AK Parti’ye geçen Özlem Vural Gürzel: Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum

AK Parti’ye geçen ve rozeti Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılan Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, “Beni kucakladığınız için çok teşekkür ederim. Bu büyük aileye katılımlarımı onaylayan değerli Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Beykoz'a gelecek hizmetleri ve kendisinin göstereceği desteği heyecanla bekliyorum. Beykoz'un hedefini büyüteceğiz." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN