Rusya tarafında 10 günde 3'üncü ihlal! Rusya-NATO savaşın kıyısında mı? Trump Avrupa ülkelerinin silahlanmasını istiyor
Estonya, 19 Eylül Cuma sabahı, Rus savaş uçaklarının hava sahasını izinsiz ihlal ettiğini açıkladı. Bu iddia, geçen haftalarda Polonya ve Romanya’nın da Rusya’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahalarını ihlal ettiği bildirmelerinin ardından geldi. Bu gelişmeler sonrası Rusya ile NATO ülkeleri arasındaki savaş gerilimi yükseldi. A Haber ekranlarında bu gelişmeleri değerlendiren Muhabir Alpaslan Düven, Estonya tarafından yapılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktardı. Askeri stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe ise, Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya’ya karşı silahlanma eğiliminde olduğunu belirterek, ABD’nin NATO’yu kullanarak Karadeniz’e nüfuz etmek istediğini ifade etti.
Estonya hükümeti, üç Rus MiG-31 savaş uçağının Estonya hava sahasına izinsiz girdiğini ve Finlandiya Körfezi üzerinde yaklaşık 12 dakika boyunca kaldığını açıkladı. Ancak Rusya ise, uçakların Estonya hava sahasını ihlal etmediğini, Baltık Denizi uluslararası sularında uçuş gerçekleştirdiğini iddia etti. Bu gelişmeler üzerine Estonya, NATO'ya başvurarak, ittifakın 4. maddesi kapsamında istişare talebinde bulundu.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın geliştirdiği yeni füze sistemlerinin Lahey, Madrid ve Lüksemburg gibi Avrupa başkentlerini vurabilecek kapasiteye ulaştığını belirterek, "Hepimiz doğrudan Rus tehdidi altındayız" ifadelerini kullandı.
"RUSYA-NATO SAVAŞIN EŞİĞİNDE Mİ?"
Bu son gelişmelerle birlikte, Rusya ile NATO arasındaki gerilim yeniden tırmanırken, "Rusya-NATO savaşın eşiğinde mi?" soruları gündeme geldi. A Haber ekranlarında konuyu değerlendiren uzmanlar, artan bu krizle ilgili kritik analizlerde bulundu. İngiltere'den A Haber ekranlarına canlı bağlanan Muhabir Alpaslan Düven, son durumu şu sözlerle aktardı:
"Estonya tarafından yapılan açıklamalarda, Rusya'nın Estonya sınırlarını ihlal ederek hava savunma sistemlerini hedef aldığı iddia edildi. Ancak bugün, özellikle Estonya tarafından paylaşılan ve temsili olarak sunulan haritalar incelendiğinde, Rusya'nın herhangi bir ihlal gerçekleştirmediği ortaya çıktı.
"İHLALE DAİR SOMUT BİR DELİL YOK!"
Bunun üzerine Avrupa Birliği (AB) ortak bir bildiri yayımlayarak Rusya'nın hata yaptığını ve saldırgan bir tutum sergilediğini belirtti. Ancak önemli bir detay olarak, Rusya'nın sınır ihlali yaptığına dair somut bir kanıt henüz bulunmamaktadır.
Öte yandan, AB, Rusya'nın dünya için bir tehdit olduğu algısını sürdürmeye devam ediyor. NATO'nun çatışmaya erken şekilde dahil olmasını isteyen AB'nin bu tutumu, uzmanlar tarafından riskli olarak değerlendiriliyor. Daha önceki açıklamalarında da AB yetkilileri, Rusya'yı her türlü saldırının sorumlusu olarak göstermişti.
SAVAŞ PROVOKE Mİ EDİLİYOR?
Örneğin, geçtiğimiz günlerde Polonya'da bir köyün Rusya'ya ait dronlar tarafından bombalandığı iddia edilmişti. Ancak daha sonra yapılan incelemelerde, saldırının aslında Polonya'nın kendi tarafında gerçekleştiği ortaya çıktı."
Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe'nin açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:
"Rusya'nın yaptığı sınır ihlalleri bugüne kadar üçüncü kez gerçekleşti. İhlaller Polonya, Romanya ve Estonya hava sahalarında meydana geldi. Bu ihlallerden ikisi insansız hava araçları (İHA) ile, üçüncüsü ise uçaklarla gerçekleştirildi. Rusya ise bu ihlalleri resmi olarak kabul etmiyor.
"RUSYA NATO ÜLKELERİNİN SİNİR UÇLARINI TEST EDİYOR"
Rusya'nın bu ihlalleri gerçekleştirmesinin iki temel nedeni olabilir: Birincisi, NATO ülkelerinin sinir uçlarını test etmek; ikincisi ise potansiyel bir saldırı için istihbarat ve keşif faaliyetleri yürütmek. Tarihsel bağlamda baktığımızda, 1990 yılında Sovyet lideri Mihail Gorbaçov, NATO'nun doğuya doğru genişlememesi gerektiğini açıkça ifade etmişti. Ancak, NATO sonrasında Karpat Dağları'na kadar genişledi. Bu bölgenin stratejik önemi büyüktür çünkü tarih boyunca, Hitler ve Napolyon gibi liderler Rusya'ya doğru ilerlerken bu hattı kullanmışlardır. Rusya, askeri açıdan dezavantajlı olduğu bu bölgeyi doğal bir savunma sınırı olarak kabul etmektedir.
PROF. DR. GÖKÇE:&NBSP;TRUMP, AVRUPA ÜLKELERİNİNİN SİLAHLANMASINI İSTİYOR
Öte yandan, Kıta Avrupası ülkeleri silahlanma yoluna gitmektedir. ABD Başkanı Donald Trump da Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırmasını teşvik etmektedir. Romanya'da yaşanan son hava sahası ihlali, ABD'nin NATO'yu kullanarak Karadeniz'e girmek istemesinin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Zaten konuyla ilgili olarak eski bir Amerikan generali, NATO'nun Karadeniz'de mutlaka varlık göstermesi gerektiğini savunan bir makale yayımlamıştır.
NATO'nun Karadeniz'de etkin bir şekilde bulunabilmesi için Romanya veya Bulgaristan'da bir deniz üssü kurulması gerekmektedir. Ancak, NATO'nun Karadeniz'e deniz üssü yerleştirmesi Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren kritik bir husustur. Çünkü bu durum, Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında Türkiye'nin boğazlardaki kontrol ve garantörlük haklarını etkileyebilir. Böyle bir gelişme, Türkiye'nin çatışmaya sürüklenme riskini artırıyor."
