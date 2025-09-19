Beyaz Saray’da Erdoğan-Trump zirvesi! ABD Başkanı tarih vererek duyurdu: Sabırsızlıkla bekliyorum | Detaylar A Haber’de

(Foto: AA)

"ERDOĞAN İLE HER ZAMAN ÇOK İYİ İLİŞKİLERİMİZ OLMUŞTUR"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanı ile Boeing uçaklarının büyük ölçekli satın alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dahil olmak üzere birçok ticaret ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi ilişkilerimiz olmuştur. 25'inde onu görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

(Foto: AA)

"BİRÇOK KONUYU ELE ALACAĞIZ"

Başkan Erdoğan ise Trump'ın ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız.

Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum."

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Görüşmenin perde arkasını A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal New York'taki Türk Evi'nin önünden aktardı.

Bal'ın açıklamaları şöyle, "Başkan Erdoğan 21-24 Eylül tarihleri arasında ABD'nin New York kentinde BM Genel Kurulu'na hitap etmek üzere gelecek. Başkan Errdoğan kürsüde özellikle barış mesajı verecek. Bugünün en önemli gelişmelerden biri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirmesi oldu. O görüşmenin detaylarını ABD başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından paylaştı. Trump, 25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamak için sabırsızlandığını ifade etti. Özellikle ikili ticaret, askeri ve anlaşmalar konusunda çalışacaklarını söyledi. Aynı zamanda Boeing uçaklarının alımı, F-35 ve F-16 konularının gündeme geleceğini söyledi. Hemen ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden paylaşarak, 'görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız.' dedi. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump arasında BM Genel Kurulu toplantısında da ayaküstü bir görüşme olabilir. Asıl kapsamlı görüşme 25 Eylül'deki görüşme olacak. Şuan Erdoğan'ın programı belli değil ama 60 yıl sonra ABD'ye Suriye'den ilk defa siyasi bir isim katılacak. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara katılacak. Belki bu programda olmasa bile Ahmet Şara'yı Başkan Erdoğan'ın Türk Evi'nde ağırlaması da bekleniyor. Buradaki görüşmelerinde de özellikle Suriye'nin toprak bütünlüğü ile ilgili olarak görüşmesi de bekleniyor."