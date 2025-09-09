A Haber polisleri şehit eden saldırganın evinde

09 Eylül 2025, Salı
Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2025 09:59 Güncelleme: 09.09.2025 10:14
A Haber dün İzmir’de 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırgan Eren Bigül odasına girdi ve dedesiyle konuştu. Odada yer alan tüfek temizle seti dikkat çekti. İşte tüm detaylar…

A HABER SALDIRGANIN EVİNDE

İzmir'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Kar maskeli 16 yaşındaki saldırganın açtığı ateşte iki polis şehit oldu, ikisi polis üç kişi yaralandı.

Eren Birgül isimli saldırganın olay öncesinde radikal örgütlere yönelik paylaşımlar yaptığı belirlendi. Saldırganın babası, "Son dönemde radikalleşti." dedi. Olayda gözaltı sayısı ise 27'ye yükseldi.

A Haber ekibinden Tayfun Er, saldırgan Eren Birgül'ün yaşadığı evdeki odasına girdi ve dedesiyle konuştu. Odada yer alan tüfek temizleme seti dikkat çekti.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

YAŞADIĞI ODADA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Tayfun Er'in o noktadan aktardıkları şöyle: 16 yaşındaki Eren Bigül'ün yaşadığı evdeyiz. Tabii olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri evde tabiri caizse iğneden ipliğe her şeyi inceledi. Parmak izleri alındı. Evin her tarafı o yüzden tamamen dağılmış vaziyette. Şu anda bulunduğumuz oda Eren Bigül'ün yaşadığı oda. İşte kitapları, eşyaları, tabii burada en önemli şeylerden bir tanesi işte o saldırıda kullandığı pompalı tüfeğin temizleme seti buradaydı. Belki de işte olayın yaşandığı gün bu setle birlikte o silahı temizlediğini düşünebiliriz.

Ayrıntılar geliyor...

