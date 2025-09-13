13 Eylül 2025, Cumartesi

Başkan Erdoğan’dan muhalefete: 3K girdabında kıvranıyorlar

Giriş: 13.09.2025 15:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Bu muhalefet abandone olmuş vaziyettedir. Kendi kendilerini mahkum ettikleri 3K girdabında debelenip duruyorlar. Kavga, Kaos, Kriz. İçeride-dışarıda gerilim üretmeden siyaset yapamaz hale geldiler. Vatandaşa söyleyecek sözleri, ne de ülkenin önünü açacak bir projeleri var. Akıllarınca mahkemeler ve siyaset üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar. Onu bile ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar.” şeklinde konuştu.
