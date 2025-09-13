Başkan Erdoğan’dan AK Parti Teşkilat Akademisi’nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilat Akademisi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor...

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Sözlerimin hemen başında, bugün vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim başdanışmanım, muhterem dava ve yol arkadaşım Hamdi Kılıç'a Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yakın mesai ekibimizden olan Hamdi kardeşim, devlet ve siyaset alanındaki birikimiyle uzun yıllar bizlere çok kıymetli katkılar yaptı. Velut kalemi, ufuk açıcı fikirleri ve çalışkanlığıyla sadece davamıza değil, ülkemize de yeri doldurulamaz hizmetlerde bulundu. Devletine, milletine, inancına bağlı, bu ülkenin değerleriyle barışık, kendini bu memlekete adayan çok değerli, çok çalışkan, samimi bir dostu kaybettik. Hamdi kardeşimi asla unutmayacak, emeklerini ve fedakarlıklarını daima şükranla anacak, kendisini inşallah özlemle ve hayırla yad edeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...