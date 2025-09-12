İzmir’deki karakol saldırısı soruşturmasında flaş gelişme! 16 yaşındaki saldırgan ile babası tutuklandı

Polis merkezine saldırıyla ilgili gözaltındaki şüpheliler adliyeye sevk edildi

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmada aralarında E.B. ve irtibatlı olduğu değerlendirilen İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi (32) ile E.B.'nin annesi A.B. ile babası N.B.'nin de aralarında bulunduğu, toplam 27 şüpheliyi gözaltına aldı. E.B.'nin olayda kullandığı silahın babasının 10 sene önce aldığı bir pompalı tüfek olduğu tespit edildi.