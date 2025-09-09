İzmir’deki hain saldırının arkasında kimler var? Polis merkezine yapılan saldırıda DEAŞ izi!

Türkiye, İzmir'in Balçova ilçesinde yaşanan silahlı saldırıyla sarsıldı.

İlçedeki bir polis karakoluna 16 yaşındaki bir saldırgan tarafından düzenlenen saldırıda, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu. Saldırgan, olay yerinde yaralı olarak yakalanarak polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DÜĞMEYE BASTI: 4 İLDE OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, İzmir'de E.B., N.B., A.B., A.K., D.Ş.; İstanbul'da K.N.; Ankara'da B.Y. ve C.T.; Şanlıurfa'da ise M.A. olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı.