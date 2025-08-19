Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’e suç duyurusu

(FOTO: AA )

"ALNIM AK, BAŞIM DİK"

Çerçioğlu rozet töreninde yaptığı açıklamada, "Yargıdan veya yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak, başım dik. Yaşadığım sorunları siyasi ahlak açısından uygun bulmuyorum ama gerekirse tek tek açıklarım. Benim tek derdim var ülkeme ve Aydın'a hizmet etmek. Bundan sonra sizlerle, sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

ÇERÇİOĞLU'NDAN ÖZGÜR ÖZEL'E SUÇ DUYURUSU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu hakaret içerikli sözlerle hedef aldı. Özgür Özel'in 13 Ağustos'ta İstanbul'da yaptığı açıklamada kendisi hakkında hakaret içerikli sözler sarf ettiğini öne süren Çerçioğlu'nun suç duyurusu dilekçesini avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu öğrenildi.