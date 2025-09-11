Viral Galeri Viral Liste İzmir'de 2 polisi şehit etmişti! Av meraklısı 16 yaşındaki katil babasıyla atış talimi yapmış

İzmir'de 2 polisi şehit etmişti! Av meraklısı 16 yaşındaki katil babasıyla atış talimi yapmış

İzmir'de geçtiğimiz günlerde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırı Türkiye'yi derinden sarsmıştı. 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırganın, silah kullanmayı av meraklısı babasından öğrendiği, onunla atış talimi yaptığı ortaya çıktı. Saldırganın, bir süre önce internetten el yapımı patlayıcı hazırlamayı öğrendiği, yakalanmadan kısa süre önce bu patlayıcıları kullandığı belirlendi. Öte yandan internette çeşitli terör örgütlerinin videolarını izlediği tespit edilen saldırganın, saldırıyı bir terör örgütünden aldığı talimatla yaptığına yönelik bulguya şu ana kadar rastlanılmadı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 11.09.2025 15:54 Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 16:42
İzmir’de 2 polisi şehit etmişti! Av meraklısı 16 yaşındaki saldırgan babasıyla atış talimi yapmış

Saldırıyı gerçekleştiren E.B'nin cep telefonu ve bilgisayarındaki "dijital ayak izi"nde inceleme yapıldı.

İzmir’de 2 polisi şehit etmişti! Av meraklısı 16 yaşındaki saldırgan babasıyla atış talimi yapmış

E.B'nin sosyal medyada çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı hesapları takip ettiği, ideoloji ve saldırı videolarını izlediği, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın ideolojisini benimsediği tespit edildi.

İzmir’de 2 polisi şehit etmişti! Av meraklısı 16 yaşındaki saldırgan babasıyla atış talimi yapmış

Saldırıyı da izlediği videolardan yola çıkarak tasarlayan E.B'nin, internette el yapımı patlayıcı hazırlama videolarını izleyerek içinde "torpil" olan patlayıcılar yaptığı, yakalanmadan kısa süre önce de bu patlayıcıları kullandığı belirlendi.

Sosyal medya hesabından saldırıyı gerçekleştireceğine dair paylaşımda bulunduğu da tespit edilen E.B'nin, saldırıyı bir terör örgütünden aldığı talimatla yaptığına yönelik bulguya şu ana kadar rastlanılmadı.

İzmir’de 2 polisi şehit etmişti! Av meraklısı 16 yaşındaki saldırgan babasıyla atış talimi yapmış

BABASIYLA ATIŞ TALİMİ YAPMIŞ

E.B'nin babası N.B'nin uzun yıllardır av merakı olduğu, ruhsatlı iki tüfek sahibi babasının oğlunu da küçük yaşlardan beri ava götürdüğü, saldırganın silah kullanmayı N.B'den öğrendiği, baba ve oğlunun İzmir'in Urla ve Karaburun'daki alanlarda atış talimi ve avcılık yaptığı bilgisine ulaşıldı.

İzmir’de 2 polisi şehit etmişti! Av meraklısı 16 yaşındaki saldırgan babasıyla atış talimi yapmış

SON ZAMANLARDA İÇİNE KAPANMIŞ

Lise öğrencisi E.B'nin yaklaşık 1 yıldır içine kapanarak sapkın düşüncelere yöneldiği, ailesi ve çevresinin bu durumu fark ettiği ancak yetkili makamlara herhangi bir başvuru yapılmadığı belirlendi.

Baba N.B, emniyetteki ifadesinde, çocuğunun ruh halinin son 8 ayda değiştiğini, içine kapanarak sapkın fikirlere yöneldiğini anlattı.

Anne A.B. de oğlunun terör örgütlerinin videolarını izlediğini fark ettiğinde "Seni polise söyleyeceğim" dediğini ancak sorunu kendi içlerinde çözmeye çalıştıklarına ifadesinde yer verdi.

SON DAKİKA