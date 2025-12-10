Adliye soygununda yeni gelişme: Gözaltı sayısı 12’ye yükseldi

Erdal Timurtaş (ahaber.com.tr)

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlendi.

Araştırmada, Timurtaş'ın karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi. Şüpheli ile eşi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, kasalardan sorumlu olan Kemal Demir tutuklandı.