Adliye soygununda yeni gelişme: Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’nda yaşanan soygun Türkiye'nin gündemine otururken olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce Hırsız Erdal Timurtaş'ın kayınpederi ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınırken 2 kişi daha yakalanarak emniyete götürüldü.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi Erdal Timurtaş'ın uzun zamandır işe gelmemesi üzerine 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu Cumhuriyet savcısı, emanet memuru Kemal Demir'e kasaları açtırdı.
Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlendi.
Araştırmada, Timurtaş'ın karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi. Şüpheli ile eşi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, kasalardan sorumlu olan Kemal Demir tutuklandı.
TEK SEFERDE MARKET ARABASIYLA ÇIKARDI
Büroda çalışan Erdal Timurtaş'ın adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlendi.
KAYINVALİDESİ VE KAYINPEDERİ DE GÖZALTINDA
Olaya ilişkin polis ekiplerince belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında firari şüpheli Timurtaş'ın kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin yanı sıra çalınan altınların yüklendiği araçta bulunduğu kamera kayıtlarından tespit edilen şüphelilerden 1'i ile altınların bir kısmını almak için gelen başka bir kişinin de aralarında bulunduğu 10 zanlının yakalandığı bilgisine ulaşıldı.
GÖZALTI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda gözaltı sayısı 12'e yükseldi.
