarını TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, A Haber mikrofonlarına değerlendirdi.

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlara yönelik sorumluluklarına ilişkin danışma görüşünü açıkladı. Divan, kararında "İsrail, Filistin halkının temel yaşam gereksinimlerini karşılamakla yükümlüdür" ifadesine yer verdi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yükümlülüklerine ilişkin açıkladığı danışma görüşünü A Haber'de aktardı.

"İSRAİL AÇLIĞI BİR SİLAH OLARAK KULLANAMAZ"

Yüksel, kararın tarihi nitelikte olduğunu vurgulayarak, "Uluslararası Adalet Divanı bugün çok önemli bir karar verdi. Daha önce de İsrail aleyhine benzer nitelikte bir karar açıklamıştı. Bugünkü karar, İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'deki sorumluluklarını ve Filistin halkının haklarını açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Yüksel, mahkemenin kararında "açlığın bir suç olduğu" yönündeki tespitine dikkat çekti:

"Divan, İsrail'in işgalci bir devlet olarak hem negatif hem pozitif sorumlulukları bulunduğunu belirtti. Yani sadece saldırmamakla değil, aynı zamanda Filistinlilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakla da yükümlü olduğunu vurguladı."

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel A Haber'e konuştu (Ekran görüntüsü))TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel A Haber'e konuştu (Ekran görüntüsü))

"UNRWA'NIN YASAKLANMASI İNSANLIK DRAMINI BÜYÜTTÜ"

Cüneyt Yüksel, Birleşmiş Milletler'in Filistin'deki Bayındırlık ve Yardım Ajansı UNRWA'nın İsrail tarafından yasaklanmasının uluslararası hukuk açısından büyük bir ihlal olduğunu söyledi.

"UNRWA yıllardır Filistin'de ve çevre ülkelerde 13 bin çalışanıyla eğitim, barınma ve insani yardım sağlayan bir BM ajansı. İsrail'in bu kurumu yasaklaması, aslında katliamların sürmesine neden oldu. Çünkü yardımlar engellendikçe daha fazla masum insan hayatını kaybetti. Mahkeme de bunu açıkça ortaya koydu."

Yüksel, mahkemenin İsrail'in UNRWA hakkındaki iddialarını reddettiğini belirtti:

"İsrail, UNRWA içinde Hamas bağlantısı olduğu iddiasını gündeme getirmişti. Ancak mahkeme bunu açıkça reddetti. Ayrıca BM ajanslarının dokunulmazlığını ve ayrıcalıklarını teyit etti. Yani UNRWA'nın binalarına ve personeline dokunulamayacağını karara bağladı. Mahkeme, öldürülen BM personelleriyle ilgili de bu ihlalleri açıkça kayda geçti."

"KARAR, FİLİSTİN LEHİNE TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Danışma görüşünün bağlayıcı olmasa da tarihi önem taşıdığını vurgulayan Yüksel, kararın Filistin lehine açık bir mesaj içerdiğini söyledi:

"Evet, bu bir danışma görüşü ve doğrudan yaptırım gücü yok. Ancak mahkeme bu kararla İsrail'in sorumluluklarını teyit etti. Biz Türkiye olarak hem yazılı hem sözlü beyanlarımızda bu hususları dile getirmiştik. Mahkeme, aslında bizim söylediklerimizi onaylamış oldu."

Yüksel, bu kararın gelecekteki soykırım davası açısından da belirleyici olabileceğini dile getirdi:

"Soykırım davasında da benzer bir süreç yaşanacak. Mahkeme, ilerleyen dönemde İsrail'in soykırım suçu işlediğini de teyit edecektir. Bugünkü karar bunun güçlü bir öncüsüdür."

