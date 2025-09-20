Başkan Erdoğan'ı hedef alan Özgür Özel'e peş peşe tepki: Tam bir siyasi cehalet örneği
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özel'in Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti üzerinden ortaya attığı iftiraların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Başkan Erdoğan'ı hedef alan Özel'e tepki gösteren Yılmaz, "Politika üretemeyen polemik üretir. Ana muhalefetten en azından milli meselelerde ve dış politikada daha sorumlu bir dil ve yaklaşım bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Özel'e Bir tepki ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri, dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet örneğidir." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.
Yılmaz, CHP Özel'in Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti üzerinden ortaya attığı iftiraların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı ile yapacağı görüşmeye ilişkin mesnetsiz iddialar ortaya atmaktadır." diyen Yılmaz, muhalefetten milli meselelerde sorumlu bir dil ve yaklaşım beklediklerini vurguladı: "Politika üretemeyen polemik üretir. Ana muhalefetten en azından milli meselelerde ve dış politikada daha sorumlu bir dil ve yaklaşım bekliyoruz. Aziz milletimiz herkesin geçmişini de müktesebatını da yakından bilmektedir."
Başkan Erdoğan'ın küresel düzeyde en tecrübeli bir kaç liderden biri olduğuna işaret eden Cevet Yılmaz, "Dış politikada şahsiyetli duruşu, milli menfaatleri esas alan politikaları ve muhatapları ile karşılıklı yararı gözeten yaklaşımı ile maruftur." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamalarına şu ifadelerle devam etti: "Türkiye ile ABD arasındaki gündem, uzun süredir görüşülen savunma sanayi ve ticaret başlıklarından, yatırımlar ve bölgesel istikrara kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Liderler düzeyinde bu konuların ele alınması son derece doğaldır.
Temennimiz, yapılacak görüşmenin iki ülkenin de yararına olacak kararların alınmasına ve bölgesel barışa katkı sunmasına vesile olmasıdır."
"TAM BİR SİYASİ CEHALET ÖRNEĞİDİR"
Bir tepki ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik'in açıklamaları şöyle: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri, dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet örneğidir.
Özgür Özel, hiçbir şey bilmeyen birinin bile dış politika konusunda alfabe düzeyinde birşeyler öğreneceği kadar süredir görev yapıyor. Fakat zerre kadar ilerleme olmadığı gibi, her geçen gün daha geriye gidiyor. Üstelik CHP'nin dış politika birikiminin de "tasfiye" edildiği bir süreç yönetiyor.
CHP Genel Başkanının geldiği nokta, siyasi hayatımız için olumsuz bir örnek olarak tarihe geçiyor.
Cumhurbaşkanımızın küresel liderliğine her alanda olduğu gibi BM toplantısında da bütün dünya dikkat kesilecektir.
Cumhurbaşkanımızın dünkü mesajında ifade ettiği gibi, ABD ile ikili ilişkiler ve bölgesel savaşların sona ermesi konuları başta olmak üzere geniş bir gündem ele alınacaktır. Cumhurbaşkanımızın
değerlendirmeleri tüm dünya tarafından izlenecektir.
CHP Genel Merkezinin de bu vesileyle "öğrenmeyi öğrenme" sürecine girmesinde fayda vardır.
