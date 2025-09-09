İzmir'deki hain saldırının arkasında kimler var? Polis merkezine yapılan saldırıda DEAŞ izi!
İzmir’in Balçova ilçesinde yaşanan silahlı saldırı, Türkiye'yi derinden sarstı. İlçedeki bir polis karakoluna 16 yaşındaki E.B. tarafından düzenlenen saldırıda, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu; 6 polis memuru ise yaralandı. Yaralı olarak ele geçirilen saldırgan, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Türkiye bu hain saldırıyı konuşurken, saldırganın telefonundan çıkan veriler saldırının arkasındaki yapılara dair merakı artırdı. A Haber ekranlarında konuşan Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, olayın perde arkasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye, İzmir'in Balçova ilçesinde yaşanan silahlı saldırıyla sarsıldı.
İlçedeki bir polis karakoluna 16 yaşındaki bir saldırgan tarafından düzenlenen saldırıda, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu. Saldırgan, olay yerinde yaralı olarak yakalanarak polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DÜĞMEYE BASTI: 4 İLDE OPERASYON
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, İzmir'de E.B., N.B., A.B., A.K., D.Ş.; İstanbul'da K.N.; Ankara'da B.Y. ve C.T.; Şanlıurfa'da ise M.A. olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı.
DİKKAT ÇEKEN DEAŞ DETAYI!
Saldırganın sosyal medya hesabında, öldürülen DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin "Türkiye, cihadınızın kapsamına girmiştir" sözlerini paylaştığı ve "Muvahhid" mahlasıyla DEAŞ propagandası yaptığı tespit edildi.
Olayın ardından ortaya çıkan gelişmelerle birlikte, saldırının arkasında kimlerin olduğu konusu daha da önem kazandı. A Haber'de saldırının perde arkasını aktaran Doç. Dr. Kemal Olçar, önemli değerlendirmelerde bulundu.
Doç. Dr. Kemal Olçar'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar:
"Saldırının aşamalarını değerlendirmek gerekirse, öncelikli olarak saldırıda kullanılan silahın teminine odaklanmak gerekir. Mevcut bulgular, silahın örgütlü bir yapı tarafından temin edildiğine dair net bir işaret sunmamaktadır. Saldırıda kullanılan pompalı tüfek, yasal ya da yasa dışı yollardan kolaylıkla elde edilebilen bir silah türüdür. Ne yazık ki Türkiye'de bu tür silahların bireysel olarak temini oldukça yaygındır. Bu noktada, mevcut silah ruhsatlandırma süreçlerinin ve denetim mekanizmalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiği açıktır.
"SALDIRININ PROVASI YAPILMIŞ"
Olayda 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve bir polis memuru şehit olmuş, altı polis memuru ise yaralanmıştır. Bu durum, saldırganın silah kullanma konusunda önceden bir hazırlık sürecinden geçmiş olabileceğini göstermektedir. Elde edilen veriler, saldırının rastlantısal değil; önceden planlanmış ve muhtemelen provası yapılmış bir eylem olduğunu düşündürmektedir.
Saldırganın yaşı dikkate alındığında 16 yaşında olduğu görülmektedir. Bu yaş grubu, radikal örgütlerin sıklıkla hedef aldığı ve uzaktan yönlendirmeyle manipüle edilebilecek bir dönemdir. Özellikle sosyal, ekonomik veya psikolojik kırılganlıklar taşıyan genç bireyler, radikal yapılar tarafından rehberlik kisvesi altında yönlendirilmekte ve örgütsel söylemlerle etki altına alınabilmektedir. Radikal örgütlerin bu stratejisi, genç bireylerin çevrim içi ortamlar aracılığıyla sisteme entegre edilmesiyle sonuçlanmaktadır.
"İÇİNE KAPANIK BİREYLER RADİKAL GRUPLARIN AĞINA DÜŞEBİLİYOR"
Saldırganın kişilik profiline dair ifadeler, içine kapanık bir birey olduğuna işaret etmektedir. Ancak bu tür bireylerin çevrim içi alanlarda oldukça aktif olabildiği bilinmektedir. Görünürde pasif olan bu kullanıcı profili, dijital dünyada radikal içeriklere maruz kalmakta ve belirli algoritmalar aracılığıyla örgütsel ağlara çekilmektedir.
"TERÖR ÖRGÜTLERİ KURBANLARINI DİJİTAL AYAK İZLERİNDEN TAKİP EDİYOR"
Radikal örgütler, dijital ayak izlerini izleyerek hedef bireyleri tespit etmektedir. Bu izler üzerinden bireylerin hangi konularla ilgilendiği, ne tür içeriklerle etkileşime geçtiği gibi veriler analiz edilmekte; ardından bu bireylerle doğrudan temasa geçilerek propaganda ve yönlendirme faaliyetleri yürütülmektedir. Bu durum, bireyin psikolojik ve ideolojik olarak radikalleşmesine zemin hazırlayan son derece tehlikeli bir süreçtir.
Avrupa'daki eğilimler de bu durumu teyit etmektedir. 2023 yılında Avrupa genelinde 32 adet "yalnız kurt" saldırısı kayıtlara geçmiştir. 2024 yılında ise bu sayı 50'ye yükselmiştir. Yapılan araştırmalarda, bu tür bireysel eylemlerin %93'ünün, örgütsel hedefler doğrultusunda "başarılı" olarak değerlendirildiği görülmektedir. Bu veriler, bireysel radikalleşmenin ne denli ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu ortaya koymaktadır."
