İzmir'deki kanlı saldırıda flaş detay! Katilin evinde ne ararsan var! EYP'yi bile kendisi yapmış

ahaber.com.tr
Giriş: 11.09.2025 08:56 Güncelleme: 11.09.2025 09:09
İzmir’de iki polisi şehit eden, DEAŞ bağlantılı 16 yaşındaki Eren Bigül’ün evinde yapılan aramada 4 silah ele geçirildi. Zanlının, saldırıda polislere attığı el yapımı patlayıcıyı da kendi imal ettiği belirlendi. İşte detaylar...

İzmir'in Balçova ilçesinde 2 polisin şehit olduğu saldırı ile ilgili gözaltına alınan 27 şüpheliden yaşı 18'den küçük olan 16 çocuk ifade işlemlerinin ardından serbest kaldı.

POLİS KARAKOLUNA SALDIRAN ZANLI KAMERADA

NORMAL SERVİSE ALINDI

11 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor. 2 polisi şehit eden saldırgan Eren Bigül'ün yoğun bakımdaki tedavisinin tamamlandığı, normal servise alındığı öğrenildi.

DAEŞ bağlantılı saldırgan etkisiz hale getirildi

EVİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

İstanbul'da gözaltına alınarak İzmir'e getirilen ve DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen İran uyruklu Khaleg Nooriboorojerdi (32) ile Bigül'ün tüm bağlantıları araştırılıyor. 16 yaşındaki saldırgan Eren Bigül'ün evinden çıkanlar ise şoke etti.

Bigül'ün evinden 1 adet tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet havalı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda tüfek kartuşu, 1 silah dürbünü, 1 adet taktik tipi bıçak bulundu.

EYP'Yİ EVDE YAPMIŞ

Ayrıca Bigül'ün saldırı esnasında polislere fırlattığı EYP'yi evde kendisinin yaptığı öğrenildi.

SALDIRGANLA BAĞLANTILI İRANLI'YI, IP ADRESİ ELE VERDİ

Gözaltındaki şüpheliler arasında, DEAŞ üyesi olduğu ve saldırganı yönlendirdiği öne sürülen, İstanbul'da gözaltına alınan İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi (32) ile Eren Bigül'ün ile anne, babası ve yakın 2 arkadaşı da bulunuyor.

Eren Bigül'ün el konulan cep telefonu ve bilgisayarında, siber uzmanları tarafından yapılan incelemede Nooriborojerdi ile sık sık görüştüğü, şüphelinin yerinin de bilgisayarının IP adresinden tespit edildiği öğrenildi.

Saldırganın evinden çok sayıda mühimmat çıktı

SİLAH TEMİZLİĞİNİ ODASINDA YAPMIŞ

Eren Bigül'ün kaldığı odada silah bakımı için kullanılan tüfek temizleme setleri bulundu. Ayrıca odasında yer alan bazı kitaplar da dikkat çekti. Saldırı öncesi Bigül'ün silah temizliğini bu odada yaptığı anlaşıldı.

A HABER SALDIRGANIN EVİNDE

BİR POLİSİMİZ UYANDIRILDI

Öte yandan, saldırıda yaralanan 2 polisten yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ömer Amilağ, dün sabah uyandırıldı. Amilağ'ın ailesiyle görüştüğü öğrenildi.

A Haber polisleri şehit eden saldırganın evinde

