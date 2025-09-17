Aydın’da CHP’lilerden skandal! Çerçioğlu’nun 30 kritik projesi CHP engeline takıldı | Hastane yolundan çevre yoluna o projelere ret
CHP'de her geçen gün yeni bir skandal patlak veriyor. Aydın’da AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun şehir hastanesi yolu, çevre yolu ve katlı kavşak gibi kentin geleceğini yakından ilgilendiren 30 proje CHP’lilerin oylarıyla reddedildi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Merkezi'nin rant odaklı taleplerinden dolayı partisinden istifa edip AK Parti'ye geçmişti.
Çerçioğlu'nun 6 milyar liralık imar rantına karşı çıkması nedeniyle partisinden istifa ettiği ortaya çıkmıştı.
"YARGILANMAKTAN HİÇBİR ZAMAN KORKMADIM"
14 Ağustos'ta AK Parti'ye katılan Çerçioğlu yaptığı açıklamada, "Yargıdan veya yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak, başım dik. Yaşadığım sorunları siyasi ahlak açısından uygun bulmuyorum ama gerekirse tek tek açıklarım. Benim tek derdim var ülkeme ve Aydın'a hizmet etmek. Bundan sonra sizlerle, sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.
ÇERÇİOĞLU'NUN 30 KRİTİK PROJESİ CHP ENGELİNE TAKILDI
Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun başkanlığında dün meclis toplantısı düzenlendi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri toplantı nedeniyle yoğun güvenlik önlemi aldı. Meclise, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlık yaptığı toplantıda, 30 maddelik meclis gündemine CHP grubu red oyu verdi. Ayrıca, CHP grubu Çerçioğlu'nun konuşması sırasında masalara vurarak engellemeye çalıştı. Yaşanan gerginlikler nedeniyle Başkan Çerçioğlu, meclis toplantısını 14 Ekim'e erteledi. Meclis salonu polis tarafından güvenli bir şekilde boşaltıldı.
"KENTE YAPILACAK HİZMETLERE ENGEL OLUYORLAR"
Sabah'ta yer alan habere göre, Özlem Çerçioğlu, kente kazandırmak için meclis gündemine taşıdığı projeler Aydın için hayati önem taşıyor. Aydın yeni Dörtyol kavşağının katlı kavşak haline getirilmesi, Aydın Şehir Hastanesi'ne bağlantı yolları, Efeler'e yapılacak yeni çevre yolu, Buharkent Belediyesi ile ortaklaşa jeotermal ısıtmalı bir sera bölgesi kurulması ve bu sayede istihdam yaratılması, köyleride ve ilçe merkezlerinde ilave yapılacak muhtelif yol İmalatları için finansman sağlanması gibi konular yer alıyor. CHP grubunun bu derece önemli projelere red oyu vermesi "kente yapılacak hizmetlere engel oluyorlar" yorumlarını da beraberinde getirdi.
