Terörsüz Türkiye süreci | Başkan Erdoğan: Buradan geri dönüş olmayacak

Giriş: 13.09.2025 15:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Terör duvarını tamamen yıkarak 86 milyon hep beraber yürüyelim istiyoruz. Türkiye'nin iç ve dış siyasetini terör sopasıyla dizayn etmeye çalışanlar bu sefer boşuna kürek çekmektedir. Hiç boşuna uğraşmasınlar buradan geriye dönüş olmayacak. Biz böyle bir duruma ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceğiz. Bölgemizde sınırlar kanla ve gözyaşıyla yeniden çizilmek istenirken, böl - parçala - yönet oyunun tekrar sahnelenmesine izin vermeyeceğiz. Bölgemizde teröre ve terör üzerinden yayılmacılığa yer yoktur ve inşallah olmayacaktır. Felaket tellalları ne derse desin istikrarlı bir şekilde bu hedefe doğru adım adım ilerliyoruz.” sözlerine yer verdi.
