Avrupa'dan Rusya'ya karşı İHA duvarı planı! A Haber'de çarpıcı açıklama: 3. dünya savaşı Kaliningrad'da kopacak!
Avrupa ile Rusya arasında İHA geriliminde yeni perde açılıyor. Reuters’ın haberine göre NATO, Baltık Denizi’nde kritik altyapı ve hava sahasını korumak için hava fırkateyni kuracak. Rus İHA'larına karşı harekete geçen Avrupa bir İHA duvarı geliştirilirken A Haber’e katılan uzman isimler konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker, NATO-Rusya geriliminde yeni bir düzleme girildiğini belirterek, “Bir 3. dünya savaşı çıkacak. Bu da Kaliningrad'da olacak” dedi.
Avrupa Rus İHA'larına karşı bir İHA duvarı geliştirdi. Reuters'ın haberine göre Danimarka'ya yapılan birden fazla dron saldırısının ardından NATO Baltık Denizi görevini kritik altyapıyı ve hava sahasını korumak için bir hava savunma fırkateyni, gözetleme istihbarat unsurlarını güçlendirme kararı aldı. Avrupa tarafından önce Polonya, Romanya sonra Estonya ve şimdi de Danimarka'nın hava sahasını Rus İHA'larıyla alenen ihlal edildiği iddia edildi. Rusya ısrarla iddiaları reddetse de kamuoyunda NATO-Rusya karşı karşıya mı gelecek? Sorularını gündeme getirdi.
RUSYA'NIN KIRMIZI ÇİZGİSİ…
Konuya ilişkin bölgeden harita üzerinden tek tek bilgi veren Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Rusya'nın olası savaş yollarına karşı şu ifadeleri kullandı:
"Putin burada Estonya'ya, Kaliningrad'a gelmesi için uçaklarının Baltık Denizi'nden geçmesi gerek. Buradaki uçakların oraya inebilmesi için bir şekilde havada uçması lazım. Bununla muhtemel hava sahalarının üzerinde küçük ihlaller olabilir bu 1. İkincisi diğer ülke Polonya. Diğer ülke Romanya. Bu üç ülke bunların hepsi Rusya sınırında. Baltık Bölgesi'nin doğusu Romanya'dan itibaren Rusya'nın kırmızı çizgisidir.
"NAPOLYON, HİTLER VE SOVYETLER AYNI YOLU KULLANDI"
Kuzey Avrupa ovasını Rusya anakarasına bağlayan bir düzlük vardır. Sadece burası askeri harekat için elverişlidir. Buradan Napolyon, Hitler geldi geçti. Ayrıca Sovyetler'de buradan Almanya'ya geldi. Bu düzlük bölge Kaliningrad'dır.
Eğer Rusya'dan bir kara harekatı ve savaş olmasını beklersek Kaliningrad'da birleşecek.
3. DÜYA SAVAŞI KAPIDA MI?
Konuya destekleyen bir açıklama da Akademisyen Uğur Özgöker'den geldi. Özgöker, Rusya'nın olası bir harekat alanına ilişkin açıklama yaparak, "Bir üçüncü dünya savaşı çıkacak. Bu da Kaliningrad olacak" dedi.
