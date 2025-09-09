09 Eylül 2025, Salı
Giriş: 09.09.2025 11:14 Güncelleme: 09.09.2025 11:35
Başkan Erdoğan’dan İzmir’deki hain saldırıda şehit polislerin ailelerine taziye

İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'nde pompalı tüfekle düzenlenen hain saldırıda 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit oldu, 2 polis memuru da yaralandı. Olayın ardından Başkan Erdoğan, şehit 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve şehit Polis Memuru Hasan Akın'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Türkiye, Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne düzenlenen pompalı tüfek saldırısıyla adeta sarsıldı.

Hatırlanacağı üzere Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'nde dün (08.09.2025) sabah saatlerinde Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne giden E.B., pompalı tüfekle nöbet kulübesine ateş etti.

Burada görevli polis memuru Hasan Akın şehit olurken, silah sesleri üzerine merkezde görevli polisler, saldırgana müdahale etti. Polislerle saldırgan arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir de şehit oldu.

16 yaşındaki saldırgan yakalanırken, olayla ilgili 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT POLİSLERİN AİLELERİNE TAZİYE
Alınan bilgiye göre, Başkan Erdoğan, İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne yapılan silahlı saldırıda şehit olan Aydemir ve Akın'ın ailelerine gönderdiği mesajda başsağlığı dileklerini iletti.

