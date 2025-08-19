Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e suç duyurusu
CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik sözleri nedeniyle 'hakaret' suçundan suç duyurusunda bulundu. Öte yandan Çerçioğlu rozet töreninde yaptığı açıklamada, 'Yargıdan veya yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak, başım dik. Yaşadığım sorunları siyasi ahlak açısından uygun bulmuyorum ama gerekirse tek tek açıklarım. Benim tek derdim var ülkeme ve Aydın'a hizmet etmek.' demişti.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmış, Çerçioğlu'nun rozeti de AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıldönümü töreninde Başkan Erdoğan tarafından takılmıştı.
"ALNIM AK, BAŞIM DİK"
Çerçioğlu rozet töreninde yaptığı açıklamada, "Yargıdan veya yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak, başım dik. Yaşadığım sorunları siyasi ahlak açısından uygun bulmuyorum ama gerekirse tek tek açıklarım. Benim tek derdim var ülkeme ve Aydın'a hizmet etmek. Bundan sonra sizlerle, sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.
ÇERÇİOĞLU'NDAN ÖZGÜR ÖZEL'E SUÇ DUYURUSU
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu hakaret içerikli sözlerle hedef aldı. Özgür Özel'in 13 Ağustos'ta İstanbul'da yaptığı açıklamada kendisi hakkında hakaret içerikli sözler sarf ettiğini öne süren Çerçioğlu'nun suç duyurusu dilekçesini avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu öğrenildi.
Öte yandan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçişinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günde Aydın'da düzenlediği mitingde de Çerçioğlu'nu hedef aldı.
Özel, Çerçioğlu'nu hedef aldığı konuşmasında, "Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Lastik patladı, jantın üstünde gidiyorsunuz. Jantın üstünde giden siyaset, sandığa daha erken giden siyasettir. Hiç mi kadın belediye başkanlarından utanmadın? Korkak, hiç mi utanmadın?" dedi.
Konuşmasına devam eden Özel, "Her fırsatta sana hakaret edenlere, mazbatanı yemekhanede verenlere, korkup sığınıp topuklaladın ya… Tarihin çöp sepetinde kal artık. Aydın'ın gündeminde sen yoksun." ifadelerini kullandı.
