13 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Bize ömür biçenler tarih olup gittiler
Başkan Erdoğan: Bize ömür biçenler tarih olup gittiler

Başkan Erdoğan: Bize ömür biçenler tarih olup gittiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2025 15:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Bizler dava hareketiyiz. 86 milyonun kaderini, kendi kaderimiz gören bir siyasi kadroyuz. 24 yıl boyunca milletimizin menfaatlerini şahsi çıkarlarımızın hep üstünde tuttuk. Nice engelle karşılaştık, nice badireler atlattık. Bir umutla AK Parti'nin tökezlemesini bekleyenler oldu. Ama her defasında kendileri yoruldu, oyun dışında kaldı. Siyaset sahnesinden silinmemizi umarak bize ömür biçenler çıktı. Onlar da tarih olup gittiler.” şeklinde konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Bize ömür biçenler tarih olup gittiler
Özgür Özel’e Manavgat sorusu: Görüntüye ne diyecek?
Özgür Özel'e Manavgat sorusu: Görüntüye ne diyecek?
Muhalefet 3K girdabında kıvranıyor
"Muhalefet 3K girdabında kıvranıyor"
Başkan Erdoğan Terörsüz Türkiye mesajı
Başkan Erdoğan Terörsüz Türkiye mesajı
Bize ömür biçenler tarih olup gittiler
"Bize ömür biçenler tarih olup gittiler"
AK Parti’ye geçen Gürzel’den ilk açıklama!
AK Parti’ye geçen Gürzel'den ilk açıklama!
Saflarımızı sıklaştırıp genişletiyoruz
"Saflarımızı sıklaştırıp genişletiyoruz"
Başkan Erdoğan’dan Togg paylaşımı!
Başkan Erdoğan'dan Togg paylaşımı!
AVM’lerde otopark ücreti tartışması!
AVM'lerde otopark ücreti tartışması!
Akdeniz’de dev tatbikat!
Akdeniz'de dev tatbikat!
Başkan Erdoğan’dan Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Başkan Erdoğan’dan Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Şaibeli kurultay davası 15 Eylül’de!
Şaibeli kurultay davası 15 Eylül'de!
Yeni Togg modeli Başkan Erdoğan’a teslim edildi
Yeni Togg modeli Başkan Erdoğan’a teslim edildi
Daha Fazla Video Göster