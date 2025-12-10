10 Aralık 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Adliye soygununda yeni gelişme: Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

Adliye soygununda yeni gelişme: Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.12.2025 10:34 Güncelleme: 10.12.2025 10:57
Adliye soygununda yeni gelişme: Gözaltı sayısı 12’ye yükseldi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’nda yaşanan soygun Türkiye'nin gündemine otururken olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce Hırsız Erdal Timurtaş'ın kayınpederi ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınırken 2 kişi daha yakalanarak emniyete götürüldü.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi Erdal Timurtaş'ın uzun zamandır işe gelmemesi üzerine 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu Cumhuriyet savcısı, emanet memuru Kemal Demir'e kasaları açtırdı.

Erdal Timurtaş (ahaber.com.tr)Erdal Timurtaş (ahaber.com.tr)

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlendi.

Araştırmada, Timurtaş'ın karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi. Şüpheli ile eşi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, kasalardan sorumlu olan Kemal Demir tutuklandı.

Erdal Timurtaş ve Kemal Demir (ahaber.com.tr)Erdal Timurtaş ve Kemal Demir (ahaber.com.tr)

TEK SEFERDE MARKET ARABASIYLA ÇIKARDI

Büroda çalışan Erdal Timurtaş'ın adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlendi.

ADLİYEDEKİ SOYGUNUN İLK GÖRÜNTÜLERİ A HABER'DE!

KAYINVALİDESİ VE KAYINPEDERİ DE GÖZALTINDA

Olaya ilişkin polis ekiplerince belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında firari şüpheli Timurtaş'ın kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin yanı sıra çalınan altınların yüklendiği araçta bulunduğu kamera kayıtlarından tespit edilen şüphelilerden 1'i ile altınların bir kısmını almak için gelen başka bir kişinin de aralarında bulunduğu 10 zanlının yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

Timurtaş'ın çaldığı altınlar (ahaber.com.tr)Timurtaş'ın çaldığı altınlar (ahaber.com.tr)

GÖZALTI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda gözaltı sayısı 12'e yükseldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adliye soygununda yeni gelişme: Gözaltı sayısı 12’ye yükseldi Adliye soygununda yeni gelişme: Gözaltı sayısı 12’ye yükseldi Adliye soygununda yeni gelişme: Gözaltı sayısı 12’ye yükseldi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör