CHP’den istifa eden Özlem Vural Gürzel AK Parti’de! Rozeti Başkan Erdoğan taktı

AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenlendi.

(FOTO: AA )

"GÜRZEL'İN AK PARTİ AİLESİNE KATILMASININ SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ"

Başkan Erdoğan, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katıldığını açıkladı. Erdoğan, "Bugün Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

(FOTO: AA )

Başkan Erdoğan, şöyle konuştu: 86 milyonun kaderini kendi kaderimiz gören bir siyasi kadroyuz. 24 yıl boyunca milletimizin menfaatlerini şahsi çıkarlarımızın hep üstünde tutuk. Bu zaman kadar nice engellerle karşılaştık, nice imtihanla günlerinde geçtik. Fakat her seferimiz de yolumuza kararlılıkla devam ettik. Bu kutlu yolda kumandanımız daima milletimiz oldu. Unutmayın gençler; Milletimizle birlikte büyüdük, milletimiz birlikte Türkiye'yi büyüttük. 24 yıldır bir umutla AK Parti'nin yorulmasını bekleyenler oldu. Her defasında kendileri yoruldu, kendileri oyun dışı kaldı. Partimizin 24. kuruluş yıl dönümünde 9 yeni isim partimize katıldı. Bugün Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz" dedi.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"HİZMETTE İNŞALLAH SINIRIMIZ OLMAYACAK"

Beykoz Belediye Başkanvekili Vural ise "Artık yeni ailem! Beni kucakladığınız için çok teşekkür ederim... Hizmette inşallah sınırımız olmayacak." dedi.

(FOTO: AA )

Özlem Vural'ın AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'ndaki konuşması şu şekilde: Sayın Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan, değerli protokol, sevgili kıymetli Adalet ve Kalkınma Partili Üyeleri artık yeni ailem… Beni kucakladığınız için çok teşekkür ederim. Bu büyük aileye katılımlarımı onaylayan değerli Cumhurbaşkanımız takdirleri için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Beykoz'a gelecek hizmetleri ve kendisinin göstereceği desteği heves ve heyecanla bekliyorum. Bunu Beykozlu ailemde bekliyor biliyorum.

(Foto: AA)

Erdoğan, Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci'ye de parti rozetini taktı.

(Foto: AA)

Gürzel ve Cebeci ile fotoğraf çektirdi. Gürzel'in eşi ve çocuğu da fotoğraf karesinde yer aldı.