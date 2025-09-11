İzmir'de 2 polisi şehit etmişti! Av meraklısı 16 yaşındaki katil babasıyla atış talimi yapmış
İzmir'de geçtiğimiz günlerde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırı Türkiye'yi derinden sarsmıştı. 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırganın, silah kullanmayı av meraklısı babasından öğrendiği, onunla atış talimi yaptığı ortaya çıktı. Saldırganın, bir süre önce internetten el yapımı patlayıcı hazırlamayı öğrendiği, yakalanmadan kısa süre önce bu patlayıcıları kullandığı belirlendi. Öte yandan internette çeşitli terör örgütlerinin videolarını izlediği tespit edilen saldırganın, saldırıyı bir terör örgütünden aldığı talimatla yaptığına yönelik bulguya şu ana kadar rastlanılmadı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.09.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 16:42