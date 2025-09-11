İzmir’deki kanlı saldırıda flaş detay! Katilin evinde ne ararsan var! EYP’yi bile kendisi yapmış

SALDIRGANLA BAĞLANTILI İRANLI'YI, IP ADRESİ ELE VERDİ



Gözaltındaki şüpheliler arasında, DEAŞ üyesi olduğu ve saldırganı yönlendirdiği öne sürülen, İstanbul'da gözaltına alınan İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi (32) ile Eren Bigül'ün ile anne, babası ve yakın 2 arkadaşı da bulunuyor.

Eren Bigül'ün el konulan cep telefonu ve bilgisayarında, siber uzmanları tarafından yapılan incelemede Nooriborojerdi ile sık sık görüştüğü, şüphelinin yerinin de bilgisayarının IP adresinden tespit edildiği öğrenildi.

Saldırganın evinden çok sayıda mühimmat çıktı (ahaber.com.tr)

SİLAH TEMİZLİĞİNİ ODASINDA YAPMIŞ

Eren Bigül'ün kaldığı odada silah bakımı için kullanılan tüfek temizleme setleri bulundu. Ayrıca odasında yer alan bazı kitaplar da dikkat çekti. Saldırı öncesi Bigül'ün silah temizliğini bu odada yaptığı anlaşıldı.

BİR POLİSİMİZ UYANDIRILDI

Öte yandan, saldırıda yaralanan 2 polisten yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ömer Amilağ, dün sabah uyandırıldı. Amilağ'ın ailesiyle görüştüğü öğrenildi.