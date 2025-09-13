Başkan Erdoğan: Bize ömür biçenler tarih olup gittiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Bizler dava hareketiyiz. 86 milyonun kaderini, kendi kaderimiz gören bir siyasi kadroyuz. 24 yıl boyunca milletimizin menfaatlerini şahsi çıkarlarımızın hep üstünde tuttuk. Nice engelle karşılaştık, nice badireler atlattık. Bir umutla AK Parti'nin tökezlemesini bekleyenler oldu. Ama her defasında kendileri yoruldu, oyun dışında kaldı. Siyaset sahnesinden silinmemizi umarak bize ömür biçenler çıktı. Onlar da tarih olup gittiler.” şeklinde konuştu.

