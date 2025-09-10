İzmir’deki polis merkezine alçak saldırıda yeni detay! İranlı şüpheli böyle yakalandı

10 Eylül 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 07:14 Güncelleme: 10.09.2025 07:19
İzmir'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit düştü. 16 yaşındaki Eren Bigül tarafından düzenlenen silahlı saldırıya ilgili savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüphelinin sorgusu sürüyor. Gözaltına alınanlar arasında bulunan İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

Gözaltındaki şüpheliler arasında, DEAŞ üyesi olduğu ve saldırganı yönlendirdiği öne sürülen, İstanbul'da gözaltına alınan İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi (32) ile Eren Bigül'ün ile anne, babası ve yakın 2 arkadaşı da bulunuyor.

A HABER SALDIRGANIN EVİNDE

İRANLI ŞÜPHELİ BÖYLE YAKALANDI

Sabah'ın haberine göre Eren Bigül'ün el konulan cep telefonu ve bilgisayarında, siber uzmanları tarafından yapılan incelemede Nooriborojerdi ile sık sık görüştüğü, şüphelinin yerinin de bilgisayarının IP adresinden tespit edildiği öğrenildi.

Polis merkezine saldırı düzenleyen Eren Bigül'ün odası (İHA)Polis merkezine saldırı düzenleyen Eren Bigül'ün odası (İHA)

Eren Bigül'ün kaldığı odada silah bakımı için kullanılan tüfek temizleme setleri bulundu. Ayrıca odasında yer alan bazı kitaplar da dikkat çekti.

Polis merkezine saldırı düzenleyen Eren Bigül'ün odası (İHA)Polis merkezine saldırı düzenleyen Eren Bigül'ün odası (İHA)

Saldırı öncesi Bigül'ün silah temizliğini bu odada yaptığı anlaşıldı.

Polis merkezine saldırı düzenleyen Eren Bigül'ün dedesi (İHA)Polis merkezine saldırı düzenleyen Eren Bigül'ün dedesi (İHA)

Saldırganın birlikte yaşadığı ve evinde kaldığı dedesi Hamza Bigül (85), "Evdeydim. Silah seslerini duyunca küçük kardeşi korkarak uyandı. Biz de oğlumla pencereden baktık. Şok olduk. Neden yaptığını bilmiyorum. Çok sakin bir çocuktu, takdir getirirdi. Şaşırdım. Sanırım silahlara meraklıydı. Şehitlerimize çok üzüldüm. Kendi de yaralandı. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun" dedi.

Öte yandan, saldırıda yaralanan 2 polisten yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ömer Amilağ, dün sabah uyandırıldı. Amilağ'ın ailesiyle görüştüğü öğrenildi.

