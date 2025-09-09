Başkan Erdoğan’dan İzmir'deki hain saldırıda şehit polislerin ailelerine taziye
İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'nde pompalı tüfekle düzenlenen hain saldırıda 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit oldu, 2 polis memuru da yaralandı. Olayın ardından Başkan Erdoğan, şehit 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve şehit Polis Memuru Hasan Akın'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Türkiye, Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne düzenlenen pompalı tüfek saldırısıyla adeta sarsıldı.
Hatırlanacağı üzere Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'nde dün (08.09.2025) sabah saatlerinde Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne giden E.B., pompalı tüfekle nöbet kulübesine ateş etti.
Burada görevli polis memuru Hasan Akın şehit olurken, silah sesleri üzerine merkezde görevli polisler, saldırgana müdahale etti. Polislerle saldırgan arasında çatışma çıktı.
Çatışmada 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir de şehit oldu.
16 yaşındaki saldırgan yakalanırken, olayla ilgili 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT POLİSLERİN AİLELERİNE TAZİYE
Alınan bilgiye göre, Başkan Erdoğan, İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne yapılan silahlı saldırıda şehit olan Aydemir ve Akın'ın ailelerine gönderdiği mesajda başsağlığı dileklerini iletti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 12 Dev Adam çeyrek final maçı bugün saat kaçta? Türkiye-Polonya basketbol maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- iPhone 17 serisi ne zaman tanıtılacak? Türkiye ön sipariş tarihi belli oldu mu, özellikleri neler?
- Tamamlayıcı Emeklilik Sistemiyle (TES) çifte maaş geliyor! Uzman isim A Haber’de anlattı: Neler değişecek, kimler yararlanacak?
- Okullara personel alımı yapılacak: TYP kapsamında 70 bin temizlik personeli görevlendirilecek
- Gülden Özel kimdir, neden vefat etti? TRT'nin deneyimli spikeri Gülden Özel kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?
- BİM 9-12 Eylül aktüel kataloğu çıktı! Bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde? Yazı tahtası, kitap, telefon, kulaklık
- HAC ön kayıt ve yenileme bitti mi, süresi uzatıldı mı? DİYANET 2026 HAC kura takvimi belli oldu mu, son durum ne?
- Meclis açılış tarihi belli oldu mu, ne zaman açılacak? TBMM yeni yasama yılına hazırlanıyor
- 16.881 TL ve üstü maaş alana yatacak! Emekliye ek ilavelerle 37.500 TL fırsatı
- Instagram, WhatsApp, X, YouTube erişim sorunu düzeldi mi, akış yenileniyor mu?
- Merkez Bankası toplantısı ne zaman, hangi tarihte? 2025 Eylül ayı TCMB faiz kararı ne olacak?
- Poyraz İstanbul’u serinletti! Meteoroloji 25 ili tek tek uyardı: Sağanak hangi şehirlerde etkili olacak?