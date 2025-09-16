İzmir Balçova’da 2 polisimizi şehit eden Eren Bigül’ün ifadesi ortaya çıktı! Hedefinde bakın neresi varmış

16 yaşındaki Eren Bigül Balçova'da polis merkezine saldırı düzenledi

PİŞMANIM



Toplam 2 ya da 3 kez ateş ettiğimi hatırlıyorum, ateşlerimden kaçının isabet ettiğini bilmiyorum. Bu esnada diğer tarafta insanların sesini duydum.

Arabanın arasına gizlendim, tekrar tüfeği doldurdum, bağrışma sesini duyunca yola doğru fırladım, yine ellere baktım, baktığım yerde bir kişinin elinde silah vardı, ona ateş ederken kendim de vuruldum.

Vurulduktan sonra bilinçli olarak ateş etmedim. Çatışma esnasında el yapımı patlayıcıları da fırlattım, buradaki amacım bana daha fazla ateş edilmesini sağlamaktı. Pişmanım, söyleyeceklerim bunlardan ibarettir dedi" şeklinde konuştu.