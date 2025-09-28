28 Eylül 2025, Pazar

Haberler Gündem Videoları A Haber'de çarpıcı açıklama: 3. dünya savaşı Kaliningrad'da kopacak!
Giriş: 28.09.2025 01:46
Avrupa ile Rusya arasında İHA geriliminde yeni perde açılıyor. Reuters’ın haberine göre NATO’dan Baltık Denizi’nde kritik altyapı ve hava sahasını korumak için hava fırkateyni kuracak. Rus İHA'larına karşı bir İHA duvarı geliştirilirken A Haber’e katılan uzman isimler konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker, NATO-Rusya geriliminde yeni bir düzleme girildiğini belirterek, “Bir üçüncü dünya savaşı çıkacak. Bu da Kaliningrad olacak” dedi.
