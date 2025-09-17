Aydın’da CHP’lilerden skandal! Çerçioğlu’nun 30 kritik projesi CHP engeline takıldı | Hastane yolundan çevre yoluna o projelere ret

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

ÇERÇİOĞLU'NUN 30 KRİTİK PROJESİ CHP ENGELİNE TAKILDI

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun başkanlığında dün meclis toplantısı düzenlendi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri toplantı nedeniyle yoğun güvenlik önlemi aldı. Meclise, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlık yaptığı toplantıda, 30 maddelik meclis gündemine CHP grubu red oyu verdi. Ayrıca, CHP grubu Çerçioğlu'nun konuşması sırasında masalara vurarak engellemeye çalıştı. Yaşanan gerginlikler nedeniyle Başkan Çerçioğlu, meclis toplantısını 14 Ekim'e erteledi. Meclis salonu polis tarafından güvenli bir şekilde boşaltıldı.

"KENTE YAPILACAK HİZMETLERE ENGEL OLUYORLAR"

Sabah'ta yer alan habere göre, Özlem Çerçioğlu, kente kazandırmak için meclis gündemine taşıdığı projeler Aydın için hayati önem taşıyor. Aydın yeni Dörtyol kavşağının katlı kavşak haline getirilmesi, Aydın Şehir Hastanesi'ne bağlantı yolları, Efeler'e yapılacak yeni çevre yolu, Buharkent Belediyesi ile ortaklaşa jeotermal ısıtmalı bir sera bölgesi kurulması ve bu sayede istihdam yaratılması, köyleride ve ilçe merkezlerinde ilave yapılacak muhtelif yol İmalatları için finansman sağlanması gibi konular yer alıyor. CHP grubunun bu derece önemli projelere red oyu vermesi "kente yapılacak hizmetlere engel oluyorlar" yorumlarını da beraberinde getirdi.