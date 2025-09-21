A Haber muhabiri Alpaslan Düven, son gelişmeleri İngiltere'den aktardı (Ekran görüntüsü)

"İHLALE DAİR SOMUT BİR DELİL YOK!"

Bunun üzerine Avrupa Birliği (AB) ortak bir bildiri yayımlayarak Rusya'nın hata yaptığını ve saldırgan bir tutum sergilediğini belirtti. Ancak önemli bir detay olarak, Rusya'nın sınır ihlali yaptığına dair somut bir kanıt henüz bulunmamaktadır.

Öte yandan, AB, Rusya'nın dünya için bir tehdit olduğu algısını sürdürmeye devam ediyor. NATO'nun çatışmaya erken şekilde dahil olmasını isteyen AB'nin bu tutumu, uzmanlar tarafından riskli olarak değerlendiriliyor. Daha önceki açıklamalarında da AB yetkilileri, Rusya'yı her türlü saldırının sorumlusu olarak göstermişti.