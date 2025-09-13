Manavgat’taki para görüntüleri | Başkan Erdoğan: Özgür Özel bu görüntüye ne diyecek?

Manavgat’ta dün ortaya çıkan para görüntüleri ile ilgili konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manavgat'taki skandal ilk patladığında yargı ve emniyet mensuplarımızı kumpas kurmakla suçladı, baklava kutularının üstünde kendi kefil olduğu arkadaşlarının parmak izi bulunduğu halde utanmadan partimizi itham etti. Dün Manavgat skandalıyla ilgili yeni bir görüntü daha yayınladı. Tıpkı önceki gibi bunda da avrolar, dolarlar başrolde. Beyefendi bu görüntüye ne diyecek? Mahkemeye başvuran CHP'li, şikayet edilen CHP'li, para ile oyumu değiştirdim diyenler CHP'li, rüşvet aldım verdim diyen CHP'li velhasıl tarafların tamamı CHP'li. Biz bu kavganın, kaosun CHP'nin iç krizinin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız Bay Özgür.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN