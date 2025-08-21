AK Parti’ye katılan Çerçioğlu’ndan Özel’e yanıt: Doğruyu söylemiyor, korkum yok

AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katıldı. CHP lideri Özgür Özel de Çerçioğlu'nu hedef alarak skandal ifadeler kullanmıştı.

Özel bugün yaptığı açıklamada yine Çerçioğlu'nu hedef alarak "Biz kendisinin gözünün içine bakarak sorduk: 'Korkutuğun bir şey var mı?' Korkuyorsun tabii ama yanlışın var mı diye sorduk. 'Yok' dedi. Özlem Çerçioğlu gitti, sığındı. AK Partili olunca hapisten kurtuldu. " dedi.

ÖZEL'İN SÖZLERİNE YANIT: DOĞRUYU SÖYLEMİYOR

Özlem Çerçioğlu bir tv programına yaptığı açıklamada CHP lideri Özel'in doğruyu söylemediğini belirterek "Özel doğruyu söylemiyor. Aziz ihsan Aktaş dosyasında takipsizliğim var, korkum yok. Özgür Özel ile Kuşadası planlarını konuştuk başka konu konuşmadık" dedi.

ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik hakaret içerdiğini belirttiği sözleri nedeniyle avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

ÇERÇİOĞLU AK PARTİ'YE KATILDI

Çerçioğlu, Aydın'a daha önce nasıl hizmet ettiyse bundan sonra da Başkan Erdoğan'ın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğini söyleyerek, "Bugün hakkımda birtakım iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar. Yargıdan veya yargılamaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak başım dik. Yaşadığım sorunları burada açıklamaya siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Ancak gerekirse tek tek de açıklarım" şeklinde konuştu.

Tek derdinin ülkeye ve Aydın'a hizmet etmek olduğuna dikkati çeken Çerçioğlu, "Bundan sonra sizlerle ve Sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu, Aydın'ın 1'inci derece deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, "Bundan sonra sizlerin desteğiyle kentsel dönüşüm seferberliği başlatmak istiyorum Aydın'a. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum" açıklamasında bulundu.