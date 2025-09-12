İzmir'deki karakol saldırısı soruşturmasında flaş gelişme! 16 yaşındaki saldırgan ile babası tutuklandı
İzmir'in Balçova ilçesinde E.B.'nin (16) polis merkezine pompalı tüfekle düzenlediği, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir (52) ile polis memuru Hasan Akın'ın (36) şehit olduğu saldırıya ilişkin gözaltındaki 11 şüpheliden 5'i yabancı uyruklu, 10'u daha adliyeye sevk edildi. Saldırıyı yapan E.B.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. 2 polisin şehit edildiği saldırıya Savcılık, saldırganın anne ve babası dahil 9 kişinin tutuklanmasını talep etti. Bu kapsamda 16 yaşındaki saldırgan ile babası tutuklandı.
Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'nde pazartesi günü saat 09.00 sıralarında yüzünde maske ve elinde pompalı tüfekle Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne giden E.B., nöbet kulübesine ateş açtı. Burada görevli polis memuru Hasan Akın şehit oldu.
Silah sesleri üzerine merkezde görevli polisler, saldırgana müdahale etti. Polislerle saldırgan arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir de şehit oldu.
İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan polis memurları Ömer Amilağ ile Murat Dağlı ile elinden yaralanan bir sivil vatandaş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Amilağ'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
YARALI YAKALANDI
Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri, mahallede operasyon düzenledi. Operasyonda, saldırgan E.B., yaralı olarak yakalandı. E.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma için 2 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
YAKALANMA ANI KAMERADA
Saldırıyı gerçekleştiren E.B.'nin sırt çantasıyla merkeze girdiği anlar, kameraya yansıdı. Ayrıca E.B.'nin yakalanma anı cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, çok sayıda pompalı tüfek fişeğinin şüphelinin etrafına saçıldığı görüldü.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmada aralarında E.B. ve irtibatlı olduğu değerlendirilen İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi (32) ile E.B.'nin annesi A.B. ile babası N.B.'nin de aralarında bulunduğu, toplam 27 şüpheliyi gözaltına aldı. E.B.'nin olayda kullandığı silahın babasının 10 sene önce aldığı bir pompalı tüfek olduğu tespit edildi.
16 ŞÜPHELİ SERBEST
Emniyete işlemleri tamamlanan ve yaşları 18'den küçük olduğu öğrenilen 16 şüpheli, önceki gün adliye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
9 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ
Polisteki işlemleri tamamlanan 1'i İran, 4'ü ise Suriye uyruklu 10 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. E.B.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Öte yandan E.B.'nin 2 yaşındaki kız kardeşi korumaya alındı.
Savcılık, saldırganın anne ve babası dahil 9 kişinin tutuklanmasını istedi.
16 YAŞINDAKİ SALDIRGAN İLE BABASI TUTUKLANDI
İzmir'de iki polisin şehit olduğu karakol saldırısına ilişkin 16 yaşındaki saldırgan ile babası tutuklandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çiftçilere destekleme ödemesi yattı mı, nasıl öğrenilir? Hangi kalemlerde ne kadar ödeme yapılacak? Bakan Yumaklı duyurdu
- KPSS SINAV DUASI 2025: KPSS için hangi dualar, ayetler okunur? Kalem Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu
- 2025-2026 SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ: Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? FB-GS maçı hangi kanalda?
- Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? Yeni sezon tarihi açıklandı mı, yeni oyuncular kimler?
- VELİAHT OYUNCULARI VE KONUSU | Veliaht dizisi hangi gün yayınlanıyor, nerede çekiliyor?
- DÜNYA BOKS ŞAMPİYONASI: Buse Naz Çakıroğlu yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
- TUS sonuçları açıklandı 2025: ÖSYM TUS 2. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı
- Japonların zayıflama formülü: Bir haftada fark yaratıyor! Sadece iki bardakla yağları eritiyor
- MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
- Faiz indirimi piyasayı nasıl etkileyecek? TCMB kararı sonrası mevduat ve kredi faizi düşecek mi? Uzmanı A Haber’de konuştu
- TOGG T8X satışa ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak? TOGG bayilik sistemi nedir?
- 11 EYLÜL ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler ve programlar var?