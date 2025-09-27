BDDK raporunda tespit edildi! Ulaşım A.Ş’den Ekrem İmamoğlu’nun şirketine milyonlar aktarıldı

Remzi Baka ve Ekrem İmamoğlu

SİSTEME AKTARILAN YÜZLERCE İHALE

Sabah'ın haberine göre Söz konusu para transferlerinin, İBB'den şirkete verilen ihaleler karşılığında sisteme aktarılan yüzlerce ihale komisyonundan yalnızca bir tanesi olduğu değerlendiriliyor.

İmamoğlu İnşaat'a daire alımı kılıfıyla 1 milyon 700 bin lira gönderdiği belirlenen Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş., 2021 yılından bu yana yeterliliği bulunmamasına rağmen İBB'den yaklaşık 12 milyar lira değerinde ihale aldı. Söz konusu ihaleler, İETT araçlarının bakım ve onarımı başta olmak üzere, otobüs ve metrobüs satın alımlarını da kapsadı.