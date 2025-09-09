A Haber polisleri şehit eden saldırganın evinde

Ekran görüntüsü / A Haber

YAŞADIĞI ODADA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Tayfun Er'in o noktadan aktardıkları şöyle: 16 yaşındaki Eren Bigül'ün yaşadığı evdeyiz. Tabii olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri evde tabiri caizse iğneden ipliğe her şeyi inceledi. Parmak izleri alındı. Evin her tarafı o yüzden tamamen dağılmış vaziyette. Şu anda bulunduğumuz oda Eren Bigül'ün yaşadığı oda. İşte kitapları, eşyaları, tabii burada en önemli şeylerden bir tanesi işte o saldırıda kullandığı pompalı tüfeğin temizleme seti buradaydı. Belki de işte olayın yaşandığı gün bu setle birlikte o silahı temizlediğini düşünebiliriz.

