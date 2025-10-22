"İsrail açlığı bir silah olarak kullanamaz"

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında BM ve diğer uluslararası kuruluşlara karşı yükümlülükleriyle ilgili danışma görüşünü açıkladı. Divan, “İsrail, Filistin halkının temel ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür” ifadelerini kullandı. Kararın detaylarını TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, A Haber mikrofonlarına değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN