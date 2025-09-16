İzmir Balçova’da 2 polisimizi şehit eden Eren Bigül'ün ifadesi ortaya çıktı! Hedefinde bakın neresi varmış
İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine pompalı tüfekle saldırı düzenleyen ve 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki Eren Bigül’ün ifadesi ortaya çıktı. Bigül, "Silahla ilk temasım 7 yaşında oldu. Babamla havalı tüfekle şişeye ateş ettim. Daha sonra silah kursuna gittim. Silahlara meraklıyım, bu nedenle babamla poligonda atış yapmaya gittim" dedi. Öte yandan katil ifadesinde asıl hedefini de açıkladı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 16 yaşındaki saldırgan Eren Bigül'ün sosyal medya hesapları incelendi. Yapılan incelemede DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine ve evde silahla eğitim yaptığına ilişkin kayıtlar bulundu.
Sabah'ın haberine göre Eren Bigül ifadesinde şunları söyledi: "Silahla ilk temasım 7 yaşımda oldu, ilk kez babamla havalı tüfekle şişeye ateş ettim. Daha sonra silah kursuna gittim. Babam Nuhver Bigül ile tabancayla atış yapmak için bir kez poligona da gittim. Silahlara meraklıyım, bu nedenle poligonda atış yapmaya gittim."
"SON BİR İKİ AYDIR BİR ŞEYLER YAPMAYI DÜŞÜNÜYORDUM"
Bigül, "İnternetten DEAŞ eylemlerini izledim, Bekir El Bağdadi'nin internette konuşmalarını dinledim. 2 yıl önce kadar 400 liraya bir tane sustalı bıçak satın aldım. Ayrıca 2 tane kelebek bıçağım var. Evde bıçak koleksiyonu yaptım. Bunu ailem de biliyordu" diye konuştu.
Maske ile gezmenin hoşuna gittiğini ifadesinde anlatan Eren Bigül, "Kapıda silahla ve maskeli fotoğraflarımı kendim çektim. Son bir iki aydır bir şeyler yapmayı düşünüyordum. Bir an önce ahiret hayatına geçmek istiyordum. Okula gitmek istemiyordum" dedi.
BARA SALDIRMAK İSTEDİM
İzmir Fuarı'na saldırmayı düşündüğünü anlatan Bigül, daha sonra bu saldırıdan vazgeçtiğini dile getirdi. İzmir'deki bir bara saldırı yapmayı planladığını anlatan Bigül, "Aklıma Balçova Ata Caddesi'ndeki bir bara saldırı yapma fikri geldi. Aynı tüfekle oraya gidip saldırı yapmayı düşündüm. Barda alkol içildiği için saldırı yapmak istedim. Daha sonra o saldırının olmayacağını düşündüm. Evimizin yakınındaki polis karakoluna saldırmayı düşünmeye başladım. Gece uyudum ama aklımda bu düşünce vardı. Sabah 06.00-07.00 arası giyindim" dedi.
MERMİLERİ AĞUSTOSTA KOYMUŞTUM
Karakola saldırmadan önce eşofmanını ve tişörtünü giydiğini söyleyen Bigül, "Üzerime ceket giydim. Maskemi taktım. Diğer maskeyi de üzerine taktım. Dolapta bulunan otomatik av tüfeğini aldım. Mermileri de daha önceden çantaya koyup hazırlamıştım. Mermileri sırt çantasına Ağustos ayında koyduğumu hatırlıyorum. Saldırıda kullandığım el yapımı patlayıcıları çantama koydum. Patlayıcıyı torpilleri birleştirdikten sonra dışına da çelik bilyeleri koyup hazırladım. İki el yapımı patlayıcıyı bu şekilde hazırlamıştım. Sustalı bıçağı çantama koydum. Çatışmada yaralanırsam mermiyi çıkarmak için bıçağı çantama koydum. Yaralarımı sarmak için peçete koydum. Yaraya dökmek için kolonya da koydum. Yaramı sarmak için kumaş kesmek amacıyla çantama makas da koydum" dedi.
