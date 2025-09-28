Avrupa’dan Rusya’ya karşı İHA duvarı planı! A Haber’de çarpıcı açıklama: 3. dünya savaşı Kaliningrad’da kopacak!

Avrupa Rus İHA'larına karşı bir İHA duvarı geliştirdi. Reuters'ın haberine göre Danimarka'ya yapılan birden fazla dron saldırısının ardından NATO Baltık Denizi görevini kritik altyapıyı ve hava sahasını korumak için bir hava savunma fırkateyni, gözetleme istihbarat unsurlarını güçlendirme kararı aldı. Avrupa tarafından önce Polonya, Romanya sonra Estonya ve şimdi de Danimarka'nın hava sahasını Rus İHA'larıyla alenen ihlal edildiği iddia edildi. Rusya ısrarla iddiaları reddetse de kamuoyunda NATO-Rusya karşı karşıya mı gelecek? Sorularını gündeme getirdi.

RUSYA'NIN KIRMIZI ÇİZGİSİ…

Konuya ilişkin bölgeden harita üzerinden tek tek bilgi veren Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Rusya'nın olası savaş yollarına karşı şu ifadeleri kullandı:

"Putin burada Estonya'ya, Kaliningrad'a gelmesi için uçaklarının Baltık Denizi'nden geçmesi gerek. Buradaki uçakların oraya inebilmesi için bir şekilde havada uçması lazım. Bununla muhtemel hava sahalarının üzerinde küçük ihlaller olabilir bu 1. İkincisi diğer ülke Polonya. Diğer ülke Romanya. Bu üç ülke bunların hepsi Rusya sınırında. Baltık Bölgesi'nin doğusu Romanya'dan itibaren Rusya'nın kırmızı çizgisidir.