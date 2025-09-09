Başkan Erdoğan’dan İzmir’deki hain saldırıda şehit polislerin ailelerine taziye

(FOTO: DHA )

16 yaşındaki saldırgan yakalanırken, olayla ilgili 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT POLİSLERİN AİLELERİNE TAZİYE

Alınan bilgiye göre, Başkan Erdoğan, İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne yapılan silahlı saldırıda şehit olan Aydemir ve Akın'ın ailelerine gönderdiği mesajda başsağlığı dileklerini iletti.