ANNEM İŞE GİTTİ, BABAM UYUYORDU
Sabahleyin karakola saldırma kararının netleşmeye başladığını anlatan Eren Bigül, "Annem evde yoktu işe gitmişti, babam uyuyordu. Kardeşim ve dedem de uyuyordu. Ben saldırı yapıp yapmayacağımı konusunda hala düşünüyordum. Babamın uyanmaya başladığını fark edince, babam beni böyle görmesin diye evden çıktım. Apartmandan 2- 3 dakika bekledikten sonra eve dönmeyeceğimi anladım ve apartmandan fırladım, en yakın karakol olduğu için karakola koştum. Karakolun bahçesinde oturmakta olan üniformalı polis memurlarının ikisine ateş ettim. İki polis memurunu yaraladıktan sonra caddede koştum. Tüfeğe tekrar mermi doldurmaya çalıştım, biraz uğraştıktan sonra tekrar tüfeğe mermi doldurdum. Tüfek 2+1 idi. Etrafta insanlar vardı. İnsanlarda silah görmediğim için ateş etmedim. Bu esnada elinde silah olan birisini gördüm, elindeki silahı olan şahsı görür görmez ateş ettim. Kişiyi yaraladım yere düştü bana ateş etmeye devam ediyordu. Bana herhangi bir şekilde atış ettiğim kişi mermi isabet ettiremedi. Ben yerde yatarken de bu kişiye ateş ettim.
PİŞMANIM
Toplam 2 ya da 3 kez ateş ettiğimi hatırlıyorum, ateşlerimden kaçının isabet ettiğini bilmiyorum. Bu esnada diğer tarafta insanların sesini duydum.
Arabanın arasına gizlendim, tekrar tüfeği doldurdum, bağrışma sesini duyunca yola doğru fırladım, yine ellere baktım, baktığım yerde bir kişinin elinde silah vardı, ona ateş ederken kendim de vuruldum.
Vurulduktan sonra bilinçli olarak ateş etmedim. Çatışma esnasında el yapımı patlayıcıları da fırlattım, buradaki amacım bana daha fazla ateş edilmesini sağlamaktı. Pişmanım, söyleyeceklerim bunlardan ibarettir dedi" şeklinde konuştu.
OLAY
Balçova'da 16 yaşındaki lise öğrencisi Eren Bigül tarafından 8 Eylül'de polis merkezine pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit oldu.
Olayla ilgili 27 şüpheli gözaltına alındı. İlk etapta 18 yaşındaki küçük 16 şüpheli ifadelerinin ardından serbest kaldı.
Daha sonra geriye kalan 11 şüpheliden aralarında Eren Bigül ile babası Nuhver Bigül, İran uyruklu Khalegh Noorıborojerdi ile Suriye uyruklu Mahmud Algatı, Cuma Tabbas, Fıras Seyıd Abdurrahman ve Muhammed Elhazzam olmak üzere 7 şüpheli tutuklandı. 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Green Card başvurusu ne zaman yapılacak? 2026 ABD Yeşil Kart başvuruları nereden yapılır?
- İstanbul donacak! Meteoroloji uyardı: Fırtına 50 km/s ile esecek, sıcaklıklar düşecek!
- TIPDİL sonuçları açıklandı mı? 2025 ASYM TIPDİL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- Veri Analizi Okulu Sonuçları Sorgulama | YÖK Veri Analizi Okulu başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Miktarlar değişiyor: Sosyal yardım alanlara 16.88’lik oranla yeni tablo! 65 yaş, engelli aylığı, dul ve yetim…
- Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- TOKİ’den Yüzde 25 İndirim Fırsatı: Başvuru tarihi ve şartları belli oldu! Tapunuzu hemen almak için bilmeniz gerekenler
- 318 kişilik TÜBİTAK iş ilanı: Üniversite öğrencisi alımı başvuru şartları ve sınıf kriterleri
- Adıyaman'da deprem! Malatya, Elazığ, Diyarbakır... Az önce kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? AFAD son dakika
- Bu 4 davranışa sahipseniz yeni kişilik tipine dahilsiniz! Sizi diğerlerinden ayıran özellikleri öğrenin
- YKS EK TERCİH 2-4 YILLIK BOŞ KONTENJANLAR | YKS 2. tercihlerde boşta kalan bölüm ve üniversiteler belli oldu mu?
- YKS 2. tercihler bugün başlar mı, son durum ne? ÖSYM AİS YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